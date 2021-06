Neme denunció persecución política del Gobierno de Insfran, y avisó que hoy a las 10 hs irá a hablar con González personalmente

503

Tras la campaña de desprestigio lanzada el sábado desde Radio Formosa, que solventada con dineros públicos dirige Dario Navarrete y es propiedad del concejal PJ Cacho García y del Ministro Antonio “Pomelo” Ferreira, luego de ser notificada en su domicilio a media mañana del domingo por una enfermera y un policía, que ella y su hijo Matías eran contactos estrechos de una persona en aislamiento a la cual habían asesorado en la UPAC.

“Le doy al Gobierno de la provincia y a la Mesa del Covid, 12 horas para terminar con esta persecución, amenazas e injusticias. Luego de ese lapso voy a salir a la vía pública porque no tengo covid, no soy contacto estrecho y voy a ir hablar personalmente con González (por el ministro de Seguridad) y espero que me atienda. Porque él tiene 100 denuncias penales firmadas por ciudadanos, por violar el protocolo”, manifestó.

Y, finalmente tras la mágica aparición de una comunicadora brasileña que nunca antes había aparecido por las conferencias de la mesa del COVID, y que fue llevada con “pregunta preparada” por la mujer de Ministro González Jefa de programación de Canal 3 Sandra Bekley y Blanca Denis, para dar pie a los iracundos ataques, denuncias y persecuciones de su marido el grotesco multimistro del gabinete de Gildo Insfran, Jorge Abel González, la concejal Neme decidió aclarar la situación y convocó a Conferencia de Prensa.

“Aplican los protocolos de acuerdo a la cara del cliente”

Efectivamente el domingo a la 5 de la tarde, desde la puerta de su casa y bajo la lluvia, ante un centenar de comunicadores independientes, de comerciantes y gastronómicos, y la total ausencia de los medios públicos que son o dependen de la provincia, ni de los que digita con la pauta oficial, la concejal Gabriela Neme, denunció que por mucho menos que el contacto que durante más de un hora mantuvieron el Ministro Jorge González y el doctor Romero Bruno cuando dio positivo, desde el gobierno de la provincia la sindicaron como contacto estrecho, luego de brindar asistencia jurídica a una persona, en la vereda de la UPAC.

Neme contó que la persecución política se desató, luego que asistió a una ciudadana que había ingresado con PCR negativo, y que quería hacer el aislamiento en su domicilio particular y no en un Centro de Asistencia Sanitaria, igual que lo hizo el Dr Romero Bruno cuando dio positivo.

“Primero les voy a contar lo que pasó ayer, Yésica vino de Córdoba con test negativo, ingresa con test positivo y me llama a través de otra persona, diciendo que no quería ir a un Centro de Asistencia Sanitaria sino quedarse en su casa. La llamo a Yésica y le digo que ella puede hacer el mismo uso de derecho que hizo Romero Bruno, que se quedó en su casa cuando dio positivo a COVID-19.

Luego me entero que no, que la van a llevar a un CAS, entonces me voy junto a ella, me encuentro al aire libre, a la misma distancia que estoy de los periodistas ahora (3 metros aproximadamente) y al contarme lo que le dijeron, le pido que vaya a su auto, que yo voy a hablar por ella.

Voy a la UPAC, hablo con la gente de enfermería, le digo que fui como abogada, que Yésica no va a ir a un CAS, que hará uso de los mismos privilegios de los funcionarios de Formosa y me dicen, mire Neme, nosotras no tenemos nada que ver somos enfermeras”, contó.

Luego de eso —continuó- bajó un policía, que le informó que una asistente social hablaría con la señora Yésica. “Entonces pedí que vayan a hablar con ella a su casa”, expresó. “Aplican los protocolos de acuerdo a la cara del cliente“.

“Si mañana me quieren detener será su falta, no la mía, porque a ellos no les tengo miedo”

Neme criticó que desde el Gobierno provincia cumplen los protocolos “de acuerdo a la cara del cliente”. “Por ayudar a una persona, me acusan de contacto estrecho, siendo que en todo momento guardé la distancia y estuvimos al aire libre“, comentó.

Luego de eso, durante la conferencia, reprodujo un audio donde la asistente social que visitó a la concejal en su casa, describía cuándo se es contacto estrecho.

“Le doy al Gobierno de la provincia y a la Mesa del Covid, 12 horas para terminar con esta persecución, amenazas e injusticias. Luego de ese lapso voy a salir a la vía pública porque no tengo covid, no soy contacto estrecho y voy a ir hablar personalmente con González (por el ministro de Seguridad) y espero que me atienda. Porque él tiene 100 denuncias penales firmadas por ciudadanos, por violar el protocolo“, manifestó.

Por último, luego de asegurar que tiene testigos y que espera que “no desaparezcan las filmaciones de la UPAC al momento de su visita”, invitó al Gobierno provincial a “subsanar su falta”. “Si mañana me quieren detener será su falta, no la mía, porque a ellos no les tengo miedo”, cerró.

