Ocampo a Jofré: “En abril le pedimos declaración de la emergencia, lastima que demoró tanto y dejó a la gente padeciendo por su desidia”

El concejal Marcelo Ocampo hizo declaraciones sobre el actual servicio de Crucero del Sur y cargó contra el Ejecutivo Municipal por la demora en declarar la emergencia en el transporte urbano de la ciudad. “Era cuestión de decisión política, no hacía falta hacer sufrir a la gente como lo hicieron”, declaró.

Ante la situación del transporte en la capital formoseña, el concejal Ocampo advirtió que “lo vengo repitiendo hace meses, resolver el problema del transporte era cuestión de decisión política para no dejar a la gente a pie. Me cansé de decirlo, era muy fácil resolver esto teniendo el mismo signo político a nivel municipal, provincial y nacional, era una decisión política para al menos garantizar el servicio mientras se resolvía el problema. No hacía falta hacer sufrir a la gente como lo hicieron”.

Recordó que a fines de abril solicitó junto a su par Gerardo Piñeiro la declaración de la emergencia que en las últimas horas decretó el intendente Jorge Jofré: “Era por acá intendente, en abril le pedimos la declaración de la emergencia, lastima que demoró tanto y dejó a la gente padeciendo por su desidia”.

“Tomaron cinco meses para seguir el camino que le marcamos y dejaron a pie durante cinco meses a la gente. Esto sin dudas es la máxima muestra de la insensibilidad con la que gobierna el municipio y la provincia”, agregó.

Ocampo, referente de Nuevo País, hizo hincapié en que las acciones deben seguir y planteó que la situación amerita una nueva licitación con un nuevo pliego en el que se establezcan mejores condiciones. “Esta empresa nunca cumplió y menos podrá ahora, está fundida”, sostuvo.

