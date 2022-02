Montoya: «En Formosa no existen organismos de control porque tenemos un poder al que no le gusta ser controlado»

29

El diputado provincial de Juntos por el Cambio Miguel Montoya cuestionó la mala prestación del servicio de REFSA, al igual que la manera partidaria en que el poder ejecutivo elije a los representantes de los organismos de control, de la misma manera en que cuestionó las actuaciones sesgadas del Defensor del Pueblo Leonardo Gialluca.

El parlamentario argumentó que por la mala prestación del servicio que deviene en la descompostura de los electrodomésticos debería hacerse cargo la empresa, en la provincia lo que se tiene es un mal de origen porque para asignar cargos en puestos técnicos muchas veces se tienen recomendados políticos y se encuentran sobre todo en pueblos del interior encargados que son nombrados con criterios políticos, muchos directivos de REFSA sobre todo de la zona sur son solo puestos políticos y cuándo surge un problema no tienen la menor idea de cómo resolverlo.

«Esto lleva a no tener la respuesta adecuada, pero ahora nos encontramos con un problema masivo que afectó a toda la ciudadanía de Formosa, y el Ente Regulador qué debería ser un organismo de contralor, que controle y sanciones ante los incumplimientos de la empresa también tiene la misma característica de ser solo un puesto político, entonces se hace un uso político de la energía y si sos del palo te lo arreglo y sino no, lo que pasó en todo diciembre y enero con estas altas y bajas de tenciones, estos cortes producen daño y muchas veces los formoseños no reclamamos derechos que los tenemos, o porque no los conocemos o si lo conocemos no sabemos cómo actuarlos para hacerlos valer», señaló.

El legislador indicó que desde la Red Solidaria tienen una vasta experiencia el derecho de usuarios y consumidores, entonces están recorriendo diferentes pueblos del interior como ser Clorinda, Pirané y en la Zona Sur, para tener charlas instructivas e informar cómo se hacen los reclamos correctamente, dónde hay que hacerlos y dejarles modelos para qué tanto los dirigentes cómo los vecinos que se acerquen puedan iniciar estos reclamos qué son un derecho.

«En el Derecho al consumidor existe una máxima que dice » servicio que no se presta no se paga y si se presta deficientemente entonces hay que reconocerle al usuario una bonificación y si ese servicio deficiente te genera un daño hay que reconocer al usuario una indemnización por el daño provocado por ese mal servicio», bajas de tensión y subas de tensión provocaron infinidades de daños en artefactos eléctricos de los domicilios, y los usuarios que tienen el medidor, las facturas tienen un procedimiento para reclamar por ese daño exigir su reparación, esto no se traduce en dinero en efectivo sino en una compensación económica en las siguientes facturas si es que se realiza el procedimiento adecuado y finalmente el Ente Regulador establece esa sanción a la empresa» sentenció.

Además destacó que antes se agotaba el reclamo administrativo en REFSA, y luego de 15 días ante la negativa o el silencio de la misma recién se acudía al Ente Regulador, ahora el reclamo directamente hay que llevarlo a este organismo, es decir un usuario que tuvo un daño en algún electrodoméstico lo primero que tiene que hacer es ir a la comisaría más cercana y hacer una exposición policial con fecha y hora cierta al evento que le produjo el daño, y se debe exigir que se dé una copia de esto porque es una exposición policial de un ciudadano qué va a denunciar un hecho y la policía tiene una obligación de extender una copia.

«La denuncia tiene que ser en lenguaje coloquial sin muchos tecnicismos, con nombre apellido dirección de la persona y que expone que el día x, a la hora x, se produjo una baja o una suba de tensión, pero es mejor decir por una deficiencia en el servicio eléctrico que produjo un daño en tal O cuál electrodoméstico con marcas y características, es decir realizar una descripción detallada del bien que se ha dañado, y ponerle fecha y hora en el cual se produjo el evento que causó el daño», informó.

Montoya expuso para culminar que quién debe reclamar es el titular del medidor, debe acudir con la factura de REFSA, antes se necesitaba la copia de la factura de compra del electrodoméstico, pero como la mayoría de los casos esto es imposible de poseer, entonces ahora lo que hay que hacer es con el principio de posesión de bien se debe tomar una foto del domicilio y la del electrodoméstico que se está individualizando como dañado para determinar que si se encuentra y por el principio de que los bienes muebles que están dentro del domicilio pertenecen al dueño se puede suplir la falta de factura, en estos momentos se está recorriendo con una oficina móvil el interior y a partir de la semana que viene se hará lo mismo en la capital.

Al poder político provincial no le gusta que lo controlen

El legislador manifestó con respecto a las irregularidades de la empresa REFSA, qué en la provincia se tiene el problema de que no funcionan los organismos de control porque existe una matriz de poder que no le gusta ser controlada, y ven a esta situación como algo descontrolado siendo que es lo más natural, porque el que gana gobierna y el que pierde debe controlar las funciones, indicó.

«Todos los organismos de control en cualquier sociedad moderna y respetuosa del estado derecho están en cabeza de la primer minoría parlamentaria o bien para el nombramiento se necesita un número especial en la legislatura que conlleva a un consenso de todas las fuerzas políticas, para designar al Defensor del Pueblo de la Nación, se necesita el acuerdo del senado de las dos terceras partes de los miembros que componen el cuerpo, entonces obliga a nombrar a una persona que sea de censo de todo el arco político y en este caso puntual exige que la persona designada como también sucede con el auditor general de la nación estén encabeza de la primer minoría parlamentaria«, sostuvo.

Además expresó que en Formosa no sucede eso porque la designación del Defensor del Pueblo qué se produjo la renovación es directamente a propuesta del gobernador y con una mayoría simple de la legislatura, entonces este puesto está en cabeza del ejecutivo, entonces se designa a una persona para que defienda a la ciudadanía formoseña en contra de los abusos que pueda cometer el gobierno y esa persona es designada por el propio gobierno.

Montoya dijo para terminar «desde el origen mismo de la designación se puede ver para dónde va a traccionar, y para estos puestos siempre se necesitan de mayorías especiales en la legislatura».

