Nadie esta por encima de la Ley: La oposición apoyo a los fiscales y aseguró «No se va a poder escapar de la condena legal y el repudio social será colosal”

La oposición apoyó a los fiscales de la causa Vialidad y criticó el pedido de Cristina Kirchner para ampliar su indagatoria

La oposición volvió apoyar hoy el desempeño de los fiscales que actúan en la causa Vialidad, quienes solicitarán una condena contra Cristina Kirchner por el direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz, a favor del empresario Lázaro Báez. También criticaron a la vicepresidenta por solicitar ampliar su declaración indagatoria.

Las principales reacciones:

Laura Alonso, ex titular de la Oficina Anticorrupción: “Si hay culpabilidad, hay inhabilitación. No es lo mismo proscripción. Lo dice en el Art. 36 la Constitución que votaron los Kirchner. Todavía falta escuchar los alegatos de las defensas y luego el fallo del Tribunal. Los acusados -si son condenados-, pueden apelar dos veces: a la Casación Penal y a la Corte como hizo Amado Boudou. Las garantías constitucionales del proceso penal se han cumplido y se cumplirán en este juicio. La Constitución Nacional rige: nadie está por encima de la ley ”.

Alejandro Finocchiaro, diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires: “Cuando la verdad te acorrala”.

Mario Negri, diputado Nacional por Córdoba y presidente del Bloque de la UCR: “No hay relato que pueda hacer temblar la fuerza de las pruebas que los fiscales presentaron en la causa #Vialidad. Las presiones y amenazas a la Justicia como las de Larroque y Cía. para lograr la absolución de los corruptos no tienen lugar en una República y en democracia. Cristina hizo ya su alegato en 2019, cuando a los gritos dijo que la Historia la había absuelto y eran los jueces los que debían rendir cuentas. Se equivocó: la Historia no la absuelve ni la absolverá. Mañana montará otro show para sus adeptos y embarrará la cancha” .

Fernando Iglesias, diputado Nacional por la Ciudad de Buenos Aires, en respuesta a Santiago Cafiero: “Nadie persigue a Lagos, Bachelet, Tabaré Vázquez o Mugica por el simple hecho de que no robaron. No pretendo que lo entienda el nieto del ministro de los vueltos y el piano pero podías dedicarte a tu trabajo en vez de andar sobando calcetines con mal olor, Santiago Cafiero”.

María Eugenia Talerico, ex vicepresidente de la Unidad de Investigación Financiera: “No hay privilegios si la ley no lo prevé. No corresponde. Cristina Fernández de Kirchner, los alegatos se pronuncian en base a la plataforma fáctica del juicio, establecida por los requerimientos de elevación. La prueba abruma. Debe alegar y en todo caso, escucharemos sus palabras finales”.

Ricardo López Murphy, Diputado Nacional por la Ciudad de Buenos Aires: “Haga su acto de stand up para que la aplaudan las mismas focas de siempre, Cristina Fernández de Kirchner. Dese un último gusto. Las pruebas son enormes y contundentes. No se va a poder escapar de la condena legal y el repudio social será colosal”.

Mariano Federici, ex presidente de la Unidad de Investigación Financiera (UIF): “Nos fuimos dando cuenta con el correr del tiempo que no era Lawfare lo que sentían estos delincuentes, sino Lawfear. En otras palabras, un temor manifiesto al imperio de la Ley”.

Alfonso Prat-Gay, ex Ministro de Economía: “Hay olor a pánico a la verdad”.

Paula Oliveto, Diputada Nacional y presidenta del ARI por la Ciudad de Buenos Aires: “La violencia de Cristina Kirchner y sus seguidores se está extendiendo como una mancha de aceite amenazando a los fiscales, jueces y testigos. En una Argentina con hambre, el gobierno se preocupa en defender, con violencia, a su líder millonaria”.

Mariana Zuvic, Diputada Nacional por la Ciudad de Buenos Aires: “Ante las amenazas e instigación a la violencia del Kirchnerismo, apoyemos a los fiscales en este día histórico”.

Hernán Reyes, Legislador de la Ciudad de Buenos Aires: “El quilombo lo armó Cristina robando con la obra pública. No agiten violencia que el país está roto”.

