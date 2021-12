Neme: Si asombra la impunidad de Hugo Onisinchuk, más va a asombrar si se investiga los bienes de Gildo insfran y de sus funcionarios

40

La impunidad de Hugo Onisinchuk muestra que Formosa se divide entre los que tienen privilegios y coronitas y el resto de los marginados, perseguidos, controlados, amenazados

La abogada y flamante diputa provincial Gabriela Neme explicó que denuncio al intendente de Villafañe Hugo Onisinchuk por el manejo inescrupuloso de la cosa pública, al tomar conocimiento del hecho gracias video publicado por Radio Parque al cual agradece por su periodismo investigativo.

Hay que avanzar pese a las fechas sobre la justicia, porque se sabe que en la provincia los jueces son cómplices de Gildo Insfrán y no están dispuestos a garantizar los derechos, porque tienen miedo al juicio político al que permanentemente amenaza el gobernador, por eso se ha radicado la denuncia en la Justicia Federal y se ha presentado un pedido al fiscal federal Luis Benítez para que lo impulse porque primero existe un delito que tiene que ver con la ley penal tributaria, y otros tantos que son graves como el peculado, la evasión, el incumplimiento de deberes de funcionario público, la incompatibilidad de hacer negocios, porque el intendente no puede negociar con la provincia, describió.

Hay empleados en negro, 3 millones por año mal habidos, 20 camionetas, 32 millones y miles de hectáreas

«Existen empleados en negro según el audio, testaferros pero realmente es increíble todo lo que dice el audio, de cómo se normaliza la corrupción en Formosa, el dice tengo 32.000.000 y luego que gana tres millones por año, y tiene una flota de 10 camionetas entonces las cuentas no dan y todos nos preguntamos como las compró, claramente no lo va a poder justificar, por eso quiero que la justicia alguna vez actúe, destacó.

Así como antes las marchas en Formosa eran de 10 a 20 personas hasta que luego fuimos miles, por eso estoy convencida que en algún momento se va a dar y que no hay que cansarse de denunciar, ojalá tuviésemos otra justicia que no nos exigiese tener que buscar continuamente la Competencia Federal qué es la que mínimamente garantiza cuándo es muy grosero el avance sobre los derechos, dijo.

No puede justificar su patrimonio como no lo puede hacer Cristina kirchner

Lo más grande aquí es la evasión impositiva y es lo que determina la Competencia Federal cómo le fija la ley penal tributaria, esto cuando dice que no puede estar inscripto suponemos en AFIP por eso tiene vienes a nombre de terceros, y esto es porque no puede justificar su patrimonio como no lo puede hacer Cristina kirchner que ahora está sobreseída en el peor de los expedientes que fue Hotesur siendo algo increíble, porque aquí hay un peculado qué es la malversación de caudales públicos, enunció.

Los bienes no son del intendente, ni del gobernador

La legisladora advirtió que se estaba apropiando de un dinero que le pertenece al estado y qué las personas cuando van a votar le dan la autorización para un control de esos fondos, para que pueda administrarlos pero los bienes no son del intendente, ni del gobernador, y esto lo tiene que resolver la Justicia Federal porque está en el marco de una ley nacional tributario, qué regula la defraudación al tributo, porque claramente pagaría más impuestos si tienes registrada la cantidad de flota de camionetas que dice tener, las hectáreas de campo y los millones que tiene guardado es decir está evadiendo al estado en el pago de impuestos porque los tiene con testaferros para no acumular esos bienes mal habidos, es un fraude a la administración nacional, puntualizó.

«Formosa se divide en dos, por un lado los que tienen privilegios y coronitas y el resto del pueblo qué es el que está perseguido, controlado, amenazado, entonces los que nos merecemos los formoseños es una buena ley de transparencia pública, que todo esto pueda ser controlado por la misma gente y por la oposición por sobre todas las cosas, para que el pueblo pueda entrar a una computadora y saber cuál es la rendición de cuenta de los municipios, los presupuestos es decir tiene que haber transparencia pública, porque es un delito muy grave que no tengas libros contables, denunció.

Asombra que digan la mitad de Formosa es de Gildo

Ayer hubo una operación en Circuito Cinco y fueron a apretar a comerciantes, laburantes que intentan sobreponerse a la pandemia, a esos si los controlan, porque no mandan a los inspectores observar las declaraciones de Onisinchuk, no hay ningún fiscal provincial y federal de oficio que investigó la comisión de estos delitos, se quejó.

Asombra que digan la mitad de Formosa es de Gildo, y que nadie haga nada entonces capaz que tenemos que empezar a juntarnos quienes queremos hacer algo y empezar a investigar cómo es el tema de los testaferros, cómo se usufructo los bienes que se llevó Insfrán para empezar a investigar y tener nuestra propia cadenas de Hotesur en Formosa, destacó.

Los jóvenes tienen que terminar con esa forma de pensar de qué “en Formosa así nomás es”

Para culminar expuso que como parte de la oposición hay que hacer una autocrítica un examen de conciencia con respecto al interior de la provincia que está solo, presionado, abandonado, con hambre para poder implementar nuevas políticas de trabajo y poder entonces cambiar la realidad, también instó a los jóvenes a qué continúen buscando su espacio porque son ellos el agente de cambio en sus familias y los constructores de terminar con esa forma de pensar de qué “en Formosa así nomás es”, manifestó

Espero que el próximo año nos encuentre nuevamente unidos a todos los opositores, qué se puede dejar en el perchero el saco de las individualidades y empezar a construir una Formosa con todas las pluralidades las voces, que le siga dando esperanza al formoseño que en dos años pueda vivir mejor, que esto es posible y dependerá del trabajo que se haga en conjunto, concluyó.

