Organizaciones marchan para pedir la liberación de los 4 miembros de la Comunidad Wichi que Insfran mantiene detenidos

En el marco de reclamos por los malos tratos y el procedimiento compulsivo y violento para la realización de los hisopados efectuados hacia la comunidad Wichi del Oeste, a lo que se les sumó la demanda de la instalación de un cajero móvil en el Potrillo, fueron detenidos y trasladados a Las Lomitas: Ercilia Agüero, Miguelina Navarrete, Baudilia Avendaño y Francisco Luna que estuvieron incomunicados.

Luego de la intervención de abogados y reclamos de organizaciones, otorgan sus excarcelaciones, pero inmediatamente los aíslan compulsivamente, sometiéndolos a una cuarentena forzosa en dicha localidad, alejados de sus familiares. A partir de allí los tienen recluídos solamente a ellos.

Se trata de un castigo aleccionador por sus osadías a denunciar la situación injusta y discriminatoria

A esta altura de los hechos, entendemos claramente que se trata de un castigo aleccionador por sus osadías a denunciar la situación injusta y discriminatoria a lo que son objetos. Estas personas y vecinos de la Comunidad Wichí, están inmersos en el miedo profundo ante los destratos y la falta de información precisa y clara del destino de sus familiares y la ausencia de una explicación empática en la lengua materna, en qué consisten los procedimientos de hisopados para contrarrestar un gran drama epidemiológico, como es el Covid-19.

Preocupados por esta situación, marchamos mañana Lunes 01 de febrero, informaron Beatriz Galeano y Antonio G.Nieva de Barrios de Pie y Libres del SUR.

Nos concentramos en la Plaza San Martín a las 8:30hs, para exigir la inmediata liberación de los cuatro detenidos y repudiar todo accionar que amedrente y criminalice las legítimas demandas de las ciudadanas y ciudadanos.

Esta cruda realidad nos lleva a recordar y a tener en cuenta las palabras de Juan Domingo Perón:”…La tarea del Gobierno no es llevar al Pueblo como un rebaño de ovejas, con perros a los costados para que no se escapen. Esa no es la función del Gobierno, sino enseñar, educar, persuadir, para que vayan todos juntos con buena voluntad y alegría.” Si el Gobierno está en contra de la persuasión y de la voluntad popular; es un Gobierno impopular como de los que nosotros tenemos dura experiencia.

Beatriz Galeano – Responsable Provincial de Barrios de Pie-Libres

Antonio G.Nieva – Coordinador Pcial. Del Movimiento Libres del SUR.

