«Nilda Mbae’ piko Muraccioli»: Patiño ridiculizó la payasesca fabula del economista para hacer creer que el aumento salarial de Insfran superó la inflación

La profesora Nilda Beatriz Patiño referente del Gremio de los Docentes Autoconvocados en el cierre de la marcha de protesta en reclamo por una recomposición salarial frente a Casa de Gobierno, respondió y ridiculizó la disparatada exageración del licenciado en economia Muraccioli, para hacer creer que los aumentos otorgados unilateralmente por Gildo Insfran superaron a la inflación.

“Si ustedes reconocen que el sueldo básico de los docentes es 45 o 60 mil y ustedes mismo afirman que la canasta básica para no caer en la pobreza es de 104 mil pesos, mba’e piko Muraccioli, donde pico le ganamos a la inflación?”

Nilda Patiño se prendió de las declaraciones de uno de los principales constructores del falaz relato de «El Modelo Formoseño» quien para responder unos cuestionamientos sobre la perdida del poder adquisitivo de los formoseños, afirmó que según las estadistica «el aumento otorgado por Gildo Insfran, superó olgadamente la inflación».

La dirigente gremial consideró como «que terrible que es que me quiera convencer desde su licenciatura en economia que le ganamos a la inflación«.

«No hace falta ser maestro ni matemático, si dice que el salario basico docente es 60 mil que ya vimos que no todos cobran 60 mil, y el propio gobierno que sostiene Muraccioli dice que la canasta es de 104 mil: Mba’e piko Muraccioli, donde pico le ganamos a la inflación?«, afirmó.

«Me falta 40 mil para empatarle, no me cierra la cuenta, no me saque ningún porcentaje, ya lo dijo el General «la única verdad es la realidad», y la realidad es que no alcanza, no alcanza, no alcanza…., por eso el próximo miércoles hay paroooo»

