Obtuvimos un triunfo jurídico y también político, porque le torcimos el brazo al intendente y a sus cómplices que pretendieron dejar a la oposición sin el lugar que le correspondía

14

1,306 total views, 1,306 views today

El concejal del Colorado Pablo López Pereyra a quien el intendente Brignole había despojado arbitrariamente su banca asumió su cargo después de un año de luchar en la justicia.

El legislador expresó que su primera sensación al asumir es satisfacción por la justicia porque fue una larga y durísima pelea, pero está satisfecho porque cree que este es el principio del fin del autoritarismo de este intendente municipal que en una maniobra absolutamente desproporcionada, ilícita e ilegal, lo despojó durante un año de la banca del Concejo Deliberante.

Brignole se pasa escribiendo editoriales en un diario, donde se proclama hombre de la democracia y la división de poderes sin embargo hace todo lo contario

Además sostuvo “hoy obtuvimos un triunfo jurídico pero también un triunfo político, porque le torcimos el brazo al intendente y a sus cómplices que pretendieron dejar a la oposición sin el lugar que le correspondía, violentando la voluntad popular y la Constitución Nacional, Provincial los Tratados Internacionales, pero por suerte hoy estamos festejando este triunfo político y jurídico”.

Ahora el desafío es poner en claro las cuentas públicas, las rendiciones de cuentas, los proveedores del estado municipal, los gastos si hay licitación, concurso y cómo funciona el presupuesto del Concejo

El edil expuso que está complacido por lo logrado y por el apoyo de tantos vecinos, y de ahora en adelante tiene dos propósitos básicos, por un lado intentar poner en claro las cuentas públicas, las rendiciones de cuentas, los proveedores del estado municipal, los gastos si hay licitación, concurso y cómo funciona el presupuesto del Concejo.

Acá hay una ligación física y política entre el Poder Ejecutivo y El Poder Legislativo y esto no corresponde

“Por otra parte mi propuesta es mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos del Colorado, como se puede ver en las manifestaciones de Formosa Libre, hoy hay reclamos de ciudadanía formoseña, por democracia en todo lo que significa este concepto, libertad, república y en el caso particular de los varados se deben respetar los derechos que tienen, estos varados que son los desterrados de la provincia, para que puedan ingresar a la misma respetando los estatus sanitarios, porque nadie pretende acá que esto sea un caos sanitario”, afirmó.

López Pereyra dijo para finalizar “uno de mis propósitos es que el Concejo Deliberante actúe como tal, porque no es una oficina de la municipalidad, en la mayoría de las municipalidades son independientes hasta físicamente de la municipalidad pero no es así en El Colorado, acá hay una ligación física y política entre el Poder Ejecutivo y El Poder Legislativo y esto no corresponde si vivimos en una república y en una república hay división de poderes, el intendente se la pasa escribiendo en un diario editoriales en donde se proclama hombre de la democracia y la división de poderes sin embargo en la práctica hace todo lo contario”.

Comments

comments