Naidenoff: “La muerte de Juana Gómez fue “abandono de persona” por parte del Estado, agravado porque el Gobierno la aisló sin atención médica”

El senador nacional Luis Naidenoff hizo referencia a los hechos ocurridos en la provincia en el centro de aislamiento de la Escuela Número N° 3 en donde la ciudadana Juana Gómez falleció por falta de atención, y a la situación de fase I en que se encuentra capital y Clorinda, adelantando que está trabajando con el equipo jurídico integrado por Villaggi, Maciel y Montoya, adelantando que “fue un abandono de persona por parte del estado, sobre todo cuando es este el que encierra compulsivamente y no presta la atención adecuada”.

El parlamentario comentó que “no existe política sanitaria en la Argentina sobre la base de tener que encerrar a la sociedad, no hay pandemia que se ataque manteniendo todas las actividades cerradas”. Las miradas que son diametralmente diferentes con el gobierno provincial es que en su caso planteó “hay que terminar con los centros de aislamiento por un sentido humanitario, porque en cualquier territorio del país, si una persona está transitando el virus cursa la enfermedad en su domicilio en dónde debe existir un monitoreo tomando la medicación básica”.

“En Formosa los internados cuentan que simplemente le dan un Tafirol, no hay un seguimiento concreto ni un seguimiento a la enfermedad y si el cuadro se agrava sólo puntuales casos terminan en el sistema sanitario público pero aquí no creen en la responsabilidad del propio ciudadano, el gobierno cree que la única herramienta para contener el virus es encerrar a la sociedad, entonces esto termina de la peor manera con una tragedia que se podía haber evitado, porque esta señora sí estaba en su domicilio con monitoreo y con la contención y acompañamiento de su familia ante el agravamiento ellos hubieran consultado médico. Es decir el camino nunca debe ser el encierro, porque amontonar a la gente con esa ruptura del vínculo familiar cuando arranca la instancia del contagio, te tratan peor que animales y esto ya lo vivimos esto ya lo vimos” enunció.

El gobierno sólo optó por aniquilar al sector económico

El legislador sostuvo que en política se tiene que tener sentido de responsabilidad, y esto viene de la mano de ofrecer alternativas, en su caso ofreció propuestas para evitar volver a fase 1 y se hicieron públicas, porque es el único lugar de la república donde se aplica esta medida, pero el gobierno hiciste con el encierro, no aplica protocolos de distanciamiento social, para todo el rubro gastronómico, tampoco el test rápido de antígeno que se puede implementar y a los 20 minutos ya se tienen los resultados, pero el gobierno sólo optó por aniquilar al sector económico.

“Se vuelve a fase uno como si fuese que después de un año de pandemia no sé aprendió nada, antes era que había menos casos, y esa es la excusa, pero así no funciona una pandemia, porque hay que convivir en pandemia, el esparcimiento público por ejemplo no se puede caminar, ni hacer deportes, y esto tiene que ver con la salud porque la salud tiene una mirada integral, no sólo tiene que ver con el Covid. Y, es que a veces se afecta por la comorbilidad y otros factores que terminan perjudicando a la enfermedad, es todo un entorno que se puede facilitar con prácticas al aire libre, pero ni siquiera eso se hace, es decir no tienen una mirada integral de salud.

No se prepararon para contingencias para lo único que se prepararon es para encerrar a la sociedad y la responsabilidad que uno tiene cuando está convencido de que un gobierno ha elegido un camino equivocado, ahí tienen en mano en las propuestas pero obviamente ellos son los que gobiernan”, advirtió.

Acá el estado prácticamente secuestra

Además agregó que esto no va a terminar bien, porque no se puede tener a la gente encerrada en centros de aislamiento con monitoreos a medias, transitar la enfermedad en la casa con el acompañamiento de la familia es muy bueno, por qué es lo racional en cada rincón de la Argentina, pero acá el estado prácticamente secuestra, y lo peor de todo es que supuestamente lo hacen para protegerlos, pero resulta que ni siquiera brindan la atención cuando golpean la puerta para que lo atiendan, qué es en teoría lo que habría sucedido con esta señora fallecida.

“La fase I y el encierro fracasó porque es una política que vulnera derechos humanos, no garantiza la mejor prestación del servicio de salud, y el gobierno debe prepararse para las contingencias respetando protocolos porque la salud tiene una visión integral, la salud tiene que ver con el deporte, con la recreación pero acá la única herramienta que conoce el gobierno es el encierro por eso no prepararon el sistema de salud, dijó.

Otra cuestión es que el gobierno debería implementar hisopados masivos y darte la tranquilidad si sos contacto estrecho o si tenés síntomas leves hacer la cuarentena en el domicilio porque esté siempre tendrá mejores condiciones que los centros de aislamiento. Es decir la opción de aislarse en un lugar que no es tu domicilio debe ser la última opción, porque o si no se logra el efecto adverso, es decir el incremento de casos en esta situación límite es por responsabilidad del gobierno porque nadie quiere testearse porque te van a encerrar” añadió.

También indicó que el gobierno aplica la teoría del encierro y el aislamiento en esos centros privativos de la Libertad para supuestamente resguardar la salud y está logrando el efecto contrario, porque la sociedad con tal de no ir allí van a guardarse los síntomas y no asistir al médico, todo por temor al encierro, pero este es el problema cuando no se quiere escuchar o cuando están convencidos de que hay una sola receta, mientras en el AMBA existe la misma situación epidemiológica pero en la provincia que gobierna Kiciloff no se implementó la fase 1 porque ésta es la fase extrema.

Naidenoff dijo “Aquí se aplica sólo la receta del entierro que ya fracaso, es por eso que nos separa un abismo de esa perspectiva porque esa política esa no ayuda, en cuanto a las medidas que presentamos la respuesta está con la fase 1, es decir la respuesta del gobierno a las propuestas, en primer lugar porque yo he planteado el funcionamiento de los laboratorios privados para que puedan hacer test de antígenos y PCR pero la contestación fue la clausura del laboratorio Motther, cuando proponemos dejar sin efecto los centros de aislamientos su respuesta es más apertura de centros de aislamiento, o cuando se plantea que pueden trabajar los gastronómicos hasta las 24 horas con mesas en las calles y distanciamiento social y que a su vez a los ciudadanos se le pueda hacer un test rápido de antígenos que los 20 minutos ya se tiene el resultado, la respuesta fue volver a fase1, entonces es muy obvio que tenemos pensamientos y posiciones filosóficas muy encontrado pero eso no significa porque no me voy a arrepentir nunca ya qué la política significa eso y es tratar de buscar un camino de acercar las propuestas”.

Para terminar resaltó que el gobierno está equivocado con el camino que eligió, porque es un camino que no termina bien, la soberbia nunca ayuda a superar crisis, sino saber escuchar e interpretar inclusive aprender de otros distritos, y otros países se están realizando pruebas porque el antígeno es el nuevo método ya que tiene un resultado rápido, esa es la propuesta para que la actividad económica pueda funcionar, porque el mayor contagio es la clandestinidad, el gobierno de como enemigos a los jóvenes y a los comerciantes, o todo aquel que pregone la libertad, pero lo cierto Es que no se puede vivir encerrado, y ahí es donde entran a jugar un papel las reuniones clandestinas en donde se producen los mayores contagios, por eso espera que el 14 de mayo se normalice la actividad y aplique el protocolos, y que prendan que estas políticas de encierro después de lo sucedido no conducen a nada.

