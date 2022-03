OCAMPO: “Les concedieron todo a la empresa sin ningún control. Evidentemente defienden a la empresa y no a los vecinos”

56

El concejal Marcelo Ocampo en comunicación con Radio Parque hizo un análisis de sus gestión en el HCD en los pocos meses en que lleva desempeñando el cargo desde que asumió en diciembre pasado.

El edil de Nuevo País sostuvo que está tratando de llevar adelante acciones que se noten porque tienen la obligación de hacer un gran trabajo de cara al 2023, y en cuanto a la situación del transporte público la empresa Crucero del Sur está funcionando al 50%, los vecinos deben esperar por un colectivo 1:20 horas, por lo tanto el servicio está en Emergencia y hay que controlar a la compañía.

“El municipio tiene que controlar a la empresa, por eso apoye la Emergencia y el aumento escalonado y condicionado a la calidad de la prestación del Servicio”. “Si no mejoraba la prestación no había aumentos sucesivos”

“Por eso apoye los dos proyectos de la oposición que se presentaron por este tema, porque ambos establecen la obligación en controlar a la empresa cosa que no hace el municipio, con uno se plantea la Emergencia y con el primer proyecto de aumento escalonado y condicionado a la calidad de la prestación del servicio, se establecía un aumento del boleto del 25% en un primer tramo y si no cumplía con mejorar la prestación del servicio no se podía continuar aplicando los demás aumentos”, precisó.

«Pero se les concedió todo a la empresa sin poner ningún tipo de control, con un aumento que va a pegar de una en el bolsillo del vecino, por lo cual lo primero y principal es establecer controles con sanciones a la empresa para defenderla e inclusive de la boca de ellos se escuchó decir qué es la única que hay, que nos vamos a quedar sin colectivos, pero esto no es así porque cuando se solicitó el servicio no fue la única como ellos lo quieren establecer”, indicó.

“Acá tiene que haber competencia con otras empresas que estén dando el servicio y darle la línea a la empresa que mejor esté funcionando, pero con esto quedó marcado que la municipalidad defiende a la empresa y no a los vecinos» recalcó.

Una injusticia

Además mencionó que “están los dichos del concejal Delguy cuando afirma que intentan perjudicar lo menos posible al vecino pero en este sentido los usuarios no tienen que ser perjudicados nunca, siempre se lo debe poner por delante, pero ellos solo parecían preocupados por los intereses de la empresa y se los dijo que parecía más una reunión de empresarios que de legisladores que representan al ciudadano, el justicialismo estaba preocupado porque la empresa nos llega con los costos, qué no llega a fin de mes, que si están en déficit y en su caso como empresario nadie más se preocupó por él que él mismo”.

«Las consecuencias son claras un aumento del 50%, cuando la mayor parte asalariada de la provincia que son empleados públicos van a recibir aumento en tres cuotas esto es una injusticia,

Guerra contra la Inflación

“Lo mismo sucede con los aumentos de precios que son todos los meses, ese tipo de guerra cómo lo dicen ellos a la inflación ya fracaso muchas veces como todos sabemos que eso no sirve, porque no es que el producto se encarece, sino que es la moneda la que cada vez vale menos, entonces no hay que atacar al producto sino ver la solución de fondo en cuanto a la desvalorización de la moneda”, enunció

“Lo escuchaba a Pilo Cáceres decir muy lindo lo que dicen pero acá los productos siguen viniendo con aumento, cómo se hace con el último eslabón de la cadena que es la venta al público para retrotraer los precios si su proveedor no retrotrae los precios«, coincidió.

También afirmó que “los números de marzo serán catastróficos se va a tener la mayor inflación de los últimos cinco a siete años, la evolución de las ventas se podría haber que la gente cada vez tiene menos plata, la curva sí a fin de mes está cada vez más abajo, a la gente no le alcanza el dinero porque la moneda cada vez vale menos”.

Una estafa

Ocampo dijo para finalizar «el aumento otorgado recién se aplica a este sueldo que viene y si bien todo aumento hace que la gente tenga un poco más de aire, aún así sigue siendo escasos más aún si es en cuotas o sea que solo un 25% se recibirá este mes y lo otro en los próximos meses, entonces ese pago escalonado al empleado público es una estafa, y salir a vender como algo maravilloso pero lo cierto es que en el cajero la gente solo vera un 25%, y la inflación se lo está comiendo día a día”.

“Para todo el sector privado va a ser un mes muy duro, por eso en estos primeros meses de gestión intento que los reclamos de la gente lleguen estoy presentando proyectos y notas para que la municipalidad haga caso a cuestiones muy puntuales del vecino y los vecinos están cansados de tantas veces reclamar, por eso se están reuniendo y con firmas y demás me hacen llegar y yo intento que la municipalidad a algo con esto”, dijo.

“Por otro lado como siempre tengo un perfil más económico intentor traer alguna empresa que pueda invertir en Formosa como por ejemplo una empresa de autos eléctricos, porque eso trae mano de obra, técnicos y que por algún beneficio estas compañías vengan a instalarse en la provincia, porque algo hay que hacer para activar el sector privado y que Formosa deje de tener solo empleo en el sector público», concluyó.

Comments

comments