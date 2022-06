Osvaldo Zárate cruzó a Vera: La falsedad del PJ no tiene límites

9

La oposición tiene proyectos

El Vice Presidente 2° de la Legislatura Osvaldo Zarate dijo «la oposición tiene proyectos muy importantes para la gente y la transparencia de los actos de gobierno, la falsedad de los planteos del PJ no tiene límites«.

Hemos presentado iniciativas legislativas durante todo el año: Ley de amnistía para los ciudadanos víctimas del abuso durante la pandemia, recuperación salarial de los empleados públicos con un pedido del 62% de aumento, compra de la deuda de los empleados públicos provinciales y municipales a entidades financieras, Fondo Compensador para empleados municipales y un Bono denominado Justicia alimentaria formoseña para activos, pasivos y municipales de $50.000.

Proyecto de Ley suspensión de la aduana interna por cobro adelantado de ingresos brutos por parte de Rentas, implementación de boleta única y derogación de la Ley Lemas, nueva ley de coparticipación para los municipios duplicando las partidas del 12% al 22,5% para mejorar la calidad de vida de los vecinos del interior y la capital.

Solicitamos la presencia del Ministro de la Producción para que nos explique cómo y cuándo va a repartir los $150 millones a los productores y de cuánto va a ser el aporte a la provincia.

Proyecto de Ley de emergencia agropecuaria, de observatorio de la obra pública, de transmisión en vivo de las sesiones de la Cámara de diputados y su informatización, para qué cualquier ciudadano este a un click de ver cuáles son los proyectos e ideas presentadas por los diferentes bloques.

También al Ministro de Educación, que tampoco permitieron que este presente en el recinto, para que le diga al pueblo cómo se va a encargar de la recuperación de los alumnos que pasan a cursos superiores con 19 materias.

Al Ministro de Gobierno Justicia y Trabajo, por problemas de abuso policial con jóvenes del interior y la ciudad capital, incoveniente con pueblos originarios, liberar zona del HCD para que un grupo de personas impidan que periodistas desarrollen su tarea, violencia policial en la jefatura a cargo de un comisario golpeando a una diputada de la oposición, saber cuál es la función de grupos paramilitares que operan y ordenan a la policía de Formosa.

Los diputados de Gildo Insfran solo tratan proyectos de resolución que no modifican la vida de la gente, convirtiendo la Legislatura en un blindaje para que ministros y funcionarios no den explicaciones.

La oposición cree en fijar una agenda legislativa que le sirva a los ciudadanos, y no como ahora que solo suscribe lo que ordena el gobierno.

Somos un poder que tiene que legislar y escuchar a la gente.

