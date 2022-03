Neme: «Si Insfran va rendir homenaje a los empleados, que primero les de dignidad, sueldos dignos y no los persiga políticamente”

12

“Gildo Insfran vive un modelo de mentiras que nada tiene que ver con la realidad”

La diputada provincial Gabriela Neme en comunicación con Radio Parque, cuestionó los últimos discursos públicos del Gobernador y su balance el apertura de las sesiones legislativas.

La referente del espacio Nuevo País expresó que parece que viven en otra realidad, tienen diseñado un modelo de mentiras que no tiene nada que ver con lo que sufre el pueblo formoseño, supuestamente son 20 años ininterrumpidos de superávit, de desendeudamiento, pero se tiene una provincia con los peores sueldos con miles de formoseño sin acceso al agua potable, sin acceso a la energía eléctrica, entonces no se puede tener superávit cuando se tiene la responsabilidad de gobernar para mejorar la calidad de vida del pueblo que te dio el mandato.

«Quieren actuar como una financiera y lo que más les importa es vivir de la renta de los intereses, hubieron muchos datos alarmantes, escuchar al gobernador decir que le rinde homenaje al personal de salud, a los docentes, al de seguridad y a los intendentes, cuándo estos empleados tienen los peores sueldos del país y muchos no superan el índice de la indigencia, si le vas a rendir un homenaje al empleado público primero dale dignidad, después dale buenos sueldos y después deja de perseguirlos políticamente”, indicó.

Los créditos para las PyMES, son para los amigos del poder

“Hay un diseño político que nosotros no lo queremos para Formosa, Insfran hablaba de que se le dio créditos a 800 Pymes, pero nos parece que es un número armado con algunos amigos del poder, el comerciante común no ha recibido ningún beneficio para poder salir de la post-pandemia”, aseguró

“Dice que la provincia tiene un proyecto para los jóvenes para que puedan desarrollarse es realmente una falta de respeto, cuando tenes un 47% de jóvenes que tienen que emigrar de Formosa para estudiar, trabajar o tener un proyecto de desarrollo personal”, dijo.

Mintió con lo del Plan estratégico de recursos hídricos

“Llamó la atención que habló de un Plan estratégico de recursos hídricos, qué es otra ofensa y más mentira al pueblo formoseño, porque claramente esto no existen ya que en cada crecida nos inundamos y no está previsto como abastecer de agua potable a la gente o para los productores como los bananeros, que vimos como perdieron el 70% de su producción, entonces no hay un plan estratégico, aseguró.

“El único plan que lleva adelante Gildo Insfrán es el empobrecimiento del pueblo formoseño, en eso anda bien por eso tiene 1700 millones de superávit» sentenció.

“La legisladora advirtió que Insfran utiliza los actos públicos para atacar a la oposición, para acordarse de Macri, para acusar, siendo una falta de respeto, porque se debe estar ahí para rendir cuenta de su gestión al pueblo formoseño”, cuestionó.

Van a terminar todos presos por incumplir con los deberes de funcionario público

“Le diría al gobernador y a sus funcionarios que van a ser recordados en las páginas negras de la historia, porque son los que tenían que gobernar, son los que se dedicaron solo a tener edificios nuevos como hospitales pero vacíos, sin recursos ni instrumentos, entonces ellos tendrán que rendir cuentas, pero no solo en las páginas negras de la historia de Formosa sino que deberán rendir cuentas en la justicia porque van a terminar todos presos por incumplir con los deberes de funcionario público”, destacó.

«Nosotros vamos a hacer un estudio minucioso del discurso del gobernador, porque hay cosas que no coinciden con la realidad que hemos vivido los formoseños, de esos 15 mil millones cuanto se destinaron a decisiones caprichosas para su tener algún, por eso hay que hacer un estudio porque en un lugar en donde no hay acceso a la información pública no hay transparencia”, por eso vamos a seguir insistiendo en la transparencia pública y que rindan cuentas para saber en qué se gastaron la plata» señaló.

No hay claridad en el discurso porque está armado para la tribuna, armado para los aplaudidores seriales pero en realidad es una falta de respeto al pueblo que está empobrecido, al mirar las variables de pobreza en Formosa van a alarmar porque estamos muy mal”, advirtió.

“Alguien debe rendir cuentas de esos miles de millones qué son desviados y nadie sabe en que se gastan”

Hace 20 años Formosa era una provincia viable y productiva

«Me hubiera gustado que el Gobernador reconozca que hace 20 años Formosa era una provincia viable y productiva, éramos los primeros productores de banana y los segundos productores de algodón, si nosotros no volvemos al foco de una Formosa que tenga que ser viable para el desarrollo, y la única forma para ese desarrollo es reducir el gasto público y empezar a producir en lo privado, para eso se necesita que el Estado garantice la instalación de fábricas de industrias y que fomente eso”, expresó.

“Queremos apuntar a construir lo nuevo que se viene con toda la oposición junta, y es una Formosa construida con los pilares del trabajo, de la producción, tenemos que salirnos de este ahogó financiero donde Gildo Insfrán hace política con el empleo público, porque el 70% de la masa trabajadora de la provincia depende de la administración pública y le pagan los peores sueldos del país”, evaluó.

“Hay que hacer una investigación para saber a quién están entregando las tierras fiscales, porque han vaciado la provincia y no sabemos quiénes son sus amigos porque no están a nombre de ellos, todos tienen testaferros, este es un trabajo que lo tenemos que hacer en conjunto los representantes del pueblo» dijo Neme.

