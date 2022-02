Naidenoff: «Wado de Pedro miente sobre la realidad de Formosa porqué son cómplices de los abusos de Gildo Insfrán»

130

El presidente del Bloque de la UCR del senado Luís Naidenoff en una entrevista concedida a la LN+ junto a Hernán Lombardi, hizo referencia a la situación sociopolítica y económica a nivel nacional y provincial y cuestionó la defensa sumisa y cómplice del presidente Alberto Fernández en defensa de la vicepresidenta CFK, a quién él mismo había acusado de corrupta antes de ser elegido candidato a presidente por el FdT. “Demuestra el pacto de impunidad”, aseveró,

De igual manera y con la misma contundencia cuestionó la renuncia de Máximo Kirchner, la posición irresponsable del senador Mayans y de los bloques del FdT que responden a CFK, con respecto a las negociaciones con el FMI y les pidió que se hagan cargo del Gobierno que ellos eligieron e integra, para preguntarse: “quién gobierna la Argentina?”,

En igual sentido destrozó las declaraciones sobre la gestión de Insfran realizada por el ministro del interior Wado de Pedro, en su reciente visita a Formosa, afirmando que esto demuestra que el ministro no conoce la Argentina.

Una telenovela de sometimiento

El presidente del Bloque de la UCR explicó que lo referente a la defensa del presidente a Cristina kirchner en causas de corrupción es incomprensible desde lo jurídico, pero desde lo político se asemeja a una telenovela de sometimiento, la sociedad no puede sorprenderse con la actitud del mandatario nacional porque desde el primer día que asumió ha hecho el mayor de los esfuerzos para demostrar actos de sumisión hacia la vicepresidente, y este testimonio así lo refiere, pero también con un proceso de auto de gradación de la figura presidencial que lleva al país a un callejón sin salida.

«Este es el testimonio concreto del pacto de impunidad por el que Alberto Fernández accedió al poder”

El legislador agregó que nos sorprende que un gobierno que dilapido dos años de tiempo y esfuerzo y no se tiene un final con respecto a la reestructuración de la deuda, con el presidente del bloque de diputados del oficialismo que renuncia, o con el presidente del senado el oficialismo que dice que quiere conocer la letra chica, Dónde está parado este oficialismo que administra la Argentina?, se preguntó.

Dónde está el gobierno?

En cuanto a las declaraciones de su par formoseño en el Senado de la Nación José Mayans del FdT, quien por orden de Cristina advirtió que quiere el detalle del acuerdo y que sea tratado en Diputados, explicó » esto habla de la incoherencia de la irrresponsabilidad del oficialismo, que el presidente del bloque de diputados renuncie y el presidente del bloque de la Cámara de Senadores del oficialismo exprese que quieren conocer la letra chica para saber qué posición va adoptar, es una demostración para preguntarse dónde está el gobierno?.

Nosotros gobernamos la Argentina en el 2015 y la primera decisión que tomamos, qué determinó el presidente Mauricio Macri fue iniciar el proceso de restructuración para evitar el default pero existía una vinculación y un lazo directo entre los bloques de diputados y el propio Senado, acá estamos ante el problema de un gobierno que no tiene destino, que no tiene rumbo y que te lleva a un callejón sin salida, porque si el propio oficialismo no sabe la posición que va adoptar ante las negociaciones del ministro de economía en función de la ley que aprobamos por unanimidad porque en este caso nosotros como oposición brindamos las herramientas, eso me preguntó cuál es la letra chica que se tiene que conocer cuando en estos dos años cada vez que se intentó avanzar en una instancia de renegociación el palo en la rueda venía del propio oficialismo la ley que la quiso modificar el frente de todos porque esto lo hubiera existido. Si nos hubiéramos guiado por la ley administraciones financieras», sentenció el senador nacional.

La Argentina necesita un gobierno que se ordene internamente porque esto es escandaloso

Además señaló que el gobierno debe brindar certidumbre y está debe estar en el parlamento, y lo que se percibe no solo desde la política sino desde la sociedad, hay un 50% de inflación que puede terminar en un 80% por el incremento de los precios, entonces el gobierno piensa en la sociedad o está especulando políticamente entre una puja de facciones que conduce a la nada, es decir la Argentina necesita un gobierno que se ordene internamente porque esto es escandaloso, en historias pasadas ya que el país tiene poca anécdotas sobre coaliciones, el primer quiebre que se produce en el parlamento siempre se sabe cómo arranca pero no cómo termina.

