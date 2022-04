Neme a Blanca Denis: «El camino es terminar con el Modelo de mentiras e hipocresías»

39

La diputada provincial de Nuevo País Gabriela Neme, respondió el ataque lleno de odio y resentimientos de la asesora del Poder Ejecutivo provincial Blanca Denis quién en declaraciones públicas había calificado de «pobres» a los que no la aplauden y acusado a la oposición de «trabajar con la lengua y para la foto».

Gabriela Neme contraatacó indicando que «el caminos es justamente terminar con el relato de mentiras y el modelo de hipocresías que representa Blanca Denis y los funcionarios que la financian con recursos públicos«.

Si realmente está contra las fotos, deberíamos preguntarnos si teniendo veredas a ambos lados de la calle, porque camina por el agua y el barro?. No estará posando para las cámaras de la Red de Medios, ante vecinos descalzos y su custodia policial observando la cinematográfica puesta en escena

«Una vez más lo único que sabe hacer es mentir». Lo que deberíamos preguntarnos es que hace la puntera Blanca Denis con el manejo de maquinarias viales del gobierno, que autoridad tiene para entrar con esas máquinas y destruir las calles del barrio?»

«Lo que deberíamos preguntarnos es por qué no se hacen los trabajos de mantenimiento para prevenir la inundación?».

«Lo que deberíamos preguntarnos es por qué en las manzanas del barrio 111 las viviendas están por debajo del nivel de las calles lo que hace que se inunde se conviertan en piletas reservorias de agua», remarcó.

Blanca Denis sale en forma ridícula con protección policial por miedo a la reacción de la gente a caminar sola o por delante de la maquina con botas de más de 35.000 pesos que es el suelo de un empleado público pretendiendo desacreditar al intendente Jofre cuando el manejo exclusivo de esa zona corresponde al ministro Jorge Ibáñez vaya uno a saber a causa de que acuerdo político de cesión de competencias.

Zarpada de mentirosa e hipócrita

La obsecuente militante Gildista pretende deslindar responsabilidades atribuyéndole a la gente la falta de manejo responsable de la basura y no son capaces de ponerle los contenedores necesario ni hacer la campaña de concientización necesaria en barrios tan vulnerables.

La Limpieza, desmalezamiento del lugar está a cargo de ellos y solo van a remediar cuando la gente abandonada y olvidada se esta ahogando culpa de tanta negligencia e improvisación

Nosotros no tenemos gestión, nosotros legislamos no gobernamos, a nosotros nos esconden las máquinas en los galpones de testaferros, pero sepa señora que nosotros tenemos algo que ustedes no conoce y se llama empatía, nosotros le ponemos el corazón a todo lo que hacemos y eso la gente lo sabe, concluyó.

