“No dejen a 190 niños, sin su escuelita de fútbol y sin sus sueños”, el reclamo de una comunidad

El referente de Escuelita de fútbol, Roly Espinoza, del barrio La Nueva Formosa se comunicó por la mañana con Radio Parque, visibilizando la angustiante situación por la que atraviesan cientos de familias del barrio La Nueva Formosa por el inminente desalojo de una Escuelita de Fútbol y de una cancha comunitaria construida hace cuatro años en un espacio público del IPV.

Por la tarde el equipo periodístico de la radio visito el predio donde las madres, los niños y los referentes del Club reclamaban que no le saquen la cancha a la comunidad, que no destruyan la Escuelita de futbol, que no atenten contra el club, que no trunquen el sueño de cientos de niños y no les impidan practicar el deporte que aman.

Después de 4 años de trabajo, de la noche a la mañana nos quieren sacar el predio sin darnos ninguna alternativa

Por su parte el entrenador Rolando Espinoza enunció que hace 4 años cuando aún no estaban habitadas las viviendas comenzaron un trabajo con cinco chicos en esa cancha, formaron un grupo de padres espectacular, trabajando para los niños haciendo empanadas, pollos, números todo para tratar de mejorar el predio porque era un lugar dónde llovía y se inunda va todo y con la ayuda de todos, de gente que trabajaba en algún lugar o que tenía camiones comenzaron a traer tierra arena para mejorar, de tener solo cinco chicos pasamos a tener dos categorías, en 2 años logramos 5 categorías y hoy a cuatro años se tiene más de 200 chicos.

«Tenemos 9 categorías en diferentes ligas, mejoramos el predio y lo dejamos limpio cada vez que jugamos, pero ahora nos llega la mala noticia de un día para otro y nos da mucha bronca porque aquí hay chicos muy humildes que por ahí no tienen zapatillas ni botines, se de esto porque muchos años fui jugador y defendí los colores de muchos clubes de Formosa y el interior, pero lastimosamente eso no sirve de nada porque nos están sacando de nuestro predio ahora«, manifestó.

«Hoy dijeron que iban a venir a sacar los arcos y darle una perfilada a la cancha, pero no sirve de nada, aunque no se que voy a hacer yo solo, aunque sea que si le digo los padres qué nos van a sacar los arcos todos vendrán a reunirse acá, pero tampoco quiero que ningún padre o madre tenga ningún problema, o que algún chico se lastimé porque la idea es que los chicos disfruten porque los únicos privilegiados deben ser los niños, ya que acá ellos tenían un lugarcito dónde venían y se recreaban», contó.

«Cuando más mal estuve ayer me llegaban video de los chicos apoyándome diciendo que no querían que le saquen el predio, si bien no niego que es un lugar que es del IPV, y que aquí harían un colegio lo cual no está mal pero nosotros necesitamos que nos re ubiquen en otro lugar para poder armar nuestra cancha y tener ese espacio que los chicos tanto quieren» argumentó.

Además sostuvo que hasta ahora no le dieron ninguna alternativa solo que los desalojarán del lugar, sin tener en cuenta que realizan un trabajo de contención con los chicos a través del deporte, hay niños que fueron a probarse en clubes como Ferro, Lanús hay una nena de categoría 2009 que fue a probarse a River Plate, a todo esto se llegó de tan solo tener 5 niños a lograr estar presentes en el fútbol grande, por eso no le echa la culpa a nadie solo solicita un espacio para que sus chicos puedan seguir entrenando.

«De esto depende el futuro de los chicos ya que al sacarlos de la calle puede tener un futuro enorme a través del deporte, por eso estoy abocado a enseñarle lo que aprendí en toda mi carrera futbolística, pero hasta ahora no se acercó nadie para darnos alguna solución, y todo ocurrió muy rápido esto llego un día y pensamos que mañana sacar todo, habíamos convocado un torneo con chicos del interior y había más de 400 chicos en la cancha y capaz por eso nos animaron ese día sacar los arcos, pero fueron a otras canchas que están muy cerca del lugar y levantaron los arcos y perfilaron todo lo cual hizo que el barrio se quede sin una cancha», explicó,

«Nosotros agregamos chicos inclusive que iban al barrio Emilio Thomás, Parque Urbano todo esto porque ya no había espacio, pero desde que se fundó la escuelita de fútbol todos estos niños se han acercado y los refugiamos acá porque sabemos que ir a otro lado es muy lejos y la situación económica cambia todos los meses, y eso duele porque cuándo llueve venimos y cuidamos que no se rompa la cancha si se quema un foco gastamos de nuestra plata, son los padres de la escuelita ayudan muchísimo estoy muy agradecido porque nunca me dejaron solo, si yo lloro ellos lloran conmigo. si se rompe algo ellos sufren lo que yo sufro, por eso me emocionó porque tenemos chicos que lloran porque les van a quitar su espacio».

