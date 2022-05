Montoya quiere interpelar a Basterra porque no van a dejar pasar por alto una medida tan grave que atenta contra la educación y la formación de los estudiantes

61

El diputado provincial del Frente Amplio Formoseño Miguel Montoya destacó la importancia del proyecto de interpelación al ministro de educación de la provincia Luis Basterra, para que esclarezca sobre lo que pretendió hacer cuando firmo la Resolución que permite a los alumnos pasar de año con 19 materias previas.

El legislador manifestó que se pretende que el ministro se acerque a la legislatura a explicar los argumentos del porqué del decreto ya que tienen una idea formada de lo mal que esto le hace a la enseñanza formoseña, pero primero necesitan los fundamentos de la decisión y por eso se espera que este miércoles la mayoría oficialista tome cartas en el asunto ejercer el deber de controlar al ejecutivo.

«Mas allá de que está en juego la cultura del esfuerzo y la educación, es un mensaje pésimo que se le da a los alumnos en dónde se le dice que es lo mismo no aprender, además saber si existe un informe técnico, cuál es el universo de alumnos afectados por esta medida, sí existe un plan para rescatar a estos alumnos, o solamente se trata de poner la basura bajo la alfombra, como saber si el ministro y su equipo técnico tiene una idea clara y concisa de cómo se van a rescatar a estos alumnos con los contenidos académicos que no aprendieron y en base a la respuesta que nos dé, vamos a tomar una medida dura porque no vamos a dejar por alto esto, porque creemos que esto está en la centralidad de la agenda pública porque es una cuestión muy grave”, dijo.

“Este pedido de interpelación es el primer paso que estamos dando a una amplia convocatoria de todos los sectores para debatir este tema, porque esto es un plan sistemático para perjudicar a la educación y no es la primera vez que el gobierno toma una medida de estas características, y con el pretexto simpático de defender la educación se consigue exactamente todo lo contrario, hay muchos padres que durante 2 años hicieron el esfuerzo para que sus hijos puedan incorporar la currícula necesaria de los años 2020 y 2021″ explicó.

Además sostuvo que todo el esfuerzo que realizaron infinidad de padres el ministro conecta resolución me dice que no sirvió de nada, porque los que no lo hicieron igual pasan, la resolución permite continuar con 19 materias por lo tanto se darán situaciones muy injustas, ya que se puede adeudar materias completas del año 2020, algunas del año anterior y también del 2021, esto significará que el año que viene pueden estar alumnos qué no aprobaron una materia en 3 años con otro que si incorporó los contenidos, y el profesor deberá adecuarse a dar clases en este Universo de situaciones con chicos que no aprendieron nada y otros que si lo hicieron.

«Acá se coloca la basura bajo la alfombra en lugar de generar un plan estratégico para ver cómo se suda a los chicos que no incorporan los conocimientos durante la pandemia, pero con un facilismo extremo, con una hélice reduccionista del problema se dice todo el mundo pasa pero en la lógica del sistema educativo la idea es que el chico tiene que aprender, incorporar los contenidos, pero acá se dice que no importa si se incorporaron o no pasan igual, generando una complicación a los docentes como segundo el alumno que se encontrará con contenidos académicos en años superiores y tercero se le está dando un pésimo mensaje, por eso queremos saber que le llevó a tomar está determinación al ministro para decirle a los padres el esfuerzo que usted hicieron no tiene sentido y para decirle a los chicos no importa si ustedes aprendieron o no, pasan lo mismo y esta explicación la tiene que dar el ministro porque es una carga expresada en la Constitución de qué tiene que acudir a la legislatura a explicar su gestión”, indicó.

También expuso que el ministro debe ir a manifestar cuál es el estudio técnico que realizó para esta decisión, que para su espacio es pésima y en base lo que conteste avanzar hacia otra medida un poco más extrema porque las reacciones fueron todas contrarias a la Resolución 1953, tanto gremios docentes, especialistas, padres porque sobre todo estos últimos tienen un rol muy importante en la educación de sus hijos, y no hay ninguno que está de acuerdo con esta medida por ende hay que abrir un debate sobre la educación y su calidad.

«Cada vez que nosotros exigimos en la pandemia el regreso a las clases presenciales porque ya estaban dadas las condiciones, no solo hablamos de la seguridad de nuestros hijos sino también de la calidad educativa entonces que sirva esta resolución para debatir la educación formoseña y su calidad, porque esto deja mucho que desear, porque tenemos a un ministro en educación que hace 3 meses estaba hablando del campo y de las retenciones y hoy se lo puso en una Cartera que da para pensar si la conoce o no”, destacó.

Montoya dijo «esto forma parte de un profundo cinismo de parte del ministro, porque este mismo ministro 2 años atrás nos hablaba de la colectividad que había en la provincia de Formosa, y nosotros denunciábamos que había madres que compraban un celular en cuotas y que vendían chipa y torta parrilla para comprar crédito o saldo para que sus hijos que a veces eran cinco pueden tener clases por sumo un día cada uno, este ministro que durante la pandemia nos dijo que en Formosa había conectividad uno de los argumentos que utiliza para tomar la Resolución 1953 es la diferencia de oportunidades que tuvieron los chicos, entonces hace dos años había internet hasta en María Cristina llega resulta que no había tan buen internet por eso tomaste medida entonces tiene un cilindro que asusta».

Para terminar agregó que “se tuvo recursos para movilizar a docentes hacer curso sobre el modelo formoseño lo cual significa que se está en la pavada, hay mucha macana ideológica este gobierno tiene el concepto de la escuela contenedora en donde los chicos tienen que acudir para tomar cocido y un pedazo de pan y no importa lo que aprendan, pero lo cierto es que hay una manda constitucional que obliga el ministro acudir a la legislatura cuando los legisladores se lo soliciten por lo tanto Espera que los cristianismos tomé con madurez este tema que interpela a todos que tiene que ver con la calidad educativa de los chicos”.

