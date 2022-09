“No se hace cargo de nada. Busca victimizarse”: Juntos por el Cambio criticó el alegato de Cristina Kirchner

24/09/2022

La vicepresidenta Cristina Kirchner se expidió hoy durante el alegato de defensa en el marco del juicio por la causa Vialidad, en la que está acusada por los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola como jefa de una asociación ilícita. La fiscalía pidió una condenada de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el caso de las obras públicas concedidas al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz.

La intervención de Fernández de Kirchner, que duró cerca de una hora y media, fue retransmitida por todos los noticieros en simultáneo y también por plataformas de streaming en redes sociales. Inmediatamente finalizó, desde distintos sectores de la oposición se hicieron eco sobre las consideraciones hechas por la Vicepresidenta en su alegato.

En declaraciones a Infobae, Patricia Bullrich, presidenta del PRO, sostuvo que Cristina “no se hace cargo de nada” y agregó: “La obra se llama: el estorbo de la Justicia. No tiene arreglo su mirada contra las instituciones”.

Patricia Bullrich, presidenta del PRO (Foto: Luciano González) Patricia Bullrich, presidenta del PRO (Foto: Luciano González)

En ese eje, Maximiliano Ferraro, diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica, consideró que “el alegato y las pruebas exhibidos en este juicio, iniciados en la denuncia de Elisa Carrió en 2008, son lapidarios y concluyentes”. Para Ferraro “Cristina Kirchner lo sabe y utiliza la oportunidad para victimizarse y volver a emprender su ataque contra la Justicia”.

La exposición de la Vicepresidenta, realizada desde su despacho en el Senado de la Nación, fue cerca del mediodía y finalizó pasadas las 13. Varios dirigentes se encontraban en reuniones de trabajo o de viaje.

A esa hora, el ex presidente Mauricio Macri estaba por abordar un vuelo desde República Dominicana, rumbo a Estados Unidos, convocado a dar clases en una universidad norteamericana. Más temprano, Macri había dado declaraciones a una radio porteña, sin embargo, no se refirió a la Causa Vialidad. Consultado por Infobae, el expresidente prefirió no dar declaraciones sobre el tema.

Por su parte, Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño, estaba en Corrientes, en una actividad junto al gobernador Gustavo Valdes y a intendentes. Si bien dio una conferencia de prensa, tampoco aludió a la situación judicial de la vicepresidenta.

En una de las partes del alegato, Fernández de Kirchner citó el artículo 1 de la Constitución Nacional y señaló que ella había sido electa democráticamente y que, en consecuencia, su gobierno no podía ser considerado como una asociación ilícita.

Las críticas de Mario Negri, presidente del bloque de la UCR en Diputados, contra el alegato de Cristina Kirchner Las críticas de Mario Negri, presidente del bloque de la UCR en Diputados, contra el alegato de Cristina Kirchner

Sobre ese punto, el diputado nacional de la UCR Mario Negri consideró: “Que te elijan por el voto popular no te da ningún escudo para no ser alcanzado por la Justicia”. Desde su cuenta de Twitter, el radical argumentó que “porque funciona la división de poderes hoy hay un juicio en marcha contra la Vicepresidenta. Este juicio no es ni anti-republicano ni anti-federal. Nadie tiene coronita”.

En consonancia, Hernán Reyes, legislador porteño de la CC, enfatizó: “La Vicepresidenta toma al pueblo como rehén. Los votos no dan impunidad. “No dijo nada contundente ni concluyente. Dio mensajes más políticos”, le dijo a Infobae Juan Manuel López, presidente del bloque de la CC en Diputados. En relación con el pedido de CFK para investigar a los jueces, López sostuvo: “Lo del prevaricato estuvo muy de más, fue una amenaza inconducente”.

Desde la bancada radical en el Senado, Alfredo Cornejo analizó en diálogo con este medio que la Vicepresidenta “no se enfoca en contestar las pruebas ni cómo se explica que Lázaro Báez creó una empresa cuando los Kirchner llegaron al poder y la desarmó justo cuando ellos se fueron del Ejecutivo”. Para el mendocino, Fernández de Kirchner “con argumentos políticos invalida la acusación, pero no responde a las pruebas concretas”.

Graciela Ocaña, diputada nacional de Juntos por el Cambio, sostuvo que “la Vicepresidenta no puede explicar cómo Lázaro Báez pasó de ser cajero de banco a ser uno de los grandes terratenientes de Argentina”, y lanzó: “Cristina miente una y otra vez”. En esa línea, Margarita Stolbizer señaló ante este medio que “CFK sigue sometiendo a la Argentina a sus caprichos e intereses. No es inocente y no tiene defensa en las causas por corrupción”.

En otro momento, la ex presidenta aludió al intento de atentado que sufrió el 2 de septiembre. “Los abogados defensores de las personas que están detenidas por intentar asesinarme eran asesores de un senador y una diputada de la Nación”, apuntó la vicepresidenta y resaltó: “Me siento un tanto en un estado de indefensión con este Poder Judicial”.

Al respecto, el diputado nacional del PRO Waldo Wolff dijo que si bien lamenta el atentado contra la Vicepresidenta, “no tiene absolutamente nada que ver con la causa Vialidad. Está en una posición de victimizarse”.

Por su parte, la diputada nacional Victoria Villarruel, del bloque de Javier Milei, también se pronunció desde su Twitter sobre ese aspecto: “Si CFK se siente indefensa con pilas de custodios, hablando desde el Congreso y cobrando 4 millones de pensiones, que nos queda a los que sus seguidores nos amenazan e insultan desde hace años, no tenemos custodia ni chofer y vivimos del sueldo de lo que trabajamos?”, interpeló la legisladora liberal.

“La única defensa de Cristina Kirchner es la victimización. Del otro lado hay tres toneladas de pruebas en su contra”, sentenció el diputado provincial Fernando Rovello.