“Muy hijo de puta”: Evans consideró de muy HdP, las mentiras de Enrique Zanin desde Federación Económica a la Cámara de Diputados, sobre la realidad hotelera

358

Hola Enrique. Acabo de escucharte decir que la hotelería trabaja al cien por ciento. Hay que ser muy hijo de puta para informar esa falsedad a la Cámara de Diputados, desde la credibilidad que te da la presidencia de la Federación Económica, sabiendo que hay empresarios como yo que debimos cerrar (el Hotel Asterion) después de un año sin trabajar, increpó el reconocido abogado y empresario hotelero Guillermo Billy Evans.

Tus falsos informes nos privarán de posibles créditos, exenciones, que se yo, de cualquier ayuda que nos permita salir de este pozo provincial que vos estás ayudando a profundizar, cuestionó.

Ojalá que saber que me estás cagando te quite el sueño una noche por lo menos.

No tenés ni idea del calvario que muchos estamos pasando, mientras los proveedores del Estado como vos siguen con la panza caliente, criticó al privilegiado multiproveedor del estado provincial y presidente vitalicio de la Federación Económica Formoseña.

A pesar de lo que me has hecho, NO te deseo que te pase lo mismo. No soy tan cruel. Por si borraste mi celular te recuerdo que soy Billy Evans. Te saludo todavía en recuerdo de una vieja amistad, cerró el conocido jurista local.

Comments

comments