Montoya: “Los fallos de la Justicia Federal legitiman las sabias resoluciones del Dr Fernando Carbajal, y tiran por tierra las falacias del Gobierno provincial”

El doctor Juan Montoya en comunicación con Radio Parque resaltó el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que elimina la Aduana interna impuesta por Gildo Insfran en la provincia.

El abogado enunció que es el fallo que habilita la primer libre circulación en Formosa, que se sumó a la libertad de las personas que estaban privadas de su libertad ilegítimamente en los centros de aislamientos, son conquistas del equipo jurídico de la UCR que hacen a los derechos que fueron violentados por el gobierno.

“Esto tira por la borda la apreciación que hacía tanto el Gobierno de la provincia como la Fiscalía de estado, respecto del ex juez Fernando Carbajal sobre que sus resoluciones respondían a otros intereses. Estos fallos son el ejemplo de esa falacia, porque el ex juez con mucha sabiduría ha impuesto nada menos que la ley vigente y el sentido común para resolver y eso es lo confirmo la Cámara Federal de Resistencia luego la Cámara Federal de Casación Penal y la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación es decir hemos ganado en todas las instancias“, aseveró.

El letrado sostuvo que con trabajo durísimo del equipo jurídico que además integran Agostina Villaggi, Emilia Maciel se tuvo anteriormente otras resoluciones, con Hábeas Corpus y presentaciones el gobierno iba garantizando derechos a cuenta gota, primero los esenciales, personas que poseían anticuerpos, estudiantes, menores de 18 años, hasta la liberación total, pero desde el principio se solicitó esto para todas las personas pidiendo que se declara la inconstitucionalidad del programa de ingreso de la provincia, ni bien se detectó el cobro de los $5000, si bien las dos primeras instancias fueron rechazadas en primera instancia, luego fueron resueltos favorablemente por la Cámara de Apelaciones, destacó.

“Lo que se resolvió es que el cobro es inconstitucional, es contraria a la Constitución Nacional y a todo el plexo convencional de DDHH, es decir una medida contraria al sentido común porque no hay que ser juristas y estudioso del derecho para resolver esto que no tenía sentido, aclarando siempre que nunca se está en contra de medidas sanitarias razonables que tengan que ver con la prevención del virus pero a lo que nos oponíamos fervientemente es a que se límite la libertad de circulación cuando no podían ingresarlas personas o cuando iban mal aisladas a estos centros ilegales de privación de libertad y a esta última circunstancia del cobro de los $5000, es importante que hisopen cuánto quieran pero que no le cobren a los ciudadanos porque esto es una obligación del estado“. afirmó.

Además expresó que hay un presupuesto extra que se envía desde nación para las contingencias de la pandemia, dinero hay de sobra para hacer frente a estos gastos por lo tanto no podía el gobierno de la provincia de Formosa trasladar una obligación propia del Estado a los ciudadanos. Porque esto se transformó en un negocio, sobre todo la tarifa de los $5000 porque estos textos rápidos al estado le salía entre $500 y $800, sin embargo a la gente común dos de estos hisopados le cobraban $5000.

“Parecería que hay leyes y justicia para los funcionarios y otra para los ciudadanos de a pie, en cuanto al trabajo del equipo jurídico de la UCR comenzó en mayo del año pasado, en un trabajo muy sacrificado y amateur, y a las personas a las que ayudamos con estos casos no se le cobró un solo peso porque fue algo que decidimos desde el primer día que comenzamos a trabajar juntos, de que iba a ser una asesoría jurídica gratuita sobre todo porque se nos presentaban casos en los cuales no podíamos creer que se estaban realizando estas vulneraciones a los Derechos Humanos, si bien antes de esto como abogados atendí amos algunas cuestiones de extrema necesidad sin cobrar pero esto fue algo que no estuvo planificado, no pensamos que iba a tener esta magnitud que se iban acrecentando las violaciones de derechos por parte del gobierno” dijo Montoya.

También agregó que cuando tuvieron la sentencia de las violaciones de Derechos Humanos en los centros de aislamiento, o cuando lograron que las personas puedan ingresar a la provincia pensaron que eso sería todo, pero la alegría duró poco porque al cabo de 15 días impusieron el cobro de los $5000, detectando demás que iban a centros de aislamiento los contactos estrechos y casos positivos.

Por su parte señaló que aún está pendiente que se resuelva la apertura del transporte de larga distancia para que los formoseños recuperen el derecho a viajar con el servicio público de colectivos.

Para culminar expuso que aún siguen los horarios reducidos para los gastronómicos y comerciantes, esta y razonabilidad de que toda actividad comercial debe terminar a las 7 de la tarde, por eso van a continuar porque faltan un montón de cuestiones y de derechos que hay que seguir conquistando.

