Neme: «Lo sucedido en Corrientes es un Alerta para todos. En Formosa no hay recursos para combatir incendios»

La diputada provincial Gabriela Neme cuestionó la falta de recursos para atender los incendios y la total falta de proyectos y apoyo para los Bomberos.

La abogada indicó que tras lo sucedido en Corrientes que alertó a todos, se observa que también pasa en la provincia pero se tiene a los representantes de Defensa Civil que no saben cuántas hectáreas están quemadas, y resulta que Formosa tiene más de 300 mil hectáreas incendiadas y que ante un desborde cómo lo sucedido en la vecina localidad no hay autobomba, no hay herramientas de trabajo, ni siquiera mochilas hidrantes tienen los bomberos.

No hay voluntad política para atender la prioridad de la sociedad, se están robando todo, se están robando los campos, los recursos, no les importa nada

«Por eso pensamos cómo hacer para darle fondo a los bomberos voluntarios sin crear un impuesto, entonces decidimos desde el bloque que de cada boleta que pague un formoseño en la Dirección General de Rentas, se saque tan solo $10, esto no va a tener incidencia en la administración de Insfran porque ni siquiera es un caramelo, pero para los bomberos en miles de facturaciones es una suma más que importante, esto le va a permitir comprar sus botas, borcegos, equipos, mochilas, y con el tiempo aspirar a una autobomba que es absolutamente necesario, por lo tanto creemos que es un proyecto que debería ser acompañado por los 30 diputados y el oficialismo debería salirse de su actitud infantil de que si viene de otro color todo se rechaza, porque hoy tenemos que pensar y armarnos para lo que va a ser el año que viene» señaló.

Por otra parte expuso que el cambio climático es terrible y es una de las situaciones que lleva a la quema de los campos, por lo tanto se debe trabajar en la concientización de la sociedad de que no se pueden quemar pastizales ni baldíos, pero para eso el estado tiene que decidir realizar una campaña de concientización pero no hacen nada y se escucha al funcionario Bay diciendo que la quema de pastizales no afecta a Formosa siendo una locura.

«Tenemos un proyecto que ya es una Ley Nacional qué se dictó el año pasado y se dio por unanimidad en el Congreso, lo que pedimos es que la provincia adhiera a ese proyecto para eximir a los bomberos del pago de la energía eléctrica, agua potable, impuestos, tazas esto para poderlos ayudar», indicó.

Ayer me invitaron los del Cuartel 111 porque se iban desde la plaza a Corrientes y esto me conmovió porque no me pidieron nada y me invitaron a despedirlos, y todo lo hacen a pulmón y cuando llegue encontré que estaba el intendente y pensé que bueno que nos inviten a varios sin pensar en el color político, por eso vamos a hacer un vivo con los muchachos desde allá para mostrar que están viviendo, más allá de que ayer muchos nos emocionamos cuando vimos la alegría por la lluvia, creo que Corrientes somos un poquito todos porque hemos sufrido viendo las imágenes de esos animales, de los campos, las propiedades y fortalecer por eso a los bomberos que son voluntarios» dijo Neme.

El primero de marzo hay que aguantar toda la sanata del superávit que siempre le hacen al pueblo formoseño en su discurso el gobernador

Además agregó que estas personas dejan su trabajo qué es lo que le permite dar de comer a sus familias para ir a asistir a otros y eso es maravilloso como no se los va a acompañar, pero no hay voluntad política porque este proyecto de descontar los $10 hace dos años lo presentó en el HCD, pero en esa oportunidad solicitaba solo $1, pero ni lo trataron y ahora lo volvió a presentar el concejal Ocampo.

Para culminar advirtió que no hay voluntad política de ver cuál es la prioridad de la sociedad, se están robando todo, se están robando los campos, los recursos por eso algo hay que hacer algo, sin embargo ahora el primero de marzo hay que aguantar toda la sanata del superávit que siempre le hacen al pueblo formoseño en el discurso del gobernador, pero se debe seguir trabajando.

5 de Marzo, día de la lucha por los Derechos Humanos en Formosa

El bloque de la UCR realizó una presentación con respecto al 5 de marzo y en su caso lo hará a partir del miércoles para que no pierda estado parlamentario, pero va acompañar al radicalismo porque creen importante de que se instaure este día como referencia a la lucha por los Derechos Humanos en Formosa, porque la única salida para tener un país y una provincia mejor es que la sociedad civil se organice y decida el rumbo que debe tomar el gobierno, concluyó.

