Montoya acompañó demanda legislativa de Neme y Villaggi, y condenó la actitud autoritaria de impedirles expresarse

El diputado provincial Miguel Montoya de Juntos por el Cambio cuestionó enérgicamente la actitud autoritaria de las autoridades de la legislatura provincial de cercenarles despóticamente el uso de la palabra a los representantes del pueblo que no responden al oficialismo y que, en el caso de Neme y Villaggi en plena sesión, se vieron impedidas de fundamentar los pedidos de tratamientos de iniciativas propias.

“En la legislatura provincial el justicialismo le coarta e impide autoritariamente el uso de la palabra a los legisladores opositores, una actitud antidemocrática y lamentable que no puede volver a repetirse en lo que debería ser el Templo de la democracia como es el parlamento provincial, que necesariamente debe de manera urgente democratizarse y normalizarse”, cuestionó Miguel Montoya al solidarizarse con las denuncias públicas de las diputadas Gabriela Neme y Agostina Villaggi.

Hay que terminar con normalizar “así nomás es”

«Cuando se llega al cuerpo legislativo quieren que vos digas bueno estos así nomás es, pero nosotros no vamos a dejar pasar este atropello, porque no podemos normalizar la censura a la voz del pueblo, porque somos la voz del pueblo ya que recorremos la provincia hablamos con los protagonistas, nos presentan inquietudes y nosotros la llevamos al lugar natural donde hay que discutir esas inquietudes que es la legislatura, después está el ordenador de la democracia que respetamos y que es el juego de las mayorías y minorías, pero eso no significa que no nos permitan expresar, porque parlamentar no solo es una obligación sino un derecho democrático elemental, garantizado constitucionalmente”, remarcó Montoya.

“Les guste o no somos legítimos representantes del pueblo y hemos sido elegidos democráticamente para representarlos y ser su voz en la Legislatura provincial”

“Cuando uno presenta un proyecto o hace un pedido sobre tablas cómo pasó el jueves, tiene que fundar su pedido, se tiene que explicar el porqué del planteó y el oficialismo tiene que escucharlo, después votan y deciden si le dan tratamiento o no a ese proyecto, pero acá normalizan algo que es ilegal, que es ni siquiera permiten a los representantes de la oposición hacer uso de la palabra», sentenció.

El parlamentario señaló que “Formosa es el único lugar donde cercenan la palabra de los representantes del pueblo, el jueves dos diputados de la oposición que son la Dra Gabriela Neme y la Dra Agostina Villaggi habían hecho reserva de expediente para tratamiento sobre tablas y el vicegobernador Solís dio ingreso el pedido diciéndoles que les iba a dar la palabra cuando terminarán los homenajes, que fue uno al Padre Francisco Nazar con quién se puede estar de acuerdo no pero no se puede negar que marcó un camino qué es reconocido por propios y extraños e inclusive fuera de la provincia, el mismo comenzó con el bloque de Floro Bogado, adhiriendo la UCR pero el peronismo no adhirió al homenaje, siendo que alguno de sus integrantes fueron amigos del sacerdote, este solo hecho marca que algunas personas no están a la altura del cargo”, disparó.

«Cuando terminó el homenaje e ir al momento de fundar los pedidos sobre tablas entonces pide la palabra el presidente del bloque del oficialismo Samaniego y le dice que se pase directamente al orden del día o sea marcándole la cancha al vicegobernador para que no escuchen los pedidos de las legisladoras , y el vicegobernador dijo perfecto someto a votación la moción de orden, y así les quitó la palabra a las diputadas, explicó.

Siempre decimos que si no tiene nada que esconder debería haber una cámara transmitiendo para que el pueblo sepa con nombre propio de que se habla y que se debate, cuáles son los intereses que defiende cada uno, ayer había una lista de temas, de pedidos de informes,

Nos niegan el derecho a la Información

“Nosotros por lo establecido en la Constitución tenemos el derecho al acceso a la información pública, y hay un artículo que es el 113 de la Carta Magna que dice que los diputados pueden hacer pedidos de informe con conocimiento a la legislatura y ellos interpretan que no es con conocimiento sino con autorización» reprochó Montoya.

Por su parte advirtió que habían solicitado un pedido de informe para que el ministro de economía para que diga cuánto destina el Consejo Federal de Inversiones para financiar la Fiesta de la Corvina, y este tenía una razón de ser porque este organismo está destinado a financiar emprendimientos productivos, para elevar la competitividad de la economía regional pero acá en Formosa se utiliza para bancar y auspiciar todas las fiestas y esto porque no tienen un ojo volcado en la producción solamente financian estos eventos culturales, se quejó.

Para culminar agregó que acercó este pedido de informe a la Casa de Gobierno, pero para la legislatura ese pedido de informe debe ser presentado al cuerpo y este tiene que votar o no si se puede realizar este pedido de informe, cercenando un derecho que está estipulado en la Constitución y que además forma parte de la función de un diputado, porque el que gana gobierna, el que pierde controla, esto es lo normal pero para ellos se les tiene que pedir permiso para ejercer el derecho de control.

