Olivera: “Insfran gobierna con capricho, utiliza a González para distraer, y ve enemigos hasta en su propio partido, por esos discrimina a Jofré”

3

1,288 total views, 1,288 views today

El concejal UCR Fabián Olivera, en declaraciones a radio Parque FM 89.3, advirtió que “el Gobernador Insfrán gobierna con capricho, y la discrecionalidad y persecución que aplica a todos los que piensan diferente, la extendió a sus propias filas partidarias, donde ve fantasmas internos que pueden poner en duda su eternidad al frente de la suma de poder público y del manejo hegemónico provincial”.

La distancia entre el gobernador Insfran y el intendente Jofré, es muy evidente por eso, por los caprichos y mezquindades del mandatario y por la poca vocación republicana y democrática del Gobernador, los circuitos y senderos municipales aún cuestan habilitarse, y por eso en la inauguración del sistema lumínico de la ciudad o en la inauguración de una plaza, deliberadamente no estuvo invitado Jorge Jofré, y las inauguraciones la celebraron ministros del poder ejecutivo provincial.

Con el pasar de los años el mandatario provincial empeora su relación con los jóvenes, con los comerciantes, con los compañeros de su mismo partido, por eso la restricción de la costanera es algo extraño y frustrante, porque para los formoseños es lo más lindo que tiene la ciudad, y está en vez de ir mejorando porque no sólo se pretende que sea un simple paseo sino algo turístico, gastronómico, en estas épocas en donde la gente puede salir y disfrutar restringir esto es sólo visto como un capricho, expresó el concejal opositor.

Además explico “a su edad y por ser sus últimos años de gobierno debería estar mucho más relajado, por eso persistir en estas decisiones caprichosas, mezquinas y arbitrarias, no tienen sentido, y por una cuestión biológica, dentro de muy poco tiempo tendrá que dejar su cargo a otros y el pos Gildismo tendría que conformarse con un frente mucho más amplio, donde todos estemos incluidos, no sólo los radicales sino también peronistas disidentes, explicó.

La explicación a las restricciones solo puede encontrar en funcionarios alejados de la realidad, como el hecho de salir a decir que no hay bloqueo en Clorinda, sin embargo todos sabemos que los clorindenses no pueden salir hace más de 100 días, indicó.

La mesa del Covid-19 perdió seriedad, credibilidad y termina siendo una distracción para quienes nos queremos informar, tanto el ministro González como el ministro Ibáñez y todos los que han rotado por allí han perdido totalmente la seriedad, credibilidad y autoridad para cuestionar nada, después de las demostraciones de impunidad de varios funcionarios y allegados al poder que incumplen alegremente todas las restricciones y medidas sanitarias que rigurosamente imponen a los demás, cuestionó.

Para cubrir los desmanejos del Gobernador, mandan al ministro González a distraer encarnando un personaje quijotesco, maligno, burdo, grosero, histérico y grotesco, que le encanta y sale a la perfección, y lo convierte en distracción del gobierno provincial al mediodía, esto es principalmente para que todos hablen y cuestionen a González y no de la gestión del gobierno, explicó Olivera.

Pero la gente ya se dio cuenta que esto es una gran tragicomedia y esto se debe a que ya no puede ni hacer conferencias, es más la última vez se pudo notar que a Insfran, le cuesta hasta modular las palabras, pero esta técnica lo utilizó Cristina con Aníbal Fernández, y aquí es el Ministro quién tiene la responsabilidad de distraer, este blindaje en un momento funcionó pero hoy el formoseño ya no lo cree, sentenció.

Con tantos años de gobierno uno quiere tener un mandatario provincial más relajado que escucha el resto, pero es todo lo contrario, a los que piensan distinto directamente nos trata como enemigos y esto pasa en sus mismas filas, y eso porque no está en contacto con la gente porque no hay nada más lindo que tener contacto con la realidad, señaló.

Por otra parte sostuvo que siempre hay que escuchar a todos tratar de aprender y mejorar la comunicación, si no existe esto se puede ver la falta de sentido común de los funcionarios alejados de la realidad, donde habilitan la biosfera sin infraestructura sin poder entrar al agua sin duchas sin cantinas, donde se juntan personas pero no habilitan la costanera, y lo que más se sintió fue no poder hacer la procesión de la virgen, pero si se dejó la caravana de la militancia, son cosas que molestan como por ejemplo no poder juntarse con la familia y después ver fiestas de funcionarios y allegados al gobierno.

Olivera dijo “hay funcionarios que están ya muy desgastados, y esto forma parte de una tarea también de la oposición de abrir las puertas a otros sectores de empezar a tener una visión mucho más amplia y más plural, para construir el pos Gildismo, que seamos personas que si bien pensamos distinto no haya grietas, y que se pueda escuchar a todos, al comerciante a los jóvenes, a los jubilados, gremialistas, presidentes de Clubes, escuchar a los peronistas que ya no se sienten contenidos por Insfran, por eso hay que buscar la forma de trabajar para los próximos tiempos y los síntomas están dados, y creo que la pandemia fortaleció el modelo conservador del gobernador, tampoco mejoró la relación con los sectores privados porque tiene que mirar al independiente no como un enemigo político sino como un potencial eje del crecimiento de la ciudad, por eso lo tiene que ver como aliado y no como enemigo y tiene que cambiar esa mentalidad, aconsejó.

Para culminar señaló qué hay mucha gente que se fue de su ciudad natal y que regresa con otra mentalidad, quiénes fueron a trabajar se encontraron con una realidad distinta a la de nuestra provincia, donde el que trabaja y estudia progresa solo, sin estar esperando la sidra los bonos, el módulo, por eso cree que muchos de los varados son los expulsados del modelo, por eso para mejorar su relación con estas personas, Insfran deberá tener reglas claras porque en la provincia no son iguales para todos, se deberá reformular nuevas reglas para el que trabaja para el que estudia y eso debe ser un proyecto post pandemia, porque de otra manera sólo se tendrá un modelo totalmente empobrecido.

Comments

comments