Nilda Patiño: “El Bono de $ 10.000 será para pagar deudas, debería quedar como aumento salarial”

La secretaria general de Docentes Autoconvocados Nilda Patiño en declaraciones a Radio Parque FM 89.3, hizo referencia al anuncio del gobernador Gildo Insfrán sobre el pago del sueldo y aguinaldo antes de la navidad, y del Bono de $10000.

La docente destacó que enero será un mes duro ya que al cobrar todas las asignaciones en diciembre se tendrá que tener mucha previsibilidad, quizás por eso el gobierno pagará el bono los primeros días de enero, y cualquier monto a estas alturas viene bien al bolsillo del trabajador, si bien nos gustaría que quedará para siempre no se puede negar que esto alegra porque de seguro será para pagar deudas.

Seguimos preocupados por la cuestión de fondo que es el salario tan bajo

La dirigente explicó “antes el aguinaldo era para comprar algo o ropa o electrodomésticos, pero hace muchos años que el aguinaldo dejó de tener ese valor uno viene acumulando deudas para poder saldar lo con el aguinaldo, por un lado es bueno que exista este monto, que se cobre este bono pero seguimos preocupados por la cuestión de fondo que es el salario tan bajo y no sólo nosotros sino otros gremios docentes de distintas provincias, por eso la jornada del viernes ya que no queremos terminar el año sin decir esto“.

Tenemos un salario miserable

“Tenemos un salario miserable porque el hecho de que el gobierno nacional ha anunciado con bombos y platillos y los gremialistas de las centrales nacionales qué el salario docente se va a 27500 pesos es vergonzoso, es una vergüenza que salgan a celebrar a eso, estar esperando y decir mira lo poco que conseguimos, sin contar que de ese monto una gran parte es en negro en la provincia de Formosa el blanco es de $ 14000 y es sobre este monto el que hay que sacar la jubilación es decir si los activos estamos mal hay que pensar en la situación de los jubilados” advirtió.

La gremialista señaló que los jubilados son los que más necesitan porque deben gastar en medicamentos, también es bueno destacar que no siempre recibieron los bonos sino que el gobierno sabe que al docente no le está alcanzando el sueldo, nuestra acción del viernes tiene que ver con esto, se elevará una nota al gobernador porque se necesita una reunión urgente para conversar aunque en el anuncio dijo que habla muy bien con todos los gremios se le debe recordar que con Autoconvocados no dialogó nunca.

Patiño dijo “nos gustaría poder comentarle como el docente se tiene que endeudar para poder sobrevivir, porque lo ideal sería que el docente esté tranquilo y no tenga que hacer otra actividad que se dedica a hacer su trabajo y que deje de poner su salario para que funcione el sistema educativo, porque este año el docente puso todo con las familias ya que si no pagaba internet no había conexión con el alumno, lo mismo los padres y el estado tiene que dar cuenta de esto, por eso lo que nos proponemos este viernes es hacerle llegar el balance del 2020 y qué cosas quedan muy pendientes para el 2021“.

Para finalizar expresó que luego de la conferencia se ejecutará una marcha para ir hasta Casa de Gobierno a entregar el petitorio, la convocatoria es para las 10 horas, se invita a toda la comunidad ya que es muy importante que sean una cantidad significativa, porque siempre los patrones miran cuántos son, por eso tienen que venir de todos y hacer un pequeño esfuerzo para ver si mejora la situación económica.

