Neme: “El gobierno de Formosa incumplió con la sentencia de la Corte Suprema y los varados y bloqueos no pueden persistir hasta que caiga el muro de Insfran”

La concejal justicialista Gabriela Neme en comunicación con Radio Parque FM 89.3 informó que recurrió a la Cámara de apelaciones y envió nuevamente todos los antecedentes del incumplimiento del Gobierno de Gildo Insfran, a Amnistía Internacional, porque el gobierno ha incumplido el mandato de la Corte Suprema y los varados y bloqueados no pueden permanecer eternamente hasta que el muro de Insfran caiga y la gente pueda circular libremente como debería ser.

La abogada justicialista aseguró que el gobierno de la provincia de Formosa no garantizó el efectivo cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y con respecto al bloqueo de Clorinda cuestionó el gobierno de Insfran no se ocupó de impedir que esto pase ni se ocupa de solucionar la problemática del bloqueo.

La solución para el gobierno que no puede garantizar la zona fronteriza es dejar a los clorindenses fuera del resguardo sanitario como carne de cañón, aseguró.

El gobierno rechaza el hisopado rápido, solo acepta el nasofaríngeo del PCR del SISA, por eso pedimos que los casos en que no hay capacidad económica el gobierno acepte que ingrese y le hagan el hisopado aquí, o que por lo menos gestione políticamente convenio con las provincias para que le hagan esos estudios. Es cuestión de voluntad y no de poner barreras para que la gente no puede ingresar, esta Navidad la vamos a pasar con miles de formoseños varados fuera de la provincia.

El fallo de la Corte siempre es a favor de las personas vulnerables no es a favor del estado, hoy tenemos un protocolo en que las personas pueden elegir qué día van a salir de vacaciones y qué día van a ingresar y estás otras personas hace 10 meses que no pueden fijar el día en que van a regresar“, criticó.

Han manipulado la situación de los varados desde el comienzo cuando desde las primeras notificaciones, decían que si en las primeras 12 horas no confirmaban su ingreso el silencio se tomaba como rechazo, luego los apretaron telefónicamente diciendo de que iban a ingresar pero primero tenían que mandar un mail afirmando que los abogados habían utilizado sus datos sin su consentimiento, esto les produjo un agobio y tristeza, es decir simplemente estaban abocados a perseguir a los abogados y al juez Carbajal, y ahora a buscar las estrategias para que Clorinda salga de la esfera federal para que todas las arbitrariedades pueda decidir solo la provincia.

“Sentimos que nos quedamos sin justicia con el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la provincia, que ha violado todas las normas legales, constitucionales e internacionales, por qué el Estado debe velar por las personas en situación de vulnerabilidad y no lo han hecho , tampoco lo hace con los que están aislados, todos los días tenemos que ir a los centros de aislamiento porque los tienen 17 o 20 días por negligencia de ellos”, advirtió.

Por eso las personas tienen que hacer valer sus derechos y llegar hasta la Corte hay que salir de la provincia porque solamente nos quedamos con que la justicia aquí no es independiente, denunció.

El problema está en el Superior Tribunal de Justicia

La doctora Paz por ejemplo convalidó la detención del gendarme Céspedes sin una orden real

“Lastimosamente al no tener una respuesta rápida y eficaz el que pierde es la gente, el pueblo, en algún momento va a tener que haber un dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto a las violaciones a estos derechos ocurridos en Formosa, cómo salió con el caso de Venezuela.

Si bien considero que hay jueces que si se manejan con independencia y dictan sentencias interesantes en el marco jurídico contra el Estado, pero el problema está en el Superior Tribunal de Justicia , el problema lo tenemos con los jueces de instrucción, la doctora Paz por ejemplo convalido la detención del gendarme Céspedes sin una orden real, sólo con una supuesta orden de captura que luego demostramos que es una orden emitida por una comisaría de hace 5 años y cómo le manifesté a la doctora personalmente, Céspedes estaba en un centro de aislamiento con custodia policial y lo van a buscar a las 12 de la noche, siendo algo muy raro”, sostuvo.

Las herramientas hoy son las redes, el teléfono, la gente se está animando

Neme dijo para finalizar que las herramientas hoy son las redes, el teléfono, la gente se está animando, todos los días tienen que ir a distintos centros de aislamiento a presionar por el egreso, primero se ponen a la defensiva pero cuando ven que la misma familia, los mismos vecinos se empiezan a acercar al reclamo terminan accediendo, porque también el gobierno no quiere más exposición, pero siguen tirando la soga hasta el último segundo, e indicó que irán a todos los centros hasta que puedan salir, porque el protocolo determina que son 14 días y desde el día 15 es violación ilegítima de la Libertad.

