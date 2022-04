Naidenoff: “El país se cae a pedazos y la gente lo sabe, pero depende de nosotros construir la alternativa para que el país y Formosa cambien”

26

“Formosa fue hace muchos años una provincia pujante y productiva, cuando el motor del cambio y crecimiento era el trabajo”

El senador de Juntos por el Cambio Luis Naidenoff, convocó a los formoseños a “impulsar el cambio en el país y en la provincia en el 2023” en su discurso de cierre de la Cumbre de Legisladores en San Martín 2 que presidió junto a los diputados nacionales Fernando Carbajal y Ricardo Buryaile. “El país se cae a pedazos y la gente lo sabe, pero depende de nosotros que el país y Formosa cambien”, aseguró.

El legislador manifestó qué es importante observar lo ocurrido en la provincia luego de la pandemia, porque para poder volver a recrear la cultura del trabajo, del esfuerzo, la cultura de la honestidad, vale la pena saber lo que sucedió y esto tiene que ver con un modelo populista que asfixia.

«Este modelo que oprime y que lo vivimos en Formosa hace muchos años y que hoy nos muestra una fractura expuesta a nivel nacional con la confrontación del kirchnerismo duro con el presidente de la república como una confrontación que no tiene límites y que no solamente se lleva puesta la institucionalidad sino que pone en jaque la gobernancia en la Argentina, pero es bueno recordar lo que nos pasó porque la pandemia a los formoseños nos igualo para mal, la política siempre hablaba en la provincia de la importancia de la libertad, hablaba de la importancia de recuperar la cultura del trabajo, lo que ha significado hace muchos años una provincia pujante y productiva, cuando el motor del cambio y crecimiento era el trabajo, pero esto solo lo interpretaban quiénes formaban parte de partidos políticos tradicionales que competían en Formosa y confrontaban con el modelo de Insfran, este modelo de sometimiento, pero la pandemia no diferenció al radical, peronista, midista, gildista, nos igualo a todos para mal» señaló.

Cuando la sociedad se cansó y los comerciantes no podían trabajar ahí estuvo Juntos por el Cambio

Además sostuvo que durante la pandemia se cerraron los límites de la provincia y se impedía transitar con libertad, a un enfermo se lo somete al trato de un privado de libertad como si hubiera cometido un delito, y cuando la sociedad se cansó y los comerciantes no podían trabajar ahí estuvo Juntos por el Cambio, también estuvieron hombres y mujeres comprometidos que decían vale la pena luchar por la libertad, porque está se siente cuando se la pierde pero no desde el discurso, por eso hay que destacar a hombres y mujeres del radicalismo, del justicialismo, de partidos disidentes como a dirigentes sociales que fueron al frente, a los que conformaron equipos jurídicos con amparos para defender a la sociedad, como es el caso de Juan Montoya, Agostina Villaggi, Julieta González, Carlos Lee, las concejales en ese momento Celeste Ruiz Díaz y Gabriela Neme que fueron privadas de su libertad.

«Esta fue la lucha de todos y de Fernando Carbajal que como magistrado defendió a capa y espada el valor de la justicia y el valor de la libertad, esto permitió que Formosa no solamente abran los ojos a quién estaba golpeado sino que también la política tenga el gesto de grandeza para saber convocar, pero la pandemia en su peor rostro paso y hoy los desafíos son distintos”, indicó.

Acá estamos para defender los pilares republicanos

“Hoy la sociedad recuperó la libertad no porque el gobierno quiera, no porque Insfran se sienta cómodo con la libertad sino porque no le quedó otra, entonces transitar libremente, abrir un negocio, concurrir a un hospital, que no te vean como a un enemigo hoy es parte del pasado, y eso lo logramos todos, eso lo lograron ustedes trabajando y militando en cada localidad, sin bajar los brazos como Natalia Alario en Pirané con su oficina de atención al vecino, pero ahora el compromiso es mayor porque ya sabemos que a nivel nacional esto se cae a pedazos, la gente lo percibe pero está bien que la gente sienta lo que significa un gobierno sin rumbo, esto lo advertíamos pero tenemos nuestras limitantes como oposición, pero acá estamos para defender los pilares republicanos» advirtió el parlamentario.

Para culminar Naidenoff agregó que en Formosa el desafío es otro, hay hijos, en algunos casos nietos que conocen un solo cuadro a la hora de gobernar la provincia, como el cuadro de Stroessner que es el cuadro de Insfran, pero para construir una alternativa y realmente ser gobierno hay que tener mayor amplitud, hay que ir por la sociedad, hay que ir por otros sectores del peronismo que no aguantan más y que también sufren la opresión, por eso fueron a San Martín II desde la institucionalidad del partido con hombres y mujeres del peronismo que también son parte de este gran equipo de Juntos por el Cambio a ratificar el compromiso de que se va a convocar más para tener grandeza y actuar con humildad para que en el 2023 no solamente el país, sino que también Formosa cambie y eso depende de todos.

Cumbre de Legisladores de San Martin 2

Comments

comments