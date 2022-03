Mucha Foto, pero Madre denunció que no consigue vacante para que su hija ingrese a un Jardín

35

Una madre se comunicó con Radio Parque para denunciar que hace dos años no consigue Jardín de Infantes para que concurra su hija.

La mujer explicó que desde el año pasado están buscando vacantes, por una Jardín, “le dieron números de teléfono y quedaron en guardarle un lugar y a principios de año cuando fueron le dijeron que la inscripción era de forma online, es decir por la página del Ministerio estuvieron a la expectativa y cuando a las 7 de la mañana se abrió la inscripción y supuestamente a las 7:01 la página ya estaba saturada”.

Es una injusticia que algunos tengan derecho a educar a sus hijos y otros no

«Insistimos para las 8 y las 9:00 horas pero para las 9:45 horas la página ya cerró la inscripción, después estuvimos mandando mensajes a la página y nos dijeron que teníamos que acercarnos a la institución y nos respondieron que nos mandan hasta ahí para que el jardín de la cara porque la verdad es que no hay lugar y ya no hay más vacantes”, aseguró.

“Estoy en el Jardín Número 45 de la Nueva Formosa, lo cierto es que para las 10 de la mañana el jardín estaba lleno de padres en la misma situación pidiendo un lugar para sus hijos, y nos responden que no tenemos salas suficientes para recibir a tantos chicos, pero le respondí que por más que no sea obligatorio no deja de ser un derecho porque todos tenemos derecho al acceso a la educación no puede ser que tengamos 1000 problemas para inscribirnos a estudiar más todavía a los 4 años, qué es tan necesario”, contó.

“Por experiencia se sabe que esto es súper necesario para los chicos, pero ellos dicen que acá en Formosa esto no es obligatorio porque no cuentan con los recursos para que los niños puedan estar en un salón, por ejemplo en ese jardín hay una sola sala no es suficiente para todo el barrio y solo hay un cupo de 25 chicos para estudiar» recriminó.

La ciudadana reflexionó que la única forma es pagar un jardín privado, es decir exponerse a que aquel que tiene dinero puede mandar a su hijo a estudiar y al que no tiene recursos para enviarle a un jardín privado tiene que quedarse esperando la salita de 5 años porque se supone que no es obligatorio y le quitan el derecho de tener escolarizados a los niños a los 4 años cuando todos saben que esto es muy importante para los chicos.

«Dicen qué cada provincia adecúa las leyes a su situación y que Formosa establece una ley provincial de que la sala de 4 no es obligatorio justamente porque no tiene los recursos necesarios para inscribir a toda la matrícula de esta edad, eso fue lo que me respondió la directora del jardín, y es una impotencia quedarse esperando todo el año para que nuestros chicos puedan estudiar”, destacó.

“Yo me largué a llorar en el jardín cuando me pasó esto porque me sentí súper mal ya que uno está con todas las expectativas porque tenía todo la mochilita el guardapolvo, todo completo, para que la nena entre al jardín pero resulta que no hay lugar, se quedó afuera de la escuela y con todas las expectativas que el niño tiene también, porque uno lo viene preparando a su niño de qué se va a ir al jardín y ahora resulta que va a tener que esperar un año más para entrar al sistema educativo» dijo la madre angustiada.

Para culminar señaló que la situación económica no está para pagar $8000 en un jardín privado las cuotas de los jardines son muy altas, el ciudadano común no puede darse el lujo de pagar esto, por eso es una injusticia que algunos tengan derecho a educar a sus hijos y otros no, desde el año pasado que vienen con la historia de que sí que van a guardar un lugar pero resulta que para las 10 de la mañana no hay más cupo y hay un montón de padres en la misma situación lo cual significa que lo mismo sucederá cuando queramos inscribir a los niños para la sala de 5 años porque la cantidad será la misma y los recursos también.

