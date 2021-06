Ocampo: “Hay que seguir reclamando, no hay que tener miedo porque justamente por miedo Formosa estuvo callada por tanto tiempo”, dijo al recuperar la libertad

34

El empresario gastronómico Marcelo Ocampo quién fue puesto en libertad luego de estar detenido varias horas por peticionar poder trabajar y tras conseguir tres excarcelaciones, dialogó con Radio Parque FM 89.3 y relató que le pusieron un control a la salida de su domicilio para que no pudiera circular, entonces me hicieron el acta de pedido de permiso de circulación, y lo demoraron luego le informaron que tenía pedido de captura.

“Entonces en ese momento procedieron a mi detención, primero me iban a llevar a la comisaría primera pero luego me trasladaron a un lugar más alejado para que la gente no fuera molestar es lo que me dijeron”, contó.

Se montó un operativo policial fuera de mi casa para cazarme, para atraparme y hacer todo este circo de persecución, no logran nada, porque en realidad esto me fortalece

Es decir se montó un operativo policial fuera de mi casa para cazarme, para atraparme y hacer todo este circo de persecución y la verdad no tiene sentido porque no logran nada, porque en realidad esto me fortalece, estaba muy tranquilo adentro por mirar el partido, y esperando que esto se solucione porque soy un ciudadano de bien, honesto, un generador de trabajo acá en Formosa por eso no tengo por qué tener miedo a la ley”, expresó.

Además sostuvo que se enteró de las causas que lo acusan cuando ingresaron a la comisaría sus abogados la Dra. Agostina Villaggi y el Dr. Juan Montoya, y fueron quienes consiguieron la excarcelación de la primera imputación, pero con ánimo de retenerlo un rato más hicieron aparecer otras dos imputaciones, de las manifestaciones del 5 de marzo y el 26 de marzo, que todos saben que él no estuvo, por eso lo demoraron un poco más hasta que consiguió la libertad, contó.

Hicieron todo lo posible para retenerme preso, pero no pudieron

“Aparecieron 14 contravencionales que tengo acumuladas en todo este tiempo, hicieron todo lo posible para retenerme pero cuando uno es un ciudadano de bien y no tiene nada sucio la ley tiene que responder y dejarme libre, porque la política de este gobierno es amedrentar y hacer tener miedo a la gente, es decir quieren tengan cuidado, que no salgan más a la calle, pero esto lo que hace es potenciarnos, porque vamos a seguir resistiendo más que nunca ahora”, remarcó

Digamos basta de estos atropellos en Formosa, vamos a salir mañana mismo a la calle a pedir por los derechos de todos los formoseños

Esto lo que hace es que digamos basta de estos atropellos en Formosa, vamos a salir mañana mismo a la calle a pedir por los derechos de todos los formoseños, porque esto que me sucedió a mí no le tiene que pasar a ningún ciudadano de bien, por eso tenemos que unirnos todos los formoseños y luchar contra este tipo de abusos y contra todo tipo de violaciones de derechos, qué es lo que estamos sufriendo en Formosa” advirtió.

Agostina Villaggi: “El actuar de la policía es gravísimo porque Marcelo es detenido sin orden judicial, y sin notificarle porque lo detenían

En este punto la Dra Villaggi dijo que cuando los llamó Ocampo no sabía porque lo estaban llevando detenido, ni siquiera fueron capaces de informarle en qué delito estaba imputado, simplemente le dijeron usted debe acompañarnos a la comisaría, por eso como abogados no sabían ni el sumario preventivo ni los delitos que se le indicaba y se enteraron recién cuando llegaron a la comisaría octava.

“El actuar de la policía es gravísimo porque Marcelo es detenido sin orden judicial, fue la policía quien sea personó en su domicilio, directamente lo llevaron sin una orden judicial cuestión que nos llama poderosamente la atención la actuación rápida de las fuerzas de seguridad para algunas cuestiones, sobre todo para algunos pero para otros no” sentenció Villaggi.

Por fin en esta provincia hay algunas voces que se están levantando, que necesitan apoyo para que esto cambie

Para culminar Ocampo expuso “Hay que seguir reclamando, no hay que tener miedo porque justamente por miedo Formosa estuvo callada por tanto tiempo, y por fin en esta provincia hay algunas voces que se están levantando, que necesitan apoyo para que esto cambie, porque si esas personas se quedan con miedo y siguen callándose, son sus hijos los que van a sufrir esto, son sus hijos los que se van a recibir en otra provincia y no van a volver, no van a tener trabajo, o se van a tener que ir de Formosa a trabajar a otra parte, porque si no militan no tienen trabajo, entonces contra todo eso, si no piensan hoy en día en uno mismo por lo menos que piensen en sus hijos, porque son ellos los que van a padecer todo esto“.

Comments

comments