Naidenoff durísimo contra Cabandié, le pidió la renuncia: “Ministro, usted mintió descaradamente” (Ver Video)

El jefe del bloque de senadores de Juntos por el Cambio le pidió la renuncia al ministro de Ambiente en la reunión de comisión en la Cámara alta con un durísimo discurso.

Tras casi cinco horas de ponencia de Juan Cabandié en la comisión de Ambiente del Senado y llegando al cierre de la ronda de preguntas de los senadores al ministro por el desastre de los incendios en Corrientes, Luis Naidenoff, jefe del bloque de Juntos por el Cambio, tomó la palabra y fulminó al funcionario de Alberto Fernández.

Para pedirle la renuncia, Naidenoff le citó la ya famosa carta de Cristina Kirchner al ministro: «Usted es el abanderado y el emblema de los funcionarios que deben dar un paso al costado«.

La tensión en la reunión fue creciendo a medida de que Naidenoff continuaba con su embestida contra el ministro que está en la mira por la crisis ambiental desatada por los incendios. «¡Usted estuvo en Barbados en una comitiva, acompañando el Presidente cuando se prendía fuego Corrientes, carajo!», llegó a lanzarle, en tono sorpresivamente desbordado para el estilo del radical de Formosa, provincia que este miércoles también entró en la agenda de los incendios.

“Usted mintió, se borró, está en la estratosfera, dé un paso al costado”

El jefe de la bancada radical, Luis Naidenoff, destrozó la exposición de Juan Cabandié ante el Senado por los incendios en Corrientes. “Usted ha demostrado una falta de empatía enorme, una gran ineficacia gestionando el ministerio y fundamentalmente una irresponsabilidad en la conducción del ministerio frente a Corrientes”, fustigó el senador formoseño al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el Senado.

“ Toda su narrativa desde que arrancaron los incendios, todas sus declaraciones, todas sus acciones fueron ofensivas, no solamente al pueblo de Corrientes, sino a este Senado. Usted mintió a este Senado y mintió descaradamente ”, continuó Naidenoff.

El tono de Naidenoff no paraba de subir. “Cuando usted fue a Corrientes ya fue tarde. Fue para la foto. Para cuando usted fue 17 provincias ya habían sido solidarias. Y usted llegó el 18 de febrero a Corrientes con más de 700.000 hectáreas incendiadas. ¡Usted estuvo en Barbados cuando se incendiaba Corrientes, carajo! ¡Cuando se incendiaba el sector productivo, carajo!” , bramó el formoseño.

Luis Naidenoff criticó con dureza a Juan Cabandié



«Hoy está acá presente, con mucha tranquilidad, brindado una especie de información catedrática o universitaria, pero muy lejos de la realidad y del sufrimiento de Corrientes. Me parece que ustedes no tienen dimensión de lo que significa desde lo social, lo económico y productivo, lo que pasó y pasa en Corrientes. Lógicamente que no tienen dimensión porque usted tiene una gran cuota de responsabilidad», arrancó el senador.

«Usted como funcionario ha demostrado una falta de empatía y gran ineficacia gestionando el ministerio y una irresponsabilidad en la conducción», le espetó a Cabandié y siguió: «Toda su narrativa desde que arrancaron los incendios, todas sus declaraciones, todas sus acciones fueron ofensivas. Usted mintió. Mintió en este Senado. Y mintió descaradamente«.

“No grite”, le respondió Cabandié. “Yo estoy tranquilo”, le retrucó Naidenoff. Para seguir : “¿Saben quiénes no están tranquilos? Los que terminaron fundidos”. También marcó diferencias dentro del Gabinete: destacó la presencia en Corrientes, por ejemplo, del ministro de Agricultura, Julián Domínguez. “Los hechos son sagrados. Usted no estuvo, usted se borró”, siguió Naidenoff, para recordar también que, mientras Corrientes se incendiaba, el presidente Alberto Fernández atajaba penales en la playa.

“Ministro, usted le falta el respeto a la gestión pública”, continuó Naidenoff, que ante el revuelo de la sala que crecía les recordaba a los senadores, con picardía, que la “misa y la clase teórica habían terminado” y era el momento de los cierres a cargo de los jefes de los bloques. El suyo y el de José Mayans, por el Frente de Todos. “Usted tiene que dar un paso al costado”, cerró Naidenoff, no sin antes recordarle a Cabandié que, como dijo la vicepresidenta Cristina Kirchner, hay “funcionarios que no funcionan”.

“Me gustaría un ministro que no diga que no hizo nada porque no lo llamaron”

Cuando la audiencia de la Comisión de Ambiente y Desarrollo del Senado parecía enfocarse en aspectos técnicos de la gestión de Juan Cabandié, la oposición volvió a subir la temperatura del encuentro. Primero fue Dionisio Scarpín, senador por Santa Fe (UCR), quien apuntó contra la “falta de empatía” y la abundancia de “excusas” del ministro ante los incendios de Corrientes.

Scarpín apuntó a la información con que dijo contar Cabandié sobre la sequía y el riesgo de incendios en 2021, y las 800.000 hectáreas quemadas en las últimas semanas. “Usted es el ministro de Ambiente de todos los argentinos y es su obligación organizar, planificar. No se puede poner excusas. Más allá de la ley y los niveles, usted tiene la obligación. No podemos echarle alegremente la culpa a Corrientes”, advirtió el radical.

