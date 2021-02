Montoya: “En Formosa se violan todas las garantías judiciales y procesales y sobre todo Derechos Humanos fundamentales”

4

El abogado Juan Sebastián Montoya hizo referencia al caso de su defendido Luis Dávalos quién fue víctima de violencia institucional por parte de la policía, el joven de Clorinda fue detenido, golpeado y trasladado a Pirané.

El letrado manifestó que presentó un hábeas Corpus porque la situación de Dávalos es irregular, fue detenido el 21 de enero previo a eso estuvo dos días incomunicado, y cuando se supo dónde estaba detenido, otro abogado de la localidad de Clorinda presentó una excarcelación, en virtud de los delitos de infracción a los artículos 205 y 239 atentado y resistencia a la autoridad, amenaza y lesiones, todos delitos excarcelables por lo tanto la presentación fue favorable,

“Pese a tener Libertad ambulatoria él actualmente está aislado en un hotel de Pirané, es decir coexisten una excarcelación con una aislamiento, o sea pasó de estar en la órbita del Poder Judicial a la órbita del Poder Ejecutivo conforme a las reglas del consejo del Covid, por los golpes el presenta lesiones importantes sobre todo en un ojo, hay videos que mostraron la brutal golpiza que recibió y hasta la fecha no recibió la atención médica adecuada, sólo fue a verle un forense pero no lo dio ningún oculista por ejemplo, está en una situación deplorable porque una persona que ya goza del beneficio de la excarcelación mínimamente debería poder irse a un instituto médico, para que se le hagan los estudios pertinentes y sobre todo ver que secuelas puede tener”, explicó.

Además sostuvo que se puede estar ante una persona que tenga una lesión importante en uno de sus ojos y ya varios días sin la debida atención sin contar que no se sabe cuánto más debe llevar aislado, porque hay situaciones en que están 20 días a 30 días, todo este tiempo estará sin tratamiento que podría realizar para que su afección no sea grave, por ahora se está logrando intentar recolectar todas las pruebas necesarias para determinar porque lo abordan, para más adelante poder impulsar una denuncia penal contra las autoridades pertinentes, pero aún no hemos tenido acceso a la causa, es decir se está ante una cuestión de una persona que está detenida hace 13 días y aún no tuvo acceso a una defensa técnica como determina la ley.

El abogado indicó que toda la comunicación que puede tener con su defendido es por video llamada, la información se consigue a cuentagotas, en este tiempo se le hizo sólo un hisopado en Clorinda cuando lo detuvieron, y con respecto a esto declaró que lo esposaron asfixiaron, golpearon, tanto que temió por su vida, porque no cesaban los golpes pese a que había dicho que se entregaba, aun así le seguían pegando e insultando con una violencia institucional policial desmedida, por ello se iniciará la actuación penal pertinente, y se irá hasta las últimas consecuencias para que se individualice a los responsables de esto, para que paguen por esta situación injustificable.

“Él se encontraba circulando en su motocicleta dirigiéndose al mercado cuando repentinamente lo sorprenden con un culatazo, lo tiran de la moto y le empiezan a pegar y qué motivó eso nadie lo sabe, todavía no pueden justificar eso, porque los motivos de detención son con orden judicial o que te encuentre cometiendo un delito, pero ninguna de estas situaciones se dio con Luis Dávalos pero pese a eso fue detenido, primero fue trasladado a la dependencia de cabo primero Noroña, esto porque lo golpean brutalmente y lo tienen que llevar a un lugar donde nadie lo pueda ver, es decir lo esconden, estuvo dos días incomunicados y después si lo trasladan al hotel de Pirané, siempre y con la intencionalidad de que nadie lo pueda ver, y que esté aislado para que nadie pueda ver la golpiza que recibió”, agregó el Dr.

