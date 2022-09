Neme cuestionó la designación privilegiada de María Bélen Mayans y el desvió de 2 viviendas para el Poder Judicial

26/09/2022

La diputada provincial, Gaby Neme, en comunicación con Radio Parque en el programa Sin Censura cuestionó la designación como jueza de Paz N° 4 de María Bélen Mayans, hija del senador José Mayans, por parte del Superior Tribunal de Justicia, y que se hayan destinado 2 viviendas del IPV al Poder Judicial para que funcionen las oficinas del Juzgado de Paz de la Nueva Formosa, donde prestará sus funciones la hija del hombre fuerte del Gildismo provincial.

Casta de privilegiados

“Lo que uno cuestiona es, esta casta de privilegiados, no la conozco a la doctora Belén Mayans, pero sé que hay colegas con mucha más experiencia que pueden acceder a ese cargo, y lo más cuestionables es que hayan sacado el techo a dos familias formoseñas para hacerla funcionar como un juzgado.”

Cuándo salió la noticia a la doctora Mayans, la habían designados sin tener juzgado lo que obviamente género todo un cuestionamiento, de quienes tenemos la libertad de hablar, de quienes podemos hablar sin que alguien nos diga cómo tenemos que pensar, y eso género el apuro para entregarle la vivienda del IPV, que nos pusimos a ver, en realidad es en el barrio La Nueva Formosa, es una barbaridad la cantidad de viviendas utilizada para para el funcionamiento de entidades públicas, como él EROS, IAPA entre otras. Más de diez viviendas utilizadas para entidades públicas que Incluso es un delito porque cambia el destino para lo que mandó la plata la nación el plan FONAVI.

«En referencia a la designación de la Dra. Belen Mayans expresó: “de acuerdo al reglamento interno que tiene el poder judicial, lo que son juzgados de paz, son designaciones decididas por el superior tribunal de Justicia, por quién está a cargo de la presidencia con acuerdo de los otros jueces, que es muy distinto a los otros rangos o lo que es la justicia de primera instancia de cámara, que sí o sí tendrían que ir por concurso», explicó.

«La designación no está formalmente mal hecha el problema es el tráfico de influencia, que ves a Mayans saliendo a hacer determinada declaraciones, o votando a favor de que determina cuestiones que realmente le afecta a nuestra república. Después tenés el pago del favor con el nombramiento de la hija. Eso se nota a simple vista, o salir a decir Mayans que sé que se tiene que suspender el juicio contra Cristina, lo cual es una locura para que no pase nada en la Argentina», objetó.

«Lo que nos queda es esperar que la doctora haga el trabajo que tiene que hacer, velar por cumplimiento del Código de falta, pero, sin ninguna animosidad, ni cuestiones de que lo vemos todos los días de que hay personas que pueden transitar por la vía pública cometiendo cualquier tipo de irregularidades, pero como son amigos del poderoso, el poder no los persigue, ahora al que sale laburar en la moto ahí sí lo persiguen hasta buscarle la quinta pata al gato«, cuestionó.

«Para que quede bien claro, tenemos un concejo profesional que funciona como una Unidad Básica del poder ejecutivo, si funcionara bien la división de poderes, el superior de justicia como era antes nombraba las mejores personas para ocupar estos cargos, para agilizar sistema justicia porque la justicia de paz en muchos casos descongestiona la primera instancia, pero bueno se elige otra vez los apellidos, la casta los amigos, se elige alguien que sea obediente al sistema político, eso cuestionamos en el funcionamiento del IPV», aseguró.

«Estamos evaluando trabajar en la denuncia penal por el destino que se le ha dado, tanto la denuncia al administrador del IPV Cómo al presidente del Superior Tribunal de Justicia. Con una luz de esperanza porque hoy justamente leía en Twitter un fallo que saco la Corte Suprema de Justicia en un caso de Tucumán donde en todas las instancias la justicia salvó la primera, la justicia Tucumán intento salvar al gobierno de la provincia, y la corte dijo que, entendía que tenía que actuar, como excepción,, y ojala que la corte termine actuando en más casos como excepción porque hay provincias, donde no tenemos garantizado el acceso a justicia, no digo a la justicia , puede a la justicia ir cualquiera a presentar una denuncia o una acción, lo que no tenemos que es mucho más grave aún es justicia, justicia como valor entonces los formoseños no tenemos garantizados ese acceso a justicia y es por lo que tenemos que bregar los que somos abogados y hemos litigado toda la vida y los que no son también porque es un valor que no hay que resignarse a que se nos garantice a cada ciudadano», valoró.

CAMINO A LA CUMBRE DEL C40

En octubre en argentina, en la ciudad de buenos aires la cumbre de los intendentes del mundo que han elegido el destino la ciudad de Buenos Aires

El jefe de gobierno Larreta ha decidido porque dentro de su plan de la Argentina lo que se viene, es un país y 24 provincias con una mirada muy Federal, entonces están haciendo la preparación del C 40 en distintas ciudades del país como se hizo en Rosario, en Corrientes, en la recta final para lo que va ser el 19 y el 21 de octubre.

Neme comentó que fue invitada por Horacio Larreta, la verdad que me pareció muy interesante, se tocó la temática de lo que es el trabajo en la mira de la gestión ambiental, la contaminación, el cambio climático. Como las ciudades tienen que proyectar ciudades que sean amigables con el cambio climático, fue muy interesante porque participaron intendencias no solo las que estaban presentes, como fue hibrido había conexión vía zoom con equipo de intendencia de Medellín, de Guatemala y de otras provincias, contando cada uno como aborda desde sus gestiones de intendencia el trabajo de tener un planeta más amigable con el medio ambiente.

Me pareció muy interesante y tratando también de aportar un granito de arena, para lo que viene, nosotros más allá del lugar que estemos, yo soy diputada, me podrías decir que tiene que ver con la intendencia, todos tenemos que ver con la intendencia porque vivimos dentro de una intendencia.

«Cuando fui concejal presente todos los años un proyecto se llamaba Formosa separa los martes donde proponíamos la clasificación de las basuras, que desde el domicilio empecemos a separar lo que es para reciclar de lo que es orgánico, no hay conciencia porque el municipio no quiere abordar esa tarea de enseñanza porque va a ser todo un caminar, sobre todo en lo cultural y es interesante ver como el hombre como lo decía el filósofo Hobbes El hombre es el hombre lobo nosotros mismos somos lo que estamos arruinando nuestro planeta«, dijo.

«Hay que volver a plantar plantas frutales que no solo por la sombra sino también porque dan recursos a la sociedad nosotros tenemos que abordar un trabajo serio en cada todo municipio de Formosa y en toda la provincia con este tema de los desmontes que Greenpeace denuncia una cosa y el gobierno sale a desmentir, cuando está a la vista» concluyó.