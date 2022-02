Neme llamó a Naidenoff para felicitarlo porque “esa es la defensa que el pueblo necesita. No es momentos para tibios”

52

La diputada provincial de Nuevo País Gabriela Neme destacó la actuación del Senador Luis Naidenoff en el Congreso de la Nación, y contó en Radio Parque que llamó al senador formoseño y presidente del bloque de Juntos por el Cambio, para felicitarlo por su firmeza y su desempeño en la interpelación a Cabandié.

“No es momentos de andar con tibiezas, esa es la defensa que el pueblo formoseño necesita, que el país necesita frente a situaciones como ésta. Es el único camino para hacerse escuchar”

La legisladora enunció que se comunicó con el senador y lo felicitó porque esa es la defensa que el pueblo formoseño necesita, que el país necesita frente a situaciones como ésta, no es momentos de andar con tibiezas a veces la euforia se apodera de quienes tienen que levantar la voz pero es el único camino para hacerse escuchar, sobre todo con ministros como Cabandié que tienen que renunciar no puede estar más al frente del cargo cuando se encargó a través de las redes de minimizar la situación de Corrientes y solo por mencionar esta provincia ya que la cantidad de hectáreas quemadas es el doble de las nuestras.

Molesta de sobremanera escucharlo a Bay decir que en Formosa la quema no afecta

«En Corrientes se ha quemado es su producción, sus plantaciones, se han quemado las fuentes de turismo, como nosotros no tenemos nada, igual el perjuicio es importante porque el daño ecológico es mucho, por eso molesta de sobremanera escucharlo a Bay decir que en Formosa la quema no afecta, porque el daño ecológico es terrible y tan importante el de Corrientes como el de Formosa, sí se ve la Ruta 11 los campos están calcinados como nunca antes visto, pero nadie hace nada», indicó Neme.

Las Emergencias en Formosa, son para conseguir dinero que nunca llegan a los productores

Duele escuchar a la ministra de Industria Trabajo y Comercio de Corrientes diciendo que Formosa no acompañó, que pese a estar a 200 km el autoritarismo de Insfran, no le permitió a acompañar al pueblo Correntino, porque su gobierno es de distinto signo político

Además sostuvo que las autoridades provinciales solo cuando ven la veta de que pueden conseguir algo económico aparecen las supuestas emergencias, que nunca le llega al que necesita. Por eso está redactando un pedido de informe al ministro González, porque escuchó la entrevista de la ministra de Industria Trabajo y Comercio de Corrientes diciendo que Formosa no acompañó en nada la carta de pedidos de esta provincia, es decir el gobierno no apoyó y esto como puede ser, cuando lo hizo el Chaco un montón de lugares Inclusive la provincia de Buenos Aires y Formosa que está a 200 kilómetros tiene que esperar que la participación social de los vecinos, de mascoteros, de veterinarios, o voluntarias del a zona norte para asistir, porqué este autoritarismo de Gildo Insfrán que si no se está con él no pueden tener un gesto de empatía y solidaridad.

Al presidente se lo ve como un payaso atajando penales mientras Corrientes de incendiaba

«La actitud del presidente de la nación que no tiene otro adjetivo para decir más que payasesca, alarma la falta de sentido común, que un presidente de la nación esté jugando y atajando penales mientras Corrientes se prendía fuego por no tomar las decisiones oportunas, y esto en cualquier provincia del país porque él tiene que gobernar para todos los argentinos, para las provincias peronistas y para las provincias radicales, para las izquierda y las de derecha», enfatizó.

Los productores formoseños perdieron el 70%

Neme dijo «los productores han perdido mucho, han perdido los bananeros el 70% de la producción y ellos hacen alarde de que ya le dieron la Emergencia Agropecuaria, pero eso no sirve porque encima la reparten como ellos quieren.

Una emergencia agropecuaria está buena si los beneficios repartidos para paliar esta emergencia es transparente, y volvemos al problema inicial de todo lo que pasa en Formosa, no hay transparencia, por eso se tiene que ver cuánto viene de dinero de la emergencia y cuánto se le va a distribuir al pequeño productor que no tiene posibilidad porque al no tener un plan estratégico por ejemplo de suministro de agua potable hay muchos lugares que no pueden regar sus plantaciones, pero no hay un plan estamos a la deriva, por eso aplaudí lo del senador Naidenoff ya que hoy es tiempo de ser enérgico en esta lucha para que nuestro pueblo formoseño tan castigado pueda realmente abrir los ojos y darse cuenta que tiene la oportunidad de empezar a construir la transformación para salir de la pobreza«.

Para terminar señaló que esta decisión es solo de la gente no de los políticos, y situaciones como las que determina el Presidente afecta a todos, porque la gente está cansada de los políticos por eso el éxito del influencer Maratea, porque nosotros no podemos generar la confianza por estas payasadas, por eso el camino es que el pueblo comience exigirle a quiénes tienen el poder de representación y que han sido elegidos para ocupar un lugar tanto en la Cámara legislativas, como en el Ejecutivo que le exijan que rindan cuentas de todo lo que hicieron.

