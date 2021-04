Naidenoff: “Acerqué en manos nuestra convicción de que se puede transitar de manera diferente la pandemia, conciliando la educación, la economía y la salud”

14

El senador Luis Naidenoff, en comunicación con el programa “Una Buena Dosis” de Radio Parque explicó el marco en que se celebró la reunión mantenida junto al senador Mayans con el gobernador de la provincia Gildo Insfran.

Nosotros tenemos otra mirada de Cómo enfrentar la pandemia

El legislador manifestó que se está en una situación económica compleja sobre todo porque a nivel nacional hay un desconcierto por la falta de planificación, ha pasado un año de la pandemia por lo tanto no se puede reeditar en la provincia de Formosa las mismas prácticas y metodologías que nos condujeron al peor de los caminos como ser los cierres totales, que trajeron como consecuencia la parálisis y quiebre de pequeñas y medianas empresas, sin que estos puedan aportar los ingresos a sus familias, la pérdida en la calidad educativa, o los encierros, pero fundamentalmente todo lo que tuvo que ver con la restricción del ingreso y los aislamientos compulsivos.

“Nosotros tenemos otra mirada de Cómo enfrentar la pandemia, en su momento hablé con el senador Mayans presidente del bloque justicialista, expresándole que mientras un gobierno solamente quiere imponer y no escuchar, esa no es la salida sobre todo en un momento donde la crisis existe, por lo tanto la responsabilidad y la madurez política debe ser de todos, y fue de alguna forma este senador quién intercedió para que se diera este diálogo, explicó

Es la primera vez que hablo con el gobernador nunca tuve una charla institucional, es decir lo que es normal acá es excepcional, pero lo importante es el contenido de las propuestas porque siempre se machaca con que lo único que se hace reclamar, o se protesta, entonces dimos 12 propuestas concretas, para transitar la pandemia en base a la experiencia de otras provincias como sobre todo insistiendo en restringir en lo mínimo los derechos de los propios ciudadanos y conciliar la educación como la economía y la salud” destacó.

Proponemos que los rubros económicos pueden habilitarse en espacios públicos, con días habilitados en horarios también hasta las 24 horas, porque lo que contagia es la clandestinidad

El referente radical argumentó qué será el gobierno quien adoptará la decisión de fondo, pero por ejemplo tras el duro golpe a la situación económica proponemos que los rubros económicos pueden habilitarse en espacios públicos, con días habilitados en horarios también hasta las 24 horas, porque está comprobado que el virus no circula en lugares abiertos, lo que contagia es la clandestinidad en espacios cerrados, es decir con el encierro ya no alcanza, se podrá amesetar pero no frenar los contagios porque las reuniones clandestinas van a continuar, existe una prueba que es el antígeno con la que cuenta el estado para saber en 20 minutos si se es un caso positivo o negativo, entonces al realizarla se pueden detectar los casos para aislarlos y no paralizar la vida económica.

Con los antígenos, la sociedad puede volver a recuperar el vinculo sin eliminar la actividad económica, ni darle un golpe de gracia a la actividad deportiva ni cultural

“Entonces en espacios públicos la sociedad vuelve a recuperar el vínculo, las familias que quieran salir deben hacerse los antígenos rápidos, entonces es una forma de asumir una responsabilidad de control recíproco, sin eliminar la actividad económica que por más de un año no trabajó, no le doy un golpe de gracia a la actividad cultural ni a la actividad deportiva que pueden existir al aire libre y estos son los aprendizajes que quedaron después de un año de pandemia, aseguró.

Para frenar el incremento de la cepa Manaos se debe vacunar sobre todo en esa zona limítrofe

En segundo lugar un convenio de reciprocidad a través de la cancillería con Paraguay, porque se sabe que el incremento de la cepa Manaos pero viene del tránsito interpersonal y que eso no cesa por la realidad comercial o por costumbre o cultura que se tiene con Alberdi, Puerto Elsa en la localidad de Clorinda, entonces el gobierno nacional debe entender que esto no se frena y debe vacunar sobre todo en esa zona limítrofe, expresó.

En materia educativa en Formosa no se puede aplicar las medidas del AMBA, porque hay menos casos y la mayoría de los docentes fueron vacunados

En cuanto al tercer punto en materia educativa no se puede aplicar las medidas del AMBA, donde los casos no son muchos en la provincia, o en Formosa donde la mayoría de los docentes fueron vacunados por lo tanto se están condiciones de iniciar con los protocolos las clases presenciales, dijó.

Hoy el presidente está hablando de esto, de iniciar obviamente con los recaudos pertinentes, porque el daño que se genera no sólo tiene que ver con el contacto del docente con el alumno, sino con el volver a compartir porque se apostó únicamente la cultura del miedo, para no afrontar las cuestiones con responsabilidad por lo tanto se seguirá estancado es decir el gobierno tomará la decisión, sí aplica criterios restrictivos, indicó.

No se puede volver a las fases más duras

Entre las propuestas se plantea la condonación de todas las multas, inclusive quienes se manifestaron, comerciantes que fueron sumariados, y esto entonces tiene que ver con lograr una cierta normalidad, agregó.

