Naidenoff criticó el informe de Manzur y apuntó contra el Gobierno: “La gestión hace agua”

En el tramo final de la sesión informativa del Senado, el titular del bloque UCR, el formoseño Luis Naidenoff, criticó fuertemente el informe que brindó el jefe de Gabinete de ministros, Juan Manzur, y lo calificó de “insustancial, vacío de contenido”. Además, apuntó contra el Gobierno nacional: “Son una coalición que está despedazada”.

Al comienzo de su exposición, el radical le recordó que la presencia del funcionario responde a lo que establece el artículo 101 de la Constitución Nacional que es “brindar un informe detallado del rumbo del país, del estado de situación de la Nación, pero especialmente para marcar un camino, una hoja de ruta”, y cuestionó: “No solamente el recorrido de estos 9 meses desde que asumiera su función, sino fundamentalmente la hoja de ruta que tiene el Gobierno de acá en adelante porque consumieron más de dos años y medio de mandato”.

A continuación, fue lapidario con el informe que explicó Manzur porque “deja mucho que desear, fue coloquial. Vacío de contenido, insustancial, quizás demuestra claro está el alejamiento del Gobierno del día a día y explica por qué algunos se quedan con la nostalgia cuando arrancó la gestión de las imágenes positivas cuando arrancó la pandemia y ahí ha que mirar cómo se puede remontar la cuesta”.

“Yo no sé si esto es una especie de debut y despedida porque usted arrancó con un estilo coloquial y las consideraciones políticas no tiene nada que ver con las decisiones que toma el Gobierno”, lanzó el titular del bloque UCR y siguió: “Revalorizó los consensos y los acuerdos en estos 40 años de democracia, ha puesto en valor la democracia y la gesta de Malvinas. Omitió por un error involuntario los derechos humanos que son un valor internacionalizado”.

En ese sentido, disparó: “Luego de enumerar el recorrido del Gobierno y achacar la responsabilidad a tres factores que son la deuda de la gestión anterior, la pandemia y guerra. Factor interno del Gobierno, ausente. Autocríticas ausentes. Su consideración política no tiene nada que ver con el accionar del Gobierno”.

“Estoy convencido que hay que trabajar juntos y que ese es el camino. Es un tema central porque ustedes son parte de una coalición, pero es el convencimiento de usted. El Gobierno nunca transitó el camino virtuoso de la política que viene con una cohesión interna que nunca tuvieron, igual que el camino de la economía”, expresó Naidenoff.

En ese sentido, continuó con las críticas: “Acá hay improvisación política y económica. Hay doble discurso político y económico. Esta dualidad que se expresa día a día, se expresa en la sensación cotidiana en la desesperanza de la sociedad que nadie le cree al Gobierno porque no hace nada para que se le crea”.

“Son una coalición que está despedazada, está rota. ¿Cuál fue la política anti inflacionaria que ofreció el Gobierno? Sobredimensionar el rol de la secretaría de Comercio de Roberto Feletti, control de precios que se sabe que podía funcionar a la corta, pero en el mediano y largo plazo no funciona, no tienen programa antiinflacionario. ¿Cómo terminó? con Feletti afuera, una inflación interanual del 48%, en marzo la mayor inflación en 20 años, y así andamos”, apuntó el formoseño.

Además, precisó: “Usted nos dice que los planes para bajar la inflación es reducción de déficit fiscal, el rol del Banco Central, frenar la emisión y el Gobierno hace todo lo contrario. ¿A quién le creemos? En este Gobierno algunos van a la izquierda, otros al centro, y así estamos no se ponen de acuerdo”, y disparó: “Es muy difícil. Es una vergüenza, la gestión del Gobierno hace aguas”.

“El problema es este papelón del minuto uno en que asumieron. Ustedes rompieron todos los códigos propios de su coalición, señaló Naidenoff sobre el Frente de Todos. “Esta bancada salvó al país del default, ni ustedes lo hicieron, no lo respaldaron a su presidente que eligió su vicepresidenta que esta sentada en esta casa. ¿Cómo puede funcionar así el país si esto es una batalla naval constante?”, les echó en cara.

En un tono elevado, expresó: “Usted está convencido con lo que dice, pero no hay seriedad en el gobierno en el que usted esta. Le mienten en la cara.”.

Por el tema de la falta de combustibles, Naidenoff apuntó contra el Sindicato de Camioneros de Pablo Moyano porque “estamos rehenes del transporte de cargas y es el arreglo que hicieron dos años atrás. En el 84% de las provincias no hay stock de nafta y usted nos está diciendo que la salida es la importación. Esto pasa porque el ministro de Economía y el de Energía están desconectados”.

“A usted le han hecho mentir, dice que esta todo resulto, y a los gobernadores les dicen que tienen que importar. No tiene gestión. No hay puertas para golpear. No escuchan a los movimientos sociales que fueron el respaldo de su triunfo, no escuchan a los trabajadores, ¿a quién escuchan?”, cerró el senador.

