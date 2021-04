“No se puede ser más hijo de puta”: los ataques arteros de estas paginas financiadas por Insfran, repugnan y dan asco, dijo Irina Zárate

38

La dirigente de la UCR de Formosa, Irina Zárate, al tiempo que condenó con énfasis la cobarde agresión de un pseudo portal en Internet contra su correligionario Julio Ginés, lanzó un vigoroso mensaje al gobierno de Gildo Insfrán, y les dijo que el pueblo es el que organiza las marchas y manifestaciones en la ciudad y no la oposición. Subrayó que estas manifestaciones tiene lugar porque el pueblo ya no soporta a este gobierno por las medidas equivocadas que toma por la pandemia de coronavirus, que provoca un grave perjuicio a todos.

“El pueblo ya no soporta a este gobierno. Qué parte es la que no entienden”

La militante radical descargó su respuesta en el programa “Una Buena Dosis” de FM Radio Parque, ante tan vil agresión a la madre de Ginés, fallecida por Covid 19. La situación dolorosa de duelo fue utilizada con mucha bajeza por un portal web ligado al PJ y financiado al gobierno provincial para demonizar a la oposición culpándola de las marchas.

“Julio es un amigo de nuestra familia y de la militancia radical en Formosa. Cuando me enteré del fallecimiento de su madre y leí lo publicado por este miserable portal “Sala de Prensa Formosa”, me sentí muy indignada.”, destacó.

“No se puede ser más hijo de puta. Siempre me pregunto y me dí cuenta que sí se puede. Y en verdad, luego de lo que le pasó a (Luis) Naidenoff y Ricardo (Buryaile) caí en la cuenta que sí se puede ser más, porque utilizan el ataque personal, vil y artero, con fotos viejas. Este tipo de personas no tiene perdón, porque demuestra mucho odio hacia las personas”, remarcó.

Añadió Irina que “no me da más que margen para afirmar que este tipo de páginas en Internet me dan asco, al igual que las personas que la sostienen”.

Comentó luego que la fallecida madre del dirigente radical se encontraba de visita permanente a los sanatorios en las últimas semanas y luego de ingresar el pasado martes a terapia intensiva, la hisoparon y luego dio positivo. “Todos los hijos de ella, luego del respectivo hisopado, dieron negativo. Ella no murió porque fue a la marcha, como se acusó. Sostener eso es patético y cobarde, más aún cuando se trata de una persona que no le hizo daño a nadie”, recalcó.

Dijo que es un acto de cobardía y bajeza señalar que todos los que se fueron a la marcha se contagiaron de coronavirus. “Mi hermano Osvaldo fue a todas las manifestaciones y no está enfermo. El presidente Alberto Fernández contrajo el Covid pero nadie dijo que salió a matar gente, como acusan acá. Cuando les toca a ellos ninguno se atreve a abrir la boca, son nefastos”, indicó.

“La equivocación de este gobierno es sostener la idea de que quienes contagian son los que concurren a las marchas y protestas. Y acusan a la dirigencia opositora de promover estas manifestaciones masivas. Nada más equivocado, porque nosotros solo acompañamos a la gente, que tiene mucha brinca por todo lo que pasa en Formosa”, precisó.

Remarcó al final Irina que “es el pueblo el que organiza libremente las marchas y no nosotros. El pueblo ya no soporta a esta gente. Ya no lo sostiene. Se cansaron del autoritarismo de ellos, de sus caprichos y entonces reacciona. Que parte de esta historia no entiende este gobierno. El pueblo ya no los soporta más”, indicó

Comments

comments