Morales y Larreta se vacunaron, sin saltearse la fila, sin vacunatorios VIP, y haciendo la cola como todo el mundo

Durante la mañana del viernes, el gobernador de Jujuy Gerardo Morales antes de recorrer huertas comunitarias y entregar insumos y herramientas para “fortalecer el servicio alimentario en toda la provincia”, fue sorprendido haciendo la fila como cualquier mortal para cuando le correspondía y sin ningún tipo de privilegios vacunarse contra el COVID-19.

De igual manera el Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, esperó para vacunarse cuando le correspondía y fue uno de los pocos mandatarios que rechazó la posibilidad de vacunarse privilegiadamente escudado bajó la figura de “personal estratégico”, en diciembre cuando comenzó la campaña.

A la cronista Julieta González de Radio Parque, el Ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia de Formosa, y titular de las Conferencias del COVID, todavía persigue, agrede, discrimina, calumnia, pone en duda que sea abogada y/o periodista, nunca le responde las preguntas y encima le pregunta de donde salió la plata para comprar la Radio para la que trabaja…, ……..todo por haberse atrevido a pedirle a la Justicia que aclare la situación de vacunación del súper poderoso Ministro de Gildo Insfran, que groseramente incumple con el protocolo que él mismo impone marcialmente a los demás

Por esa noble actitud ciudadana, recibió críticas del oficialismo que lo acusaron de antivacuna, por no dar el ejemplo como todos los funcionarios K, punteros políticos, periodistas militantes, puritas, testateferros, parientes y amigos Kirchneristas que ya se inocularon en vacunatorios VIP, como los funcionarios y advenedizos de los gobierno provinciales feudales que responden a los K.

Sin embargo, el jefe de Gobierno porteño siempre explicó que esperaría el momento en que fuera convocada la población general de su grupo etario, teniendo en cuenta que no tiene comorbilidades que lo ubiquen como persona de riesgo.

“ Llegó el día: me vacuné contra el COVID-19. Siempre dije que iba a hacerlo cuando me correspondiera y, como tengo 55 años y “no tengo factores de riesgo”, me tocó ahora ”, informó el dirigente en redes sociales tras hacer la cola entre sus vecinos como corresponde a un ciudadano común.

Contó además que se empadronó “hace unos días” y hoy fue convocado a la Usina del Arte para ser inoculado.

Fuentes oficiales informaron que el funcionario se anotó en el registro el viernes pasado y recibió la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca. “ No eligió, era la que estaba disponible hoy en ese vacunatorio ”, precisaron.

