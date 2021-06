OLIVERA: “Gildo debe dejar de jugar a la política y dejar de fomentar la división entre los formoseños”

3

El concejal Fabián Olivera le pidió al gobernador Insfran que deje de ver “fantasmas detrás de cada reclamo social”, y reivindicó la demanda del sector privado que, “mientras busca el dialogo y canales de entendimiento para trabajar, recibe rechazo e insultos de parte de un Estado empecinado en un rumbo que solo profundiza la grieta entre los formoseños”.

“Ningún formoseño de bien quiere sumar muertos y contagios; el gobernador no dialoga, no debate, no escucha; se muestra como un todólogo al que no le interesa la angustia de muchísima gente que ve como su esfuerzo de toda la vida se destruye”, consideró.

“Entonces es lógico que muchos pierdan el equilibrio; en lugar de apuntarlos, hay que contenerlos, generar condiciones para que sus actividades sean afectadas lo menos posible”, acotó.

“Fomentar la grieta como lo hace Insfran que eligió este camino como estrategia exclusiva para permanecer al frente del poder político es muy peligroso en tiempos de pandemia; sus encuestas sólo reflejan el temor de la gente, no el apoyo electoral que ve para mostrarse prepotente y agresivo con quienes salen a plantearle cuestionamientos concretos y reales”.

“Como lo hice tantas veces, le pido al gobernador Insfran que deje de ver fantasmas detrás de cada reclamo social, los comerciantes buscan el dialogo y canales de entendimiento para trabajar, pero, a cambio, reciben rechazo e insultos de parte de un Estado empecinado en un rumbo que solo profundiza la grieta entre los formoseños”.

“Ese slogan de vida o economía no cree nadie, está tan vacío de contenido y realidad que no hace más que sumar el rechazo que los formoseños tienen hacia los funcionarios; es tiempo de prender la luz, ponerse los anteojos y ver lo que está ocurriendo, pero también de mirar hacia adentro y recordar que fueron puestos para administrar la cosa pública con equidad y para todos”, apreció.

