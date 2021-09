NEME: Si pero NO. Con Fernando tenemos un enemigo común. No se asusten si vamos divididos para meter más diputados en noviembre, pensando en el 2023

94

La Concejal Gabriela Neme una de las referentes del partido Nuevo País que preside el Kirchnerista Gustavo Canteros que perdió escandalosamente las elecciones en Corrientes, aseguró en declaraciones al programa de Sergio Olazar en radio La Mira, que si bien no descarta conversaciones con Fernando Carbajal, adelantó que sostendrá su candidatura a diputada nacional pensando en el 2023 y en meter más diputados en las elecciones generales de noviembre que piensen diferente a Gildo Insfran en la legislatura provincial.

No se asusten si vamos divididos en noviembre, yendo separados podemos meter más diputados provinciales para disputarle los dos tercios a Gildo Insfran

Con vista a los resultados de las PASO, la fuerza política que más puede crecer somos nosotros, tenemos piso no tenemos techo, nosotros vamos con un bloque unipersonal, no vamos a estar sujetos a los caprichos de las estructuras, en cargo no es del partido, el cargo es del candidato, tenemos que volver a que los cargos sea del candidato, aventuró.

Adrián Bogado puede ser candidato a diputado provincial, Suizer mmm (silencio)

Las candidaturas nacionales ya quedaron cerradas en las PASO, Carbajal tiene su lista y nosotros nuestra lista, cuando hablan de unidad tenemos que evaluar de estas 60 mil personas que nos votaron, cuantos nos votaron porque éramos la tercer vía, y no querían estar de un lado ni del otros, cuantos de esos hay, cuantos quieren la Unidad?, tenemos que tratar de ser lo más responsables con ese caudal para seguir representándolos, porque si hago lo que quiero, evidentemente no los estaría representando.

Noticia en desarrollo…

