Naidenoff exhortó a Insfrán a recapacitar y “mostrar un rostro más humano”, “aún están a tiempo” indicó

El Senador Nacional salió al cruce de las declaraciones del Gobernador y lo exhortó a “mostrar un rostro más humano” y a corregir los errores “para que todos los formoseños pasen las fiestas en sus casas”.

El primer mandatario provincial aseguró hoy en conferencia de prensa que “hay gente que nos quiere hacer creer que las medidas y actitudes que tomamos para evitar que el virus cause estragos en el territorio, son parte de una estrategia para cortar libertades, incluso me tratan de dictador; a esos conciudadanos les pido que recapaciten”.

En ese sentido, Naidenoff respondió que “es el gobierno el que tiene que recapacitar, cuando hay errores se tienen que corregir, aún están a tiempo”.

El legislador sostuvo que “nadie niega el esfuerzo realizado en materia sanitaria, pero eso no se puede hacer excluyendo a miles de formoseños y a sus familias de reencontrarse”. “La gestión debe mostrar un rostro más humano, dejar de lado los enfrentamientos, formoseños somos todos”, insistió.

“Nadie puede limitar el derecho a ingresar a tu propia casa, detrás de cada formoseño que se encuentra afuera de la provincia hay una familia, una historia de vida, todos merecen el mismo respeto y que se cumplan con sus derechos”, indicó al tiempo que exhortó al Gobierno “a dejar de lado la estigmatización de que todo el que viene de afuera es portador del virus”

En esa línea, recordó que “nunca responsabilizó al Gobierno en su momento por haber ingresado el primer caso de coronavirus a la provincia”. “El desafío es aprender a convivir en pandemia, con todos los cuidados correspondientes y con responsabilidad ciudadana, pero sin utilizar la herramienta del miedo”, aseguró Naidenoff.

El senador aseveró que parece “increíble que en estos 8 meses 205 mil argentinos hayan podido ingresar a la Argentina desde el exterior – cifra brindada por Cancillería a Julio de 2020- , pero que 7522 ciudadanos formoseños no puedan ingresar a su casa en el territorio nacional”. “Acá hay algo que no está bien, que no funciona y se tiene que modificar”, reiteró.

En consecuencia, instó al gobierno provincial a que tenga “el suficiente sentido común para aplicar criterios en los cuales a través de un PCR negativo, cada formoseño pueda ingresar y cumplir con el aislamiento en su domicilio”.

“Recuperar el sentido común es dejar de lado la confrontación, dejar de pelearse con la Justicia, con los que marchan y con la oposición. Este es un problema de la sociedad formoseña, porque dentro de los 640000 formoseños también están los que quieren ingresar a la provincia”, afirmó.

“Todos tenemos la expectativa de que la vacuna llegue en diciembre, pero no tenemos certezas…Y mientras tanto, ¿vamos a seguir con este estado de excepción? Las libertades no pueden ser restingidas”, sostuvo. “¿Vamos a seguir siendo la única provincia de la Argentina que no permite el ingreso de sus ciudadanos? Este protocolo que golpea a la sociedad formoseña debe modificarse. Es hora de recapacitar y corregir este tremendo error”, concluyó el senador.

