Neme explicó a Hoyos porqué el dividir a la oposición con falsas opciones es funcional a Gildo Insfran

El doctor Blas Hoyos en un espacio especial de Una Buena Dosis de Radio Parque, bajo el titulo “Neme vs Neme” entrevistó a la abogada y docente, referente de Juntos por el Cambio de Santiago del Estero Natalia Neme quien expresó que “su provincia y Formosa comparten los mismo dolores por las deudas institucionales pendientes con la sociedad por quienes se eternizaron en el poder”.

La letrada manifestó que este tipo de gobierno se dedica a utilizar todas las mañas de la política para desvirtuar la voluntad popular dividiendo los votos de la oposición, y con un fuertes despliegue de todo el aparato del estado, y la novedad de confundir al electorado dividiendo a la oposición con falsas oposiciones que en realidad son satélites funcionales del oficialismo, dejando a muchos santiagueños fuera del sistema y de poder verse representados.

Estuvimos en el interior viendo el dolor de la gente porque han tenido que cerrar negocios, han castigado al comerciante qué ha salido a reclamar pidiendo la apertura, pidiendo por su trabajo y han sido multados y en muchos casos detenidos esa es la realidad que tenemos en común ambas provincias, y tenemos una estrategia electoral de parte del gobierno que han utilizado en etapas anteriores por eso Santiago del Estero es una de las provincias con mayor deuda en materia de democracia porque todos los diputados y senadores son del oficialismo, hoy no hay un representante que lleve la voz al Congreso de la Nación de los ciudadanos que piensan distinto al gobierno nacional y provincial” opinó.

Además destacó que la estrategia fue tan burda que lanzan al intendente de La Banda que pertenece al Frente Renovador con un discurso en apariencia opositora pero la gente misma ha reaccionado por la subestimación que se hace del electorado, esto es parte del hartazgo que tiene la gente que se espera sea repudiado las urnas.

“Ha sido absolutamente grotesco la presentación de un frente que sabemos qué responde a Sergio Massa, quién forma parte de este gobierno nacional, entonces es aparentar una oposición que no existe salvo momentos electorales, es una subestimación y una burla en perjuicio de la representación de lo que están pidiendo la santiagueños que es una voz distinta en el Congreso. Los tres senadores responden a Zamora, por eso hemos hecho presentaciones en la Justicia con audios en donde el tercer candidato a senador qué es Gerardo Montenegro en donde lo dice abiertamente “somos oficialismo a nivel nacional y provincial”, es decir es tan burdo todo que ni siquiera se esmeran por aparentar ser una voz distinta rompiéndose el espíritu constitucional que propuso Alfonsín que era ampliar el senado no para que siga siendo una sola voz sino para llevar también las minorías, ellos lo que hacen es dividirse en el de partido oficial y otro satélite, para sacarnos votos a Juntos por el Cambio“, agregó.

También resaltó que es un aparato funcional inclusive los medios de comunicación que hacen el juego para engaño de las personas, siendo muy clara la intención de restar los votos para poder quedarse con el tercer diputado, lo cual sigue siendo desde el punto de vista democrático y republicano una falta de institucionalidad, esta relación se ha ido manifestando elección tras elección, el gobernador que irá por la reelección se puso como tercer candidato a diputado y la única foto que aparece es la suya en el voto, produciéndose el hartazgo de las personas cosa que espera ver reflejado en las urnas.

“La gente la está pasando muy mal, el día día es terrible, hay jóvenes que no consiguen trabajo y piensa en irse de la provincia, pero tenemos un gobierno que no reacciona en ese sentido para ofrecerle las oportunidades a los santiagueños pero si tiene la cabeza puesta en como engañarnos para perpetuarse en el poder, lo que hacen con el Frente Renovador es darle mayor visibilidad a un discurso que es casi igual al de la oposición pero no es real, para quitar los electores y que no podamos llegar a los votos para obtener una banca, entonces el Frente Cívico se asegura con el aparato que tiene qué Juntos por el Cambio no pueda obtener los votos suficientes”, denunció.