Siendo el mismo sentido enunció que Dávalos va a salir pero no se sabe cuándo, pero de seguro cuando esto suceda su situación y su aspecto físico será diferente al que se ve en las fotos con la golpiza, en cuánto a su salud sólo es sentido común advertir que cualquier lesión que tenga que ver con los ojos se necesita intervención de un especialista de forma inmediata, porque se está ante la concreción de que este chico puede llegar a perder la vista de un ojo si la lesión es irreversible.

” Se violan todas las garantías judiciales y procesales y sobre todo Derechos Humanos fundamentales, y remitiendo me las declaraciones del secretario de Derechos Humanos, siempre se entiende por estos a las épocas nefastas que vivió la Argentina pero no necesariamente significa que a una persona la estén picaneando o que desaparezca, cómo ocurrió con la dictadura nefasta, sino que los Derechos Humanos como lo que prescriben todos los tratados internacionales son los derechos esenciales, fundamentales inherentes a la persona humana, como ser la libre circulación, alimentación, derechos básicos, y es bueno que la sociedad lo entienda, y qué estás violaciones son llevadas adelante en los centros de aislamiento por parte del Poder Ejecutivo y el ejemplo es Luis Dávalos qué fue llevado a una comisaría y todo este tiempo estuvo sucio, ensangrentado, es decir no pudo satisfacer ninguna de sus necesidades básicas”, advirtió.

Por su parte señaló que lo dicho por el secretario de Derechos Humanos quien tuvo conocimiento de este hecho, pareció casi una burla, porque entre líneas reconoció que se violentaron derechos individuales, pero lo dijo de forma disfrazada, en cuanto a si es o no sistemático también es discutible porque esto se da en varios centros de aislamiento en toda la provincia, en donde todos están militarizados y tienen el mismo régimen, pero si actuó con viveza, porque dijo que firmó un convenio con la provincia para capacitar a la policía provincial, con este detalle reconoce abusos policiales.

Montoya dijo “como equipo jurídico somos muchos abogados Defensores de Derechos Humanos y lo hacemos de forma gratuita, pueden comunicarse con nosotros al 3704 002905, llevamos presentados un sinfín de hábeas Corpus, 5 0 6 por día, todos en función de estos abusos policiales o de muchas situaciones que lamentablemente no se conocen, pero el secretario de Derechos Humanos lejos decir vamos a investigar qué pasó con la policía que es la función de ese organismo, sólo atinó a decir que va a firmar un convenio con la policía para hacer cursos de capacitación, esto es una tomada de pelo, pero estas violaciones de Derechos Humanos ya la habíamos denunciado en octubre del año pasado, a todos los organismos DDHH, INADI, y el Poder Ejecutivo lo único que hizo fue mirar para el costado, es decir que tenían conocimiento de esta situación porque se hicieron las denuncias pertinentes, tanto Pietragalla en la secretaría, Victoria Donda en el INADI, se cursaron denuncias directamente a la jefatura de gabinete, y hasta el propio presidente, y lo constatan los correos oficiales, tenemos todas las pruebas por si alguien quisiera decir que eso no se hizo”.

Para finalizar añadió que en la reunión con Pietragalla le comentó esta situación, pero su respuesta fue ninguna, entonces para resumir se tiene un Poder Ejecutivo que hace oídos sordos a esto, y no contento con esto le da una bendición al gobernador Insfrán diciendo que es una de las provincias en donde mejor se maneja la pandemia, más allá que ahora Cafiero diga que no hay que enseñarle al gobierno nacional que son los Derechos Humanos, en Formosa y esto para que toda la sociedad entienda hubo violación de estos derechos, no se trata sólo de violencia institucional o policial porque la policía no actúa sola, sino que tiene un jefe que ordena y en la provincia es el ministro de justicia y seguridad Jorge González y éste a su vez tiene otro jefe que es el gobernador de la provincia Gildo Insfrán, en definitiva todo un sistema que funciona mal y que ejemplifican que sus medidas han fracasado y lo único que hicieron fue violar Derechos Humanos.

