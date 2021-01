Neme: Basta de Improvisar, háganse cargo. La impericia y falta de TRANSPARENCIA empobreció y enfermó a nuestra gente

496 total views, 496 views today

Los casos hasta hace algunos días eran solamente por el ingreso ordenado o por el “ingreso masivo”. Sin embargo desde el gobierno jamás aclararon cómo se contagió una empleada judicial que no había salido de la Provincia. Nunca realizaron testeos masivos, es imposible que sepan si hay o no circulación viral.

Las autoridades provinciales subestiman a los formoseños, pero nosotros sí somos capaces de cuidarnos, de mantener la distancia y la higiene. También podemos ser un pueblo libre y responsable.

Somos muchos los que no quieren depender de un empleo público, los profesionales y los emprendedores: comerciantes, changarines y empleados del sector privado que hoy no tienen derecho a trabajar dignamente. Y encima nos dicen que la medida se extenderá si continúan los contagios, claramente que aparecerán más casos a medida que hagan los test. Solamente donde no hay test no hay casos.