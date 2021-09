“No nos subestime señor Gobernador, libertinaje es robarle al pueblo y que los únicos privilegiados en Formosa sean los hijos de los zánganos de sus funcionarios”  

362

“Libertinaje no es votar contra su modelo de corrupción y pobreza. Libertinaje es buscar impunidad refugiado en la eternidad de la suma del poder público. Libertinaje es que sus funcionarios zánganos y parásitos vivan privilegiadamente mamado del Estado, desde hace 38 años, y enriqueciéndose obscenamente a costa del trabajo y el sacrificio de todo un pueblo al que sometieron a la pobreza y sumieron en la ignorancia, para someterlos y dominarlos”, disparó Adrián Gamarra el mismo que ya le iba gritado en medio de una legión de adulones y aplaudidores.

No crean en esos que hablan de la libertad, de que libertad me hablan, de la libertad de morir?, de la libertad de hacer lo que uno quiere?. Eso no es libertad, eso es libertinaje. Y le digo a los más jóvenes que son el sector más vulnerable a este mensaje, subestimó Gildo Insfran

El joven libertario que le gritó en la cara “corrupto, ladrón, chorro, modelo de pobreza” a Gildo Insfran, cuando salía de su programado paseo dominical por la costanera, volvió a cruzarlo al gobernador de la provincia luego de sus despectivas referencias, subestimaciones y desconsideraciones hacia los jóvenes formoseños.

Adrián Gamarra salió a cruzarlo públicamente al gobernador Gildo Insfran, luego que este criticara a los jóvenes por no votar su modelo, en el fastuoso acto partidario celebrado en una ex desmotadora en General Belgrano, donde conmemoraban los 25 años de haber convertido la prometedora producción provincial en asistencialismo populista y demagógico.

“Nos quiere pobres, ignorantes, sometidos, y diciéndoles eternamente gracias por empobrecernos y darnos una bolsita. Nos rompieron las piernas, y pretenden que le digamos gracias, por prestarnos una muleta. Los dolores de cabeza no se curan por decapitación”, sentenció.

“Gildo Insfran miente descaradamente, ellos son los ricos y en esta provincia los únicos privilegiados son los hijos de los zánganos funcionarios que se han enriquecidos robándoles escandalosamente al pueblo formoseño y que han formado una casta de oligarcas provinciales, parásitos que desde hace tres décadas viven mamando del Estado y viviendo a costilla de la pobreza de los formoseños”, afirmó.

“No nos mienta más, no pretenda confundirnos, no nos subestime, ni nos menosprecie, solo somos jóvenes no boludos“, concluyó Adrián Gamarra.