El Dr. Hoyos advirtió la replicación que hace el feudalismo en sus mecanismos para el ejercicio de la política, porque eso es un calco de lo que está ocurriendo en la provincia de Formosa ya que aquí hubo un sector disidente del peronismo pero que acompañó todas las reelecciones indefinidas integrando la fórmula de Gildo Insfrán, luego se abre ante el fallecimiento de su referente político que era Floro Bogado, durante la cuarentena una de sus principales referentes la concejal Gabriela Neme se postuló como una defensora de los derechos de las personas que estaban siendo perseguidos, pero a la hora de consolidar un frente opositor único que era la expectativa que tenía toda la ciudadanía, a pesar de todas las ofertas que se le propuso desde Juntos por Formosa Libre, Neme que es del Frente Renovador que pertenece a Sergio Massa y responde a Cristina kirchner y Alberto Fernández terminó formando una tercera vía sabiendo que no tiene ninguna chance excepto ser funcional al gildismo, para restar los votos a la oposición y que pueda retener el diputado nacional.

Asimismo la representante santiagueña de Juntos por el Cambio argumentó que esto termina siendo una pseudo oposición totalmente funcional al gobierno de turno, para que esté se perpetua en el poder, en perjuicio de los santiagueños o de los formoseños como sea al caso, es una estafa electoral y a la ciudadanía en general, pero la única manera de que esto se ha repudiado es a través de las urnas y hay que concientizar a la gente explicando cómo es la situación.

“Está muy claro que la única oposición es Juntos por el Cambio, porque ya los ha pasado a nivel nacional con un candidato supuestamente disidente como Lavagna que para lo único que sirvió es para que se nos quiten votos, en mi caso en el 2019 por 2000 votos no hemos ganado la banca, pero esas son las artimañas utilizan para seguir en este esquema y tenemos en lamentablemente dirigentes que dicen que son oposición pero que después terminan siendo funcionales a este gobierno nefasto, porque es terrible lo que están haciendo nivel económico de salud está destruyendo lo poco que queda” añadió.

Por su parte indicó que los candidatos que son funcionales al gobierno nacional y provincial deben ser repudiados y castigados en las urnas, la gente debe saber quiénes son los que realmente estuvieron a su lado cuando más lo necesitaba, porque gobiernos como los de Santiago Del Estero y de Formosa lo único que han hecho es dar palo a la ciudadanía en vez de acompañarlos, por eso se necesita una oposición que les ponga límites en el congreso y para eso no deben tener la mayoría absoluta, para que las cámaras no se conviertan en una escribanía porque el único objetivo tiene este gobierno es lograr la reforma judicial para para absolver a su referente que es la vicepresidente y a todos los delincuentes que tuvieron en su gobierno.

“No se ven ministros con planes de generación de empleo qué es lo que necesita la gente, hay que acompañar a las personas con asistencia social pero sobre todo con la generación de puestos de trabajo porque si no hay futuro para la Argentina, si logra la mayoría es sólo para probar todos los preceptos que presenta el oficialismo, y estos partidos que salen para ser funcionales tendrían que tener vergüenza de presentarse en noviembre como el Frente Renovador que dijo que representa la oposición cuando todos los antecedentes marcan que los únicos que votan en contra de las medidas del oficialismo es Juntos pon el Cambio, y todas nuestras propuestas son archivadas en el mismo momento que se presentan los proyectos” señaló.

Ante esto Hoyos destacó que esta supuesta tercera opción con sus referentes Adrián Bogado Gabriela Neme nunca tuvieron una postura concreta respecto al gobierno nacional, nunca criticaron los avances institucionales, solo se reúnen esporádicamente con Massa, pero nunca mostraron definiciones, ni siquiera con la reforma de la justicia o lo qué harían en el caso de una nueva constitución, en otras palabras no expresan nada, cuando vino el secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla mantuvo una reunión con opositores pero otra aparte y reservada con la concejal Neme, pero todo demuestra que hay un camino que termina uniendo a esta fuerza pseudo opositora con los referentes nacionales del kirchnerismo.

Para terminar enunció que se debe de mencionar la gravedad institucional de no tener representación opositores en el Congreso para que puedan denunciar lo que sucede en las provincias porque las cámaras se discuten los presupuestos, las obras a dónde van a direccionar las cuestiones económicas, por eso se debe explicar y educar a la gente que no caiga los engaños y apoye a la verdadera oposición en las elecciones.

