Muracciole acusa a opositores por hacer campaña. Manipular El proceso de vacunación y robarlas no es por la campaña?

Así como el programa de Lanata tiene su “pel…” de la semana, Prensa Libre se atribuye para sí también colocar en el podio a algún émulo vernáculo de quienes elige el afamado periodista.

Los porteños le dicen “giles” a esta categoría de perronas que derrapan y dan risas y otras sensaciones. Acá le decimos de otro modo, con muchas letras “o”.

Atención… El elegido es el concejal del PJ de la capital, el pseudo economista Adrián Muracciole, un adicto a succionar calcetines y contumaz defensor de indefendibles.

Atacó este bisoño “dirigente” a figuras del radicalismo cuestionando que ya están en campaña para las elecciones de este año en plena pandemia por coronavirus. Pero… acaso el PJ no está en lo mismo?. Es más, para que sepa este imberbe de la política, no se enteró (quizás haya participado) de la descarada campaña política que se mandaron en barrios muy humildes este fin de semana Blanca Denis, Edgar Pérez y esa troupe de la 17 de Octubre, publicada con enorme profusión en los medios oficialistas, que deberían ser canales para conocer las actividades oficiales del gobierno provincial y sus estamentos y no para actos partidarios?

La ceguera de Muracciole impresiona. Del mismo modo que su hipocresía y ese afán cínico de confundir al electorado. ¿Robar, direccionar, digitar, guardar y esconder vacunas para hacer campaña no es tan repudiable como él apunta contra la oposición? No es miserable manipular las vacunas para provecho partidario propio y que el espacio político que él forma parte lo hace ante la vista de todos? Concejal: No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. O usted hace la vista gorda y se convierte en cómplice. Todo es posible en el mundo de los peronistas de Formosa.

Llamemos las cosas por su nombre. El partido al que representa Muracciole roba las vacunas y hace campañas con ellas. Así de simple y directo, sin semántica confusa de por medio. Y estamos hablando solo de las vacunas, porque no hemos mencionado aún obsceno reparto de mercaderías en bolsitas con la cara del dictador y el logo del PJ. También están de campaña cuando aceleran la entrega de viviendas e inauguran obras y regalan chapas de cartón en tiempos electorales. Ustedes no lo hacen?.

Vaya a preguntarle a los intendentes del interior (Las Lomitas y San Martín Dos) entre otros, si no están en campaña con las vacunas para los miles de enfermos de coronavirus en la provincia, muchos de los cuales ya se murieron. Para que sepa, concejal, el Ministerio de Desarrollo Humano está destacando gente hacia varios municipios para que dejen de robar las vacunas dentro de la campaña política que están llevando a cabo ya los intendentes. Son tan burdos los “compañeros” que en la pelea de Las Lomitas, el principal tema que giró en escena fue “quién aporta más votos a Gildo” vociferada entre los sectores en pugna las ser descubierto el affaire con las vacunas, que se la colocaron hasta los peones de la estancia de un funcionario de allí. mientras la gente muere.

Deje en paz a los opositores y dedíquese a colocar la lupa sobre quienes miserablemente hacen campaña con las vacunas en cada escuela que se inocula, con la presencia de centenares de compañeros voluntarios con pecheras partidarias y dejen de recompensar con dinero público a quienes operan en las redes, agradeciendo las vacunas con la señal de la “v”. Deje de estimar que los demás que no forman parte de su mundo libre de padecimientos cotidianos, esos que salen a la calle a pelearla, son un rebaño. Por todo lo expuesto, está usted en la cima de los “pel…” de la semana, versión Formosa.

