Ocampo: «El oficialismo volvió a negar el cachetazo electoral y la voluntad del pueblo» 

El concejal de Nuevo País, Marcelo Ocampo, rechazó la falta de diálogo de sus pares del oficialismo que ratificaron a Darío Di Martino como presidente del Concejo Deliberante, a Hugo «Cacho» García como vicepresidente segundo y a María del Carmen «Petu» Argañaraz como vicepresidenta segunda.

«Hoy participamos de una sesión preparatoria obsoleta en la que el oficialismo no dialogó ni debatió para elegir las autoridades del Concejo Deliberante», dijo Ocampo.

Agrego que «lo único que hicieron es imponer su mayoría y no asumir la derrota, así ratificaron a las autoridades de diciembre demostrando, una vez más, que no escuchan al pueblo, el mismo que en las urnas demostró que no tolerará más sus atropellos y prácticas arcaicas».

En ese marcó, aseguró que desde el espacio al que pertenece seguirá promoviendo el diálogo y trabajando «con y para a los vecinos de la ciudad para lograr la transformación que necesitamos en Formosa».

Solo solo conocen el atropello ante la derrota, la elección de diciembre y la omisión al resultado electoral de las últimas elecciones y la voluntad de la mayoría del pueblo, condenó.

