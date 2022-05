Naidenoff condenó sobreseimiento a Insfrán: «No me sorprende, la justicia provincial es garante de la impunidad y obscenidad»

24

El senador nacional por Formosa, Luis Naidenoff, uno de los impulsores de la denuncia en su momento por el caso The Old Fund, la llamada «pata formoseña» de la megacausa Ciccone, que terminó por procesar y condenar al ex vicepresidente Amado Boudou; opinó tras conocerse que un fallo de la justicia provincial, más precisamente del juez de instrucción y correccional número 4 de Formosa, Marcelo López Picabea, sobreseyó al gobernador Gildo Insfrán y a todos los involucrados en el caso, como la ex ministra de Economía en 2009, Inés Lotto de Vecchietti. «No me sorprende» dijo.

Se conoció que el juez de instrucción y correccional número 4 de Formosa, Marcelo López Picabea, sobreseyó al gobernador en la causa que se conoce como «The Old Fund» o simplemente «Ciccone», luego de analizar las pruebas por más de una década. Tanto el gobernador, el ex ministro de Economía y en su momento, ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, el propio Jorge Melchor, la ministra de Hacienda y Finanzas de Formosa, Inés Lotto de Vecchietti; entre otros, quedaron sobreseídos por la justicia provincial en esa causa. Anteriormente, otro juez, Shur, había mandado el expediente al archivo. No obstante, y con las mismas pruebas con las que en Formosa se descartó todo, en Comodoro Py se siguió, y así, por ejemplo, se pudo imputar, procesar y condenar a Amado Boudou, y a sus socios del negociado por el cual, supuestamente la empresa The Old Fund, cuyo titular figuraba era el «arrepentido» Alejandro Vanderbroele, «asesoró» a la provincia de Formosa en el refinanciamiento de su deuda con el Gobierno nacional por la suma de 7600 millones de pesos.

Al respecto, opinó uno de los impulsores de la denuncia contra Insfrán y demás funcionarios, el senador de Juntos por el Cambio que representa a Formosa en el Congreso de la Nación, Luis Naidenoff.

«No me sorprende, porque la justicia provincial, con total honestidad brutal, es un garante de la impunidad, un garante de la obscenidad; y este fallo de López Picabea es un claro ejemplo de lo que ocurre cuando la justicia está sometida al poder político. Es un cheque en blanco para la impunidad de los funcionarios públicos; no hay antecedentes en la provincia de funcionarios públicos involucrados en casos de corrupción que hayan recibido condena», sentenció.

Para Naidenoff ya es inédito que una causa como la de Ciccone se haya desdoblado, permitiendo así que la «parte de Formosa» sea «juzgada en Formosa» cuando forma parte de una gran causa. «Era sabido que esto pasaría, ya ocurrió en su momento cuando el juez Shur mandó al archivo la causa; y con esos mismos documentos y las pruebas, tramitadas en Comodoro Py, otro fue el desarrollo y se pudo llegar a la condena del ex vicepresidente (Amado) Boudou».

Según el legislador, ahora resta esperar pero no es optimista de cara a una posible revisión de la causa.