«Buenos días señor gobernador, señor intendente, y señores del IPV, le pedimos por favor que no nos quiten nuestra cancha, nuestra ilusión nuestros sueños no nos queremos quedar en la calle«

También expuso que mantiene la esperanza sé que siempre escucha todos decir que los únicos privilegiados son los niños por ello está confiado en que lo van a demostrar al otorgar al algún espacio.

A continuación, varios niños se expresaron diciendo «Buenos días señor gobernador, señor intendente, y señores del IPV, le pedimos por favor que no nos quiten nuestra cancha, nuestra ilusión nuestros sueños no nos queremos quedar en la calle»

«A las autoridades y funcionarios les pido que no nos saque nuestra cancha, por favor porque es aquí donde jugamos, nos divertimos y pasamos lindos momentos, que no nos saquen nuestra cancha por favor» dijo un pequeño.

«Por favor no lo saquen nuestra cancha porque es ahí donde podemos divertirnos y jugar nuestro deporte favorito Qué es el fútbol yo estoy Hace 4 años en ese club y el entrenador Roly Espinoza es muy bueno y nos enseñó qué es importante participar en los torneos por eso le pedimos que no lo saqué en la cancha» manifestaron tres niños.

Isaías un niño que cumple 8 años pide “por favor que no le saquen la cancha de la Nueva Formosa”.

Por otra parte la madre Emilia Ferreira quién dijo que el club Atlético de Roly Espinoza es una escuelita formadora y su hija participa en ella, por el hecho de ser una niña tenía el miedo de como la recibirían pero tanto los chicos como el profe la integraron sin problemas y ella es feliz defendiendo está camiseta que tanto ama y nosotros estamos muy orgullosos de ella y ahora gracias al esfuerzo de todos los profes Cande está muy cerca de lograr su sueño qué es ser una jugadora de River Plate y tiene una prueba en este Club el 21 de agosto», indicó.

Al Gobernador no le va a gustar que cortemos una calle para que podamos entrenar con los chicos

«Esto se logró por el desempeño del profe Roly Espinoza, y no es solo Candela sino muchos chicos más que se fueron a probar a clubes de Buenos Aires y por cosas como éstas es que estamos pidiendo por este Club y nos vamos hacer escuchar para que no le quiten su lugar a los chicos por eso los invito a visitar la página del lugar, Club La Nueva para que vean cómo trabajan y entrenan los chicos para que vean como el profe trabaja para que los chicos tengan en buenas condiciones la cancha y su ropa de entrenamiento. No nos quiten el precio y no dejen a los chicos sin su lugar, profe no está solo hay un grupo de padres que lo apoya.

Espinoza dijo «a mi edad no me interesa que mi nombre salga ningún medio solo esto lo hago por los chicos como el caso de Micaela que primero es sus padres tenían miedo de cómo se la iba a recibir y hoy en su categoría y son la diferencia por eso la quieren probar en otro Club grande como River y ahora hay que entrenarla, pero cómo lo voy a hacer si no tengo espacio, voy a tener que ir a una calle pero de igual forma voy a hacer lo posible para que ella mejore su rendimiento y en lo que le está faltando, y para que el 21 de agosto puede hacer su prueba y si Dios y la virgen lo quiere pueda quedar, y también tenemos el apoyo de Estefi Palomar que ahora está en la selección”-

“Por eso les pido que todavía no me desmantelen la cancha y me den una oportunidad para ver qué voy a hacer para poder armar un predio y no estar en la calle, porque ni el gobernador creo les va a gustar que tengamos que cortar una calle y entrenar allí con los chicos, sobre todo porque puedes llegar a ser inclusive peligroso por eso les pido que todavía no me desmantelen la cancha porque el otro día cuando vino el ingeniero ya dijeron que iban a traer los tractores y y retirar los arcos, por eso les pido que tomen un poco de conciencia y piensen en los chicos que tengo, que se que van a quedar en la calle», manifestó.

«Por eso les pido por favor que me dejen seguir entrenando y no me quiten la cancha hasta que yo encuentre una solución, hay chicos que son del merendero que tenemos conjuntamente con un papá de aquí del club y con mi hermana que también colabora, este merendero está a 5 cuadras de la cancha de la Nueva Formosa», dijo.

Esto comenzó antes de la pandemia para los chicos del club que no tenían todos los días un plato de comida en la casa, este merendero tiene una página y se llama Rayito de Sol y de tener solo a chicos del barrio se sumaron otros lugares y hoy son 120 niños, por eso les pido que nos permitan mantener nuestro lugar«, concluyó.

