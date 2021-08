Olmedo: “Hoy vemos como el intendente y funcionarios usaron sus privilegios para salir de la provincia, mientras clorindenses morían esperando un PCR”

10

La profesora Alejandra Olmedo desde la localidad de Clorinda analizó la situación de su distrito a un año del bloqueo impuesto por el Consejo COVID 19 de la provincia de Formosa.

La docente enunció que esta medida significó tantas arbitrariedades y pérdidas de derechos para los clorindenses con situaciones dolorosas entre ellas el no impedimento de que 170 de sus compueblanos perdieron la vida por coronavirus y que otros tantos lo hicieran por no recibir los tratamientos adecuados, muchos fueron víctimas de estas restricciones que les impidió abrazar familias, despedir a un ser querido con consecuencias de problemas depresivos, por lo tanto este día solo recuerda el padecimiento de la ciudadanía.

“Es importante que la gente sepa con qué argumentos y metodología nos encerraron a los clorindenses y nos dejaron fuera del mapa de Formosa, hoy me encuentro en el barrio San Cayetano que linda con la frontera paraguaya a pocos metros de la barrera que los separa del país vecino, este fue un barrio muy castigado durante toda la pandemia, en donde estuvo presente permanentemente la policía especialmente las fuerzas de la DDR que reprimían con muchísima furia y libertad por órdenes que tenían de arriba de su jefe político el ministro González, y que intentaban impedir que las mercaderías que se compraban cruzaran al otro lado, esto era complejo porque al ser un lugar tan populoso mucha gente por el solo hecho de salir a comprar terminaron con una bala de goma o en un centro de aislamiento”, relató.

La educadora manifestó que se les labraba un acta en donde se los amenazaba con la aplicación del artículo 205, por lo tanto sólo por vivir en esa zona la mayoría terminaba en un aislamiento de 15 días, a quién es llevaban al Hotel Embajador se las encerrada con llave sin atención médica, tenían que esperar que el policía que estaba en la puerta escuchar a suscritos y estas cosas se reprodujeron a cientos de personas en este año de bloqueo, sin contar el hecho de que no se podía circular por la provincia hasta hace poco tiempo, más allá de que ya no estaba impuesto un bloqueo se necesitaba PCR y transporte privado lo cual es imposible de pagar con un sueldo formoseño.

“Para imponer el bloqueo los engañaron diciendo que sólo serían 15 días por el peligro de seis o siete casos positivos detectado en la zona de la pasarela, había un rumor pero también existió en silencio importante de las autoridades hasta que el 31 de agosto del 2020 el consejo los pasa a fase 1 declarando el bloqueo sanitario de la ciudad de Clorinda y colocaban los vallados en la Ruta 11 y la Ruta 86 con personal de seguridad que impedía que la gente entrara a saliera, para este entonces ya no se podía entrar a Formosa y había que transitar todo un sistema de ingreso ordenado pero ese orden significaba ingresar seis meses después, si se solicitaba por ejemplo en agosto si es que se digna van a contestar le daban fecha para enero o febrero, pero realmente ingresaban a la provincia quienes ellos querían, iremos hoy que la gente allegada, privilegiada, las del poder salió y entró de la provincia cuando quiso el ejemplo cabal es el del propio intendente de nuestra localidad que reconoció cuando ocurrió la afrenta a Miriam Olmedo quien preguntó porque Celauro estaba ausente y este solo la agravió tratándola de mentirosa pero a la vez reconociendo que efectivamente fue al Paraguay haciendo uso de sus privilegios políticos y consiguiendo autorización de migraciones”, sentenció.

Por su parte señaló que estas deferencias no las pueden conseguir el ciudadano común que también necesita poder visitar a sus familiares, porque todos sufrieron pérdidas y no pudieron despedir a sus seres queridos porque no consiguieron la autorización de ningún organismo provincial o nacional, si bien es cierto que los intendentes tenían un permiso especial para poder trasladarse a conseguir insumos o hacer reuniones de comando pero ese decreto no implicaba irse a visitar a sus hijos.

“Vimos como el presidente festejaba el cumpleaños a su concubina en Olivos, intendentes en Formosa que también festejaron su cumpleaños en plena pandemia con grandes fiestas y bailes todo esto mientras Clorinda estaba bloqueada, y el propio intendente de la localidad vuelve admitir en una radio de Formosa capital que efectivamente estaba dolido y que era imprescindible que abrazara a su familia, pero les cuento a la ciudadanía que nosotras, las madres de Clorinda tuvimos que hacer un Hábeas Corpus, buscar abogados como Quique Ramírez, Pacielos, Cáceres, quieres desinteresadamente sin cobrarnos ningún centavo sólo por el hecho de no soportar más el sufrimiento de tantas madres formoseñas nos prepararon recursos para que también podamos abrazar a nuestros hijos”, dijo Olmedo.

Lo que se vivió fue caótico, las personas perdieron los trabajos, los chicos no podían pagar los alquileres en donde estaban estudiando y necesitaban volver, pero para esto se debió gestionar un Habeas Corpus, y gracias al juez Carbajal que se compadeció de la situación emocional, de la desesperación de los clorindenses y de toda la carga económica que se estaba sufriendo porque la mayoría estaba impedido de conseguir ingresos, y al dar lugar a esos Habeas Corpus las madres y los padres pudieron reencontrarse con sus familias, y para ingresar deberían abonar $10000 en aquel entonces solo en hisopados sin contar el hotel, algunos ciudadanos llegaron a abonar 100 mil pesos.

“Para colmo de todo el intendente dice que él es un ciudadano más y que pudo haber elegido irse por los pasos no habilitados y que sin embargo eligió hacer todos los trámites, esta es una cachetada más a los clorindenses que ya no pueden soportar más la carga económica o emocional a ir y venir de Paraguay convirtiéndose en infractores, ellos mismos los están empujando porque saben que muchos no van a conseguir nunca el permiso de migraciones cómo lo consiguió el intendente y que no tienen otra opción”, recalcó.

Asimismo señaló que el intendente nunca gestionó nada y cuando quiso irse con su familia sólo aprovechó los privilegios de su investidura, esto es tristísimo sobre todo si se recuerda que hace un año trato a las personas que no pensaban como él de imbéciles, esa es la forma despectiva con la que Manuel Celauro trata a sus ciudadanos, o cuando reclaman por qué un estudio jurídico se encarga de cobrar las deudas a las personas cuando se sabe que la pandemia se sufrieron muchísimas postergaciones, el municipio nunca tuvo un gesto y lo único que hizo en conmemoración de un año del bloqueo es convertir la avenida principal en un solo sentido.

Para culminar se obtuvo que los ciudadanos no necesitan piedritas o foquitos para que se enmendar las consecuencias de un año de bloqueo , no sé devuelven la 170 vidas.com a ellos son los responsables por que gobiernan quieren a cargo un sistema sanitario deplorable, no existía terapia intensiva, no había tomografos, pero de igual forma encerraron a los clorindenses dejándolos fuera del mapa, muchos murieron esperando el resultado del PCR o esperando una ambulancia porque no podían salir de Clorinda y hoy esta misma gente sale a pedir que se vuelva a votar el mismo modelo de desidia, de corrupción y soberbia.

Comments

comments