“No se puede volver a las fases más duras, en definitiva fue una reunión en donde lo que he hecho es acercar en mano estas propuestas, y será el gobernador quien tiene 12 puntos sobre la mesa para considerar que se tiene como conveniente para transitar de otra forma la pandemia en Formosa,

Pero en este sentido hay cautela y es razonable, pero esperemos que independientemente de las fotos y las propuestas existen o solamente la capacidad de escuchar, sino también de entender que durante un año, si se llegó a judicializar prácticamente todo, desde poder transitar e ingresar, entonces la herramienta que se utilizó no fue la más adecuada, evaluó.

No se puede aquí por el clima decir que los bares van a trabajar sólo hasta las 19:00 horas porque se le está dando un golpe de nocaut

De aquí en más lo que nosotros acercamos son experiencias que se aplicaron en otros rincones y que dieron resultados, por ejemplo el DNU presidencial sólo tres provincias adhirieron, Formosa una de esas, el resto no lo hizo porque aplica criterios en función de la realidad geográfica, no se puede aquí por el clima decir que los bares van a trabajar sólo hasta las 19:00 horas porque se le está dando un golpe de nocaut, pero sí con un antígeno qué el resultado lo tenés en 20 minutos garantizas lo comercial y la vida social se logran dos cosas, evitar la parálisis de los sectores comerciales y evitar la propagación por la clandestinidad” señaló el senador.

No se puede estigmatizar a los jóvenes o pretender encerrarlos durante más de un año, y dejar de cuestionar de que si alguien está contagiado pasa a ser un delincuente

Asimismo sostuvo que no se puede estigmatizar a los jóvenes o pretender encerrarlos durante más de un año, y dejar de cuestionar de que si alguien está contagiado pasa a ser un delincuente, esto no es bueno porque después la gente no se quiere hisopar por lo tanto hay que cambiar todo el paradigma de cómo encarar el proceso de pandemia, en este sentido se trabajo con un equipo técnico sobre las propuestas, el tema de los antígenos tiene que ver con experiencias internacionales, es decir lo que se pretende es tratar de Ingresar a una nueva etapa de pandemia para tratar de normalizar y no de cerrar todo porque el contacto entre las personas no lo podrán evitar.

El antígeno es la mejor herramienta

Las avenidas de jueves a domingo se habiliten en las calles para que quienes son titulares de un rubro gastronómico pueden sacar las mesas a las calles para garantizar mayor espacio y aireación ya que está demostrado que al aire libre el virus no contagia

“Siempre nos acusaban de qué marchamos por marchar, tanto la oposición como los comerciantes, y que no teníamos nada para aportar entonces se cambió esa perspectiva y ahí está la hoja de ruta de lo que nosotros pensamos de cómo tenemos que enfrentar al coronavirus y creo que el antígeno es la mejor herramienta porque si sos portador del virus te vas a aislar, esto que dure como prueba 60 días, luego hay que ver la evolución sobre todo de las cepas y los porcentajes de contagios, pero hay que hacer una prueba para no aniquilar la actividad comercial en la provincia, entonces la propuesta es razonable pero el gobierno resolverá, y planteamos que las avenidas de jueves a domingo se habiliten en las calles para que quienes son titulares de un rubro gastronómico pueden sacar las mesas a las calles para garantizar mayor espacio y aireación ya que está demostrado que al aire libre el virus no contagia“, aseveró.

Se puede avanzar en materia educativa, ser innovadores en actividades comerciales, el convenio de reciprocidad con la cancillería para vacunar en zonas de frontera

Terminar con las multas y todas las sanciones como una especie de cultura de revancha que se generó

Naidenoff dijo que hay provincias en donde la actividad comercial está normalizada, entonces hay que garantizar esas prácticas, pero lo único que se está agregando como requisito de control que exige el propio gobierno es la prueba del antígeno, por lo tanto se puede avanzar en materia educativa, ser innovadores en actividades comerciales, el convenio de reciprocidad con la cancillería para vacunar en zonas de frontera, terminar con las multas y todas las sanciones como una especie de cultura de revancha que se generó, sería la idea pero además es una obligación de aportar porque en política hay que hacer lo que se debe, en épocas de crisis se deben considerar propuestas que en otras provincias dieron resultado por lo tanto se espera que el equipo que lo analices tenga en cuenta esto, alentó.

Deben dejar sin efectos las medidas que se anunciaron en cuanto a restricción vehicular, con el tema de patentes pares e impares

No está demostrado que alguien contagie transitando en un vehículo, el gobierno tiene apego a las restricciones por eso decimos que si llegamos a este extremo de confrontación es porque hay dos miradas, por eso las marchas y el levantamiento de los jóvenes

Para culminar agregó que en el punto 10 se especifica que se deben dejar sin efectos las medidas que se anunciaron en cuanto a restricción vehicular, con el tema de patentes pares e impares, precisó.

Porque en primer lugar no está demostrado que alguien contagie transitando en un vehículo, el gobierno tiene apego a las restricciones por eso decimos que si llegamos a este extremo de confrontación es porque hay dos miradas, por eso las marchas y el levantamiento de los jóvenes, por ende el gobierno tiene que entender que debe transitar un camino de mayor normalidad en base a experiencias que se aplicaron en otras jurisdicciones, aconsejó

Sí intentan con mayor restricción no nos irá bien, porque es aplicar la receta del pasado que fracasó, por eso se espera con esta hoja de ruta que la oposición acercó cuáles son las medidas que se tomarán, es la segunda oportunidad de poder observar otro pensamiento, por eso se debe esperar si se llega alguna respuesta favorable que no es con la oposición sino con toda la sociedad, concluyó.

