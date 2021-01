Neme: “Hay irresponsabilidad en la gestión, un discurso hipócrita y el único perjudicado es el formoseño, la gente ya no da más”

4

La concejal justicialista Gabriela Neme en declaraciones a Radio Parque FM 89.3, cuestionó el bloqueo impuesto por el gobierno provincial a la ciudad de Formosa, y la ineficiencia e improvisación de la mesa del COVID que no pueden ser tan irresponsables, de comunicar a la ciudadanía a las doce del mediodía: “a partir de ese momento está todo bloqueado”.

Estos encierros lo único que hace es que la gente siga siendo más pobre

Dónde está la planificación?, donde el criterio científico?, es una falta de respeto el Bloqueo y lo improvisación de estos 10 meses. Esto demuestra que no sigue ningún parámetro, porque la Organización Mundial de la Salud pedían a los países de que el bloqueo no sea el control principal, porque estos encierros lo único que hacen es que la gente siga siendo más pobre, ya que la mayoría que no es empleado público vive de changas.

La edil sostuvo “no poder garantizar llevar el pan a la mesa es muy grave porque genera otras patologías como fobia, pánico, por eso la principal recomendación era ampliar el sistema sanitario ya que para eso era la cuarentena, pero no ampliaron nada, no invirtieron, por eso tienen miedo. Como no hicieron los test masivos, entonces no sabemos desde cuando hay circulación viral, nunca aclararon donde se contagió la empleada judicial, hicieran la vista gorda a las fiestas clandestinas organizadas por los amigos de la gente de la Mesa COVID. Hay un discurso hipócrita y el único perjudicado es el formoseño la gente ya no da más“.

A las personas humildes que duermen entre 10 en una misma habitación en algunos barrios como el Porvenir, Lote 111 como pedirles que hagan cuarentena, a esa gente no la cuidaron, y esa es la gente que debe salir a changuear, y son a los que encima les suspendieron los planes como el IFE y ahora los bloquean, cuestionó.

Desde el gobierno pueden generar un montón de ayuda para la gente trabajadora, como subsidios desde el banco de Formosa, pueden suspender los cortes de energía eléctrica, No creo que el bloqueo se levante el 19 de enero porque ellos están cómodos reprimiendo teniendo a la gente en sus casas, es como que se sienten con la suma del poder, por ejemplo Clorinda que ya se perdió hasta el conteo de los días de bloqueo, son más de 160 días, es una barbaridad, sentenció.

Cuando publiqué el video del Mangal pregunté ¿quién se haría cargo? porque ya me di cuenta que de ahí le darían los focos de contagio, y tan errada no estaba, entonces el gobierno no gestionó lo mejor para la gente sino lo mejor para sus bolsillos, porqué a una persona que hacía cuarentena en vez de estar 14 días la tenían 20, que hay detrás de esto, tengo presunciones, pero no certezas, pero todo es un negocio para este gobierno“, advirtió.

Por su parte sostuvo que la gente está agotada y ellos no lo ven. Hay que ser muy necio para esto, deben tomar medidas con los trabajadores independientes, no sólo mandarlos a la casa, sin que puedas llevar el plato de comida para sus hijos, recomendó.

En vez de atender la salud se encargaron de perseguir, cuestionar, amenazar

Sería interesante que el equipo del covid-19 analice lo que recomiendan los especialistas en el mundo, porque es cierto que algunas ciudades cierran, pero no 10 meses, las recomendaciones son detectar los casos sospechosos y ampliar el sistema sanitario, aumentar la capacidad de los test y acá no nos hacen, y adaptar las instalaciones para tratar a los pacientes, cosa que tampoco se hizo sólo pusieron 250 camas en el Cincuentenario, analizó.

También comentó que en vez de atender la salud se encargaron de perseguir, cuestionar, amenazar, es esforzaron en culpar a los demás, al juez Carbajal a los abogados, a los varados, pero el contagio vino por otro lado. Si no hubiese sido por la Corte Suprema de Justicia no hubiera habido ingresos e incluso así quedó mucha gente afuera y estos casos de ingresos irregulares en el oeste tienen que ver con esto, porque cuánta gente quedó sin poder venir a compartir la mesa de navidad con su familia.

El 31 de diciembre hubo un ahogado en el Colorado pero taparon todo

Neme dijo “el 31 de diciembre hubo un ahogado en el Colorado pero taparon todo, a mí me llamaron y me dijeron que parece que se hizo cargo la policía de San Martín pero nadie dijo nada, a diferencia del caso Ledesma que yo tenía los datos pude hacer el seguimiento pero esta persona no sé ni quién es, si fue o no un varado, pero por qué no lo contaron, porque lo ocultan, porque no hay transparencia pública entonces capaz le podríamos creer pero yo no le creo al gobierno, eso dice la gente.

Definitivamente no es el encierro la salida

Para finalizar sentenció que de las consecuencias se tendrán que hacer cargo y rendir cuentas a la gente y sobre todo es angustiante la situación del trabajador independiente, sin contar que ya están agotados los personales de salud, de seguridad, ha colapsado el sistema porque fue mucho tiempo de presión y hoy la gente ya no puede cumplir más por una cuestión de subsistencia, pero definitivamente no es el encierro la salida.

