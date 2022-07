Montoya: “Vamos presentar un proyecto para que la segmentación de tarifas alcance a los formoseños que cayeron en la pobreza”

40

Con el manejo demagógico y populista de la energía la Argentina perdió miles de millones de dólares

El diputado provincial de la UCR Miguel Montoya en comunicación con Radio Parque hizo referencia a la segmentación del subsidio de las tarifas de la energía eléctrica.

El legislador manifestó que el gobierno nacional estableció una nueva segmentación de tarifas reconociendo que el camino que trazó en su momento el gobierno anterior era el camino correcto, pero ellos 2 años congelado de manera demagógica el precio de las tarifas destruyeron todo, pero la sociedad debe saber que de los 19 mil millones de dólares que ahora importa el gobierno lo único que traerá aparejado es un ahorro de 3000 mil millones de dólares, es un parche que está intentando hacer después de una pésima gestión en dónde estamos perdiendo los argentinos todos los meses miles de millones de dólares.

«El camino que la gestión anterior había comenzado a transitar qué fue tan criticado el gobierno nacional con esta segmentación de tarifas, está tratando de volver a andar ese mismo camino son las consecuencias en el medio de los miles de millones de dólares en importación energética que está haciendo el país, en cuanto a Formosa teníamos un esquema de tarifa social que lo había implementado el gobierno anterior y que tenía que ver con un subsidio al consumo, todas las personas con un nivel de ingreso inferior a dos salarios mínimos vital y móvil, los jubilados y pensionados las personas sin automóviles de último modelo del año en curso y otros requisitos de carácter económico, podían acceder a esta tarifa social y el gobierno nacional subsidio al consumo porque todas las personas que estaban por debajo de esa idea no pagaba los primeros 300 kw que consumían, es decir estos primeros consumos los pagaba el estado nacional, así funcionaba la tarifa social qué fue tan criticada» explicó.

Todo lo que estado nacional, provincial, municipal lo vende como gratis, alguien lo termina pagando, desde la educación la salud hasta un recital, es decir lo abona el estado que somos todos

Además sostuvo qué todo lo que estado nacional, provincial, municipal lo vende como gratis, alguien lo termina pagando, desde la educación la salud hasta un recital, es decir lo abona el estado que somos todos, esto lo tiene que saber la gente porque en este populismo berreta qué se trajo la vida desde hace muchos años en la Argentina muchas creen que todo es gratis pero lo terminamos pagando con nuestros impuestos.

«Esta tarifa social tan repudiada fue disfrazada por el gobierno formoseño, cambiándole el nombre por Esfuerzo Formoseño, pero funciona exactamente igual a cómo lo tenía concebida la secretaría de energía del gobierno de Macri, es decir que el gobierno provincial por una partida de la coparticipación más que recibe, lo que hizo fue destinarla específicamente para el consumo energético y seguir subsidiando de la misma manera en que funcionaba la tarifa social, con los mismos requisitos anteriores pero con otro nombre», explicó.

«Pero con la payasada de exigirle a REFSA que diga en la boleta Esfuerzo Formoseño, ahora el gobierno nacional congeló las tarifas desde que asumió, creando esa ficción de qué la energía no aumentaba, es decir no se la pagaba directamente pero se seguía importando pagando 19 mil millones de dólares y lo pagamos entre todos imprimiendo billetes por eso tenemos la inflación que tenemos entre otras cosas, por eso hoy tenemos el kilo de carne a más de $1500 y todos los precios se incrementaron, es decir ese esquema de congelamiento de tarifas provocó que se importara energía es decir se pierda el autoabastecimiento» resaltó.