«Presidente del bloque de diputados que renuncia del oficialismo como presidente del bloque de senadores del oficialismo que quiere conocer la letra chica. Cuál es la certidumbre que brinda el gobierno a la sociedad.

Seguidamente se manifestó con respecto a lo dicho por el ministro del interior Wado de Pedro cuando se reunió con el gobernador Gildo Insfrán ya que el funcionario expresó qué se debe estar orgullosos de Formosa porque tiene uno de los gobernadores con mejor gestión en la Argentina.

Lo elogios de Wado de Pedro a la gestión de Insfran, desnuda su enorme desconocimiento de la realidad de la Argentina

«No es la primera vez que funcionarios del presidente Alberto Fernández elogian la gestión de Insfran, y que lo colocan como un modelo a seguir, y eso son los resultados porque el modelo de Formosa es éxitoso en lo electoral, pero con los peores resultados en materia social, lo que expresa el ministro del interior en primer lugar desnuda su enorme desconocimiento de la realidad de la Argentina, y también subestima la inteligencia del pueblo de la provincia de Formosa, cuestionó.

Y esto lo digo porque es la provincia que menos exporta, con un 0,008% del total de las exportaciones nacionales, es la provincia de mayor porcentaje de embarazo adolescente en Argentina, de cada 4 niños que nacen uno pertenece a un adolescente, es la provincia que presenta los peores indicadores en cuanto a pobreza e indigencia entonces de qué modelo exitoso hablan, pero esto demuestra lo que sucedió en pandemia porque Formosa fue el ejemplo y recibió el repudio de organismos internacionales hacia la gestión de Gildo Insfrán en el marco de la pandemia, si se vulneraron los derechos a la libertad de transitar, a la libertad de circular que está garantizada por la propia Constitución, y esto es porque este funcionario el ministro del interior Wado de Pedro con la jefatura de gabinete fueron cómplices del accionar de Gildo Insfrán«.

Insfran es parte de ese PJ viejo, ortodoxo, rancio, que garantiza resultados electorales pero ese resultado viene de la mano del sometimiento de la sociedad

Naidenoff dijo que para garantizar los derechos tuvo que intervenir la Suprema Corte pero para eso ya se habían perdido muchas vidas, para eso existieron centros clandestinos de privación de la libertad y la gente tuvo que salir a la calle para reclamar el derecho a trabajar pero hoy resulta que este modelo es exitoso?, entonces de qué nos podemos sorprender.

«Cuando siguen levantando esas banderas frente a la condena de organismos internacionales, del cercenamiento del derecho a transitar, ejercer la libertad y fundamentalmente un esquema de dominación y opresión social dónde se aniquiló al sector privado, para muestra solo falta un botón, pero lo elogian porque es el modelo conservador populista queda resultados desde lo electoral bajo el sometimiento de los propios ciudadanos», analizó.

Que ha hecho el gobierno para incentivar al sector privado en la Argentina?, mienten sobre un plan sin rumbo, cuando tienen que evitar el default para el país y tomar una decisión en serio, miran a los costados y nadie asume la responsabilidad, Insfran es parte de ese PJ viejo, ortodoxo, rancio, que garantiza resultados electorales pero ese resultado viene de la mano del sometimiento de la sociedad, cuestionó.

Yo creo que el kirchnerismo de alguna manera se siente muy cómodo con estos modelos, un ejemplo es Santa Cruz que arrancó la reelección indefinida del poder ejecutivo y la otra es Formosa que sostiene la reelección indefinida con Gildo Insfrán.

Santa Cruz mantiene la ley de lemas que garantiza una especie de colectoras para sostener un sistema electoral que garantiza la perpetuidad del poder y en Formosa también está vigente la ley de lemas, entonces pululan los Insfran en Argentina, porque hay que mirar otros sistemas electorales que están vigentes en la República», finalizó el referente de la UCR e integrante de la mesa nacional de Juntos por el Cambio.

