Montoya denunció a militantes Gildistas por la divulgación sistemática de noticias falsas

Creemos que la manera de cortar esta locura de noticias falsas y acusaciones absurdas entre formoseños es con la justicia, y como aseguró el ministro González, esperamos que les caiga el peso de la ley para evitar generar caos y desazón, agregando innecesariamente más incertidumbre a todo el pueblo formoseño que de por sí esta angustiado por la pandemia y la gestión que de la misma hizo el gobierno de la provincia, aseguró el abogado y concejal Miguel Montoya.

El doctor Miguel Alfredo Montoya, Presidente del Bloque de Concejales de la UCR de la ciudad de Formosa, con el patrocinio letrado de Juan Sebastián Montoya, denunciaron ante la Fiscalía del Juzgado Federal, y solicitaron se investigue la responsabilidad penal de las María Celeste Princich, y Olivia Claudia Ferreira, titulares de la cuentas @aloClaudiña y @aloFormosa,por los delitos de intimidación pública y otros delitos,

Investíguese también la autoría, coautoría, y participación criminal de quienes resulten jurídicamente responsables por los delitos que surjan de la investigación pertinente.

En mi carácter de autoridad partidaria y legislativa de la UCR de Formosa, tengo el deber de asegurar los beneficios de la libertad de expresión y el pleno goce del ejercicio de los derechos constitucionales de los ciudadanos, defendemos los derechos de cada uno de los que se manifiestan y se expresen, pero nos vemos en la obligación de denunciar publicaciones falsas, con las cueles se busca intimidar, escrachar o amenazar a quienes opinan, se expresen y participen de actividades de reclamos o protestas.

Todos los ciudadanos en general deben tener la plena garantía del estado de poder ejercer sus derechos constitucionales, de reunirse, expresarse y hacer cuantas acciones consideren necesarias para defender sus derechos, en el marco de la constitución y los tratados internacionales, sin sentirse intimidados o amenazados por nadie, y ese marco debe defender la justicia, que ningún intolerante pueda limitar la expresión o las acciones de otros, mediante amenazas, intimidación, y menos aun cuando por sus palabras instiga a otros a hacerlo.

Las publicaciones que constituyen el centro de esta presentación, además de expresar de manera general cierta intolerancia, señala particularmente al Senador Luis Naidenoff con una afirmación publica FALSA y me presento ante la justicia, porque pretendo que se determine la responsabilidad penal de quienes con sus acciones y conductas tipificadas por el código penal, pretenden poner límites a la expresión popular y a la representación política mediante la intimidación publica.

Los Hechos

El 17 de abril del presente año, Maria Celeste Princich realizó una publicación en Facebook dirigida a un número indeterminado de personas, para “viralizarla”, y diseminar dicho mensaje falso a la población en general, para que pueda tener la mayor difusión posible.

En dicha publicación, Maria Celeste Princich en su comentario, afirma que el Senador Nacional Naidenoff sería un caso positivo haciendo claramente alusión al Covid-19, y manifiesta además que habría contagiado a dos de sus choferes y asegura adicionalmente que uno de ellos estaría muy grave en UTI, que significa unidad de terapia intensiva y describiéndolo para finalizar con un sentimiento de intolerancia y peligrosa actitud antidemocrática como integrante del PRO.

Y luego, la persona que desde su cuenta de Twitter se describe como comunicadora social y experta en locución, y que se hace conocer públicamente como Aloclaudinha, desde la mencionada cuenta de Twitter realiza la misma afirmación que denunciada, Maria Celeste Princich, y utilizando hasta las mismas palabras y en el mismo orden, afirman que “Naidenoff positivo. Contagio a dos de sus choferes, uno de ellos en UTI muy grave. Eso es ser bien PRO”, pero esta persona avanza un poco más en su intimidación publica típicamente tipificada en nuestro código penal cuando el 19 de abril del 2021, a las 15:14 horas desde la misma cuenta reafirma que es verdad que el Senador Nacional Naidenoff es portador de Covid-19 pero además asegura haber sido víctima de escrache de un medio local, y por último, repudia a los que buscan esconder este tipo de hechos irresponsables, como estigmatizando además de irresponsables a las personas que lamentablemente tienen o tuvieron que atravesar esta patología transformada en pandemia.

En esta línea debemos recordar incluso lo que la propia provincia por medio de su Ministro de Gobierno, Seguridad, Trabajo y Justica Dr. Jorge Abel Gonzalez ha expresado en reiteradas oportunidades respecto de este

tipo de conductas irresponsables que con noticias falsas se pretende infundir temor en la población y que tales conductas deben ser severamente castigadas por la justicia, a mayor abundamiento transcribo aquí algunas de esas apreciaciones y que incluso se encuentran publicadas conforme los enlaces que acompaño.

“Nosotros no bromeamos con este tipo de cuestiones; es una situación delicada. Esos tipos de audios (2) no son bromas, son delitos y causan temor en la población. El bromista tiene que saber que esto tiene consecuencias penales”, remarcó el ministró y agregó “apelamos a la responsabilidad de todos de no viralizar y chequear toda información en las fuentes oficiales”.

https://radioformosa.com.ar/coronavirus-la-policia-de-formosa-realizainvestigaciones-por-audios-falsos-de-intimidacion-publica/

La conducta que describimos aquí, obviamente, se asienta en una mentira que se ha difundido dolosamente para causar preocupación en el público, tan intencional y maliciosa que desde la cuenta de Twitter @aloclaudinha no se ha limitado a la publicación y pese a las desmentidas del involucrado ha reiterado la conducta reafirmando su mentira. Es lo que se denomina “FAKE NEWS”. Es, precisamente, lo que el Ministro Jorge González denunció públicamente el 24/04/20 y que dio origen a una denuncia penal por una noticia falsa, publicada en:

http://www.diarioformosa.net/notix/noticia/77834_jorgegonzalez-advirtio-que-las-noticias-falsas-buscan-generar-caos-y-desazon-en-lapoblacion-.htm

El titular de aquella noticia fue: “JORGE GONZÁLEZ ADVIRTIÓ QUE LAS NOTICIAS FALSAS “BUSCAN GENERAR CAOS Y DESAZÓN EN LA POBLACIÓN”, como tituló el Diario Formosa en su edición del 24 de abril del corriente año, en la nota periodística que dice: “El ministro afirmó que las publicaciones con información desacertada “han sido motorizadas por sectores que tienen el interés concreto de generar caos y desazón en la población, los cuales utilizaron las redes sociales para distribuir esa información falsa”.

Es por ello que impulsamos la presente acción para continuar con la misma hasta las últimas instancias jurisdiccionales.

