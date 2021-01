Neme: “El Gobierno de Gildo Insfran nos tiene acostumbrados a la ineptitud, improvisación y falta de transparencia”

928 total views, 928 views today

No se puede circular por la provincia de Formosa. Justo después de año Nuevo, muchísimas personas y hasta grupos familiares se trasladaron a visitar a sus seres queridos, principalmente padres y abuelos, el gobierno provincial decide bloquear todas las ciudades, cuestionó la concejal Justicialista Gabriela Neme .

De nuevo el drama de los varados se repite, esta vez dentro de nuestra propia provincia. Las autoridades provinciales deciden sin más dejar a las personas sin medio de transporte, en el año 2021 , cuando las comunicaciones y el transporte nos permiten avanzar, nuevamente avasallan los derechos de los que menos tienen . Aquellas personas que no cuentan con un vehículo particular pueden olvidarse de regresar a sus casas hasta que el gobierno así lo disponga .

La conciencia, el amor al prójimo y el respeto a la libertad y los derechos humanos no me permiten ser indiferente ante el dolor de las familias nuevamente acorraladas , esta vez en su propia provincia.

Quieren doblegar a los formoseños y yo no seré cómplice.

Tuvieron más de diez meses para preparar el sistema sanitario y solamente se dedicaron a gobernar con el miedo y sembrar el odio y la desconfianza entre vecinos.

Hablan de “comprovincianos” pero en esa palabra solamente consideran a los obsecuentes

Lamentablemente muchos dependen del Estado y esa situación no les permite disentir con la voz oficial, porque son perseguidos. A los que intentaron ser económicamente independientes el gobierno solamente los perjudicó. Con la excusa de la pandemia no les permitió trabajar durante varios meses, incluso hasta hoy como es el caso de los gimnasios y academias de danzas. La excusa es que muchos de ellos “no son esenciales” pero se olvidan que sí es esencial tener un trabajo digno, una fuente de sustento genuina.