Ya no se puede tapar el sol con un dedo

También indicó que ahora como ya no se puede tapar el sol con un dedo implementó está segmentación de tarifas y reconoce que todo el camino anterior estaba bien, y este esquema no tiene que ver con un criterio de ingreso, se estableció tres zonas a las cuales se le puso un color en donde todo argentino que cobra por encima de los 333 mil pesos no cobran subsidios, los que estén por debajo de esto hasta 200 mil pesos acceden a una segmentación menor, los que cobran hasta 100 mil a otro tipo de segmentación y los que estén por debajo de este sueldo a un subsidio aun mayor, en Formosa por el nivel salarial que se tiene el 90% de los formoseños van a acceder al subsidio mayor.

«Esto que parece algo positivo lo que trasluce es que los niveles salariales en la provincia son bajísimos, es decir los que están por debajo de los 100 mil pesos en Formosa son la inmensa mayoría, y si se le pregunta a los municipales del interior están mucho más abajo que eso, sin contar que acceden a la masa de mayor volumen los pensionados, jubilados, en definitiva el 90% de los formoseños accederá a un nivel mayor de subsidio por los bajos ingresos”, sostuvo.

Y los que ahora cayeron en la pobreza?

“Pero en Formosa lo que anunció el Director de REFSA Villalba con bombos y platillos es que los formoseños no tenemos que hacer ningún trámite para acceder a la segmentación de tarifas porque hicieron un convenio con la secretaría de energía de la nación para que todos los usuarios que reciben el beneficio de Esfuerzo Formoseño automáticamente estén alcanzados por esta segmentación tarifaria, si bien esto es beneficios porque algunas personas el ingresar a una aplicación le resulta dificultoso, si bien se puede hacer también personalmente en las sucursales de REFSA, pero que pasa con aquellos formoseños que desde que se implementó esta tarifa social que eran de clase media y que no tenían la posibilidad de acceder al Esfuerzo Formoseño, y que ahora cayeron en la pobreza que aumentó significativamente en todo el país, que pasa con estos formoseños que hoy han licuado sus ingresos y han pasado a ser pobres» señaló.

Por su parte agregó que la segmentación también alcanza a quienes tienen un ingreso superior a lo que estima el Esfuerzo Formoseño, es decir son pasibles de un subsidio menor, porque son estimables todos los argentinos que cobran hasta 333 mil pesos por supuesto en Formosa son los menos, u otros que cobran 120 mil pesos, por ello lo que harán desde el bloque de diputados de la UCR son dos acciones, primero presentar un proyecto de ley para establecer un nuevo esquema de subsidio del Esfuerzo Formoseño con un consumo de 300kw, pese a ser muy poco porque fue pensado por el gobierno en el 2015, entonces el proyecto pedirá que se subsidie hasta 600kw, porque hoy una casa de consumo promedio están consumiendo entre 2000 y 3000kw.

Los K nos acostumbraron a que la energía no se paga y eso es una mentira

Montoya dijo para terminar «esto tiene que ver con cultura y educación de consumo, las cuales fueron acostumbradas por el kirchnerismo, porque si a vos te dicen que están congeladas las tarifas le das rosca, esto porque nos acostumbraron a que la energía no se paga, o que se paga barato y eso es una mentira, acostumbraron a la gente a que la energía era barata en la Argentina o que muchos directamente no la pagan, entonces le decimos al gobierno provincial qué siempre se jacta de un enorme superávit que meta la mano en el bolsillo y subsidie realmente como corresponde hasta el kilowatt 600”.

“Este es un proyecto que lo vamos a presentar el día de hoy, pero además estamos exigiendo a REFSA y al gobierno provincial, sobre todo al Ente Regulador aunque sean lo mismo, que informe con certeza cuál es la situación de los formoseños que no están alcanzados por el Esfuerzo Formoseño y que si están alcanzados por la segmentación de tarifas nacional, porque el mecanismo de acceso a este subsidio no será automático para estas personas, esto significa que estás dejando de dar una mano en una tremenda crisis nacional económica de la cual es responsable este gobierno por su pésima gestión, y están dejando de lado a miles de formoseños que podrían acceder a esta nueva segmentación implementada por el gobierno nacional», concluyó.

