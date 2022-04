Montoya calificó de burrada los argumentos de Rodrigo Vera y de burro a Armando Cabrea

57

El diputado provincial Miguel Montoya de Juntos por el Cambio trató de burro a Vera y calificó de ilegal la designación del matrimonio Cañete.

El legislador explicó que “lo ocurrido en la legislatura fue un disparate porque nombraron como Juez de Instrucción Penal al doctor Cañete al cual no le discutimos la idoneidad profesional pues pasó el filtro del Consejo de la Magistratura y está primero en las calificaciones, el problema es que hay una incompatibilidad legal, porque hay una Ley Orgánica del Poder Judicial que establece que no pueden ser titulares de juzgados del mismo fuero y de la misma instancia, dos cónyuges ni tampoco dos personas parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad”.

“Y en este caso el juez Cañete es Juez de Instrucción Penal y su esposa jueza de Ejecución penal es decir este juez impone una condena y la ejecución de la misma la realiza su esposa, ella puede decidir en el caso de un ciudadano que solicite una Probation, si cumplió o no, y es entre esposos que deciden si está bien o no, él debe decir si su esposa está equivocada, hay una gravedad tal que es una familia la que decide la vida y la libertad de las personas”, cuestionó.

«Me asombra el profundo desconocimiento que tienen de las leyes algunos diputados, Vera me dijo que no pertenecen al mismo fuero, y estos si es así, se revisan las resoluciones entre si, si uno se ausenta, lo subroga al otro, aplican el mismo código de fondo y de procedimiento, es decir es una burrada lo que dijeron los diputados del PJ”, señalo.

“Más burro es el diputado Cabrera que me dijo no importa lo que diga Montoya porque si hay una cuestión de incompatibilidad que lo resuelva el Superior Tribunal, es decir nosotros como diputados que tenemos la función de designar a un juez y de controlar que cumpla con los requisitos no tenemos que hacerlo entonces para que estamos los diputados, y que quede claro que no se lo impugnó a Cañete por una cuestión de idoneidad sino porque dos personas con vínculos personales están trabajando en el mismo fuero y esta incompatibilidad está en la ley, y como si esto fuera poco en el mismo día nombramos a su hermana Claudia Patricia Cañete como Jueza Laboral y además esa jueza y ese juez son primos hermanos del Juez de Instrucción en el Narcocrimen» remarcó.

“Todos los abogados del fuero penal se van a hacer un picnic porque lo van a recusar constantemente en todas las causas donde antes intervino el esposo y esto porque la ley Dice que no puede intervenir en estas causas, es decir se nombra una persona que estará recusada automáticamente cada vez que intervenga en una causa”, advirtió.

«El art. 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que establece la incompatibilidad entre cónyuges fija el remedio para esto, y determina que uno de los dos deberá abandonar el cargo, sí bien quiero siempre manejarme con respeto no me queda otro calificativo que decirles que son burros, no conocen las leyes, o son burros de muy mala fe”,

“El jueves se cometió el delito, el art.253 del Código Penal que dice que todo funcionario público que designe a otro funcionario público a sabiendas de que no cumple con los requisitos legales será sancionado con una multa e inhabilitación de 6 meses a 2 años, lo que hicieron en la Legislatura entra en un tipo penal, y nosotros como funcionarios tenemos la obligación de que si sabemos que se cometió un delito de denunciarlo, porque de otra forma nosotros estaremos cometiendo un delito», dijo Montoya.

Para culminar agregó que presentara una denuncia ante el juzgado penal por el delito cometido